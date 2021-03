Dieta per dimagrire 2021 per perdere peso subito

La dieta per dimagrire 2021 è una dieta settimanale che si basa sul principio del digiuno intermittente . Quando vogliamo perdere peso, abbiamo così tante diete a disposizione che spesso non facciamo attenzione a come funziona o ai rischi e i benefici che apporta. Una delle ultime tendenze nel mondo della nutrizione è il digiuno intermittente, molto popolare tra gli atleti e i VIP e ritenuta da molti uno dei metodi più efficaci per dimagrire.



In questo caso il digiuno intermittente lo si fa soltanto a cena. Smettendo di mangiare dalle 17 circa fino alle 7/8 del mattina.-

Digiuno intermittente del salto del pasto: tutti i giorni puoi saltare un pasto, preferibilmente lo stesso. Si consiglia di non cenare. Seguendo la dieta del digiuno intermittente si perdono 2 Kg in 7 giorni

Il digiuno intermittente è uno schema dietetico che alterna periodi in cui si mangia a dei periodi in cui si fa digiuno. Non si tratta di un percorso di educazione alimentare studiato per aiutare a migliorare la salute generale del proprio corpo, è una dieta: come tale deve essere accompagnata quindi da una abbondante idratazione e al digiuno, inoltre, devono corrispondere pasti equilibrati e soprattutto, dietro questa come tutte le altre diete deve esserci sempre l'indicazione e la strutturazione da parte di un medico specialista.

Cos'è il digiuno intermittente

Il digiuno intermittente è una dieta che ha molte varianti in base al tempo di digiuno: alcune prevedono giorni, altre solo otto ore. Lo scopo è quello di ridurre l’attività metabolica che viene attivata attraverso l’alimentazione. Ciò avviene grazie al cosiddetto silenzio metabolico che limita la produzione di insulina e di alcuni ormoni anabolici che nel tuo organismo hanno il compito di trasformare le calorie in massa grassa.

Ovviamente nelle ore in cui ti alimenti, i pasti non devono essere casuali ma sempre bilanciati e devono sempre contenere tutti i componenti principali utili al tuo organismo come proteine, carboidrati e grassi.

Come funziona il digiuno intermittente

Il digiuno intermittente ha numerosi effetti sul corpo. Prima di tutto, hai a disposizione delle giornate in cui il tuo fisico può completamente purificarsi dalle tossine e soprattutto eliminare quel senso di pesantezza e stanchezza di chi ha mangiato male o troppo. Inoltre, pare che l’astinenza alimentare influenzi gli ormoni: abbassa i livelli di insulina, coinvolta nell'accumulo di adipe, e di IGF-1 o somatomedina, ormone di natura proteica, che promuove la proliferazione cellulare, soprattutto a livello osseo, cartilagineo e muscolare. Sue carenze sono associate alla riduzione dell'incidenza di patologie associate all'invecchiamento, soprattutto quelle che coinvolgono cuore e arterie. È dunque un trattamento antiage.

Dieta per dimagrire: dieta settimanale dieta mediterranea esempio

Dieta per dimagrire 2021: dieta settimanale per perdere peso subito -2 kg in 7 giorni con questa dieta che non prevede la cena, adatta sia per lei e per lui!

A seconda di quanto si è abituati a mangiare e soprattutto di quanto si è in sovrappeso, seguendo questa dieta per dimagrire a si possono perdere 1/2 kg alla settimana. Se si vuole provare questa dieta settimanale è bene fare prima una visita medica e farsi preparare un piano personalizzato in base al proprio stile di vita.



Menù esempio di digiuno intermittente

- Colazione: tè verde; 2 fette di pane integrale con 1/2 avocado e semi di lino. - Spuntino: mela con cannella e scaglie di mandorle. - Pranzo: 2 pugnetti di riso integrale con 150 g di gamberi al vapore e zucchine, condito con succo di limone e 1 cucchiaio di olio evo. - Merenda: 1 yogurt di soia con polvere di cacao.- Tardo pomeriggio: tisana al finocchio senza zucchero.



Dieta per dimagrire con il digiuno intermittente; 8 Consigli prima di iniziare:

Se vuoi provare il digiuno intermittente, tieni in considerazione le seguenti cose:

Non esagerare con le porzioni nel periodo in cui puoi mangiare.

Assicurati che la tua dieta sia sana e bilanciata. Mangia cibi ricchi di fibre per saziarti (frutta, verdura, legumi), proteine di alta qualità (pesce, soia, uova, legumi) e grassi (oli vegetali, frutta a guscio, semi oleosi, avocado).

Bevi molta acqua o tisane non zuccherate. Prova a usare questo calcolatore per capire quanto hai bisogno di bere al giorno.

Ci potrebbe volere del tempo prima che il tuo corpo si abitui a questa routine. Devi essere paziente. Se hai attacchi di fame, prova a bere una tazza di caffè o tè non zuccherati.



Fai regolarmente allenamenti di forza e mangia proteine per evitare di perdere massa muscolare.

Non importa quando ti alleni, il pasto più sostanzioso della giornata dovrebbe essere dopo l’allenamento.

Una carenza di sonno potrebbe provocare un aumento di peso. Cerca di dormire e riposarti abbastanza.

Il digiuno a intervalli non è per tutti. Prima di iniziare è sempre meglio consultare un medico.