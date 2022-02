Dieta per dimagrire: 8 alimenti da evitare nei pasti serali

Dieta: volete dimagrire? Per dimagrire è importante non solo seguire una dieta corretta, ma anche valutare bene quando mangiare determinati cibi. Ci sono alcuni alimenti che dovete assolutamente evitare durante i pasti serali. Ecco di quali si tratta!

Dieta per dimagrire: 8 alimenti da evitare a cena

Per tutti quelli che desiderano dimagrire, siete capitati nel posto giusto. Stiamo per rivelarvi alcuni consigli che è sempre bene seguire per raggiungere i risultati sperati, in fatto di dieta. Se non vi sentite a vostro agio nel vostro corpo, desiderate perdere un po’ di peso anche solo due o tre chili, di troppo, sappiate che l’alimentazione conta veramente tanto. Un’alimentazione equilibrata, sana e regolare è fondamentale per dimagrire. Ovviamente, se la dieta è abbinata all’attività fisica, viene da sé che, sarà molto più efficace e rapido il raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissati. Non è necessario svolgere delle attività troppo impegnative, basta una passeggiata qualche volta a settimana, a passo sostenuto, che già noterete dei miglioramenti rispetto al vostro corpo. Basteranno 30 minuti

Nonostante questi accorgimenti è importante specificare che, in fatto di alimentazione, ci sono alcuni alimenti assolutamente sconsigliati da assumete la sera. Scopriamone 8 e quali sono

Dieta per dimagrire: gli 8 alimenti da evitare assolutamente a cena

1 Riso: meglio evitarlo. Solo chi pratica attività fisica serale potrà fare un’eccezione assumendone in poche quantità e prediligendo la varietà integrale.

2 Pasta: sicuramente è molto digeribile, ma la sera i carboidrati tendono a depositarsi come grasso, visto che andando a dormire non si bruciano calorie.

3 Carne rossa: meglio evitarla perchè molto calorica. In generale non fa molto bene alla salute. Si dovrebbe preferire quella bianca. Tacchino e pollo vanno bene.

4 Legumi: sono ricchi di fibre, quindi, meglio evitarli a cena e soprattutto per le persone che fanno poco movimento.

5 Verdure a foglia: verza o cavolo cappuccio, ad esempio, sono molto difficili da digerire e possono appesantirci. Sono poco indicate prima di andare a letto.

6 Frutta: stesso discorso dei carboidrati. Se si consuma eccessivamente, gli zuccheri contenuti al loro interno, una volta che si andrà a dormire, si depositeranno sotto forma di grasso.

7 Bibite gassate: sono difficili da digerire e contengono molti zuccheri. Meglio evitarli per dormire serenamente e non gravare sulla salute.

8 Cioccolata fondente: tutti pensano sia salutare mangiarne un po’ al girono. A dire il vero non è sbagliato, ma meglio non assumerla la sera. Si tratta sempre di cioccolato, quindi, contiene zuccheri e oltretutto anche caffeina. Potrebbe rendere la fase dell’addormentamento molto difficoltosa.

Cibi per dimagrire: esempio

Proponiamo qui di seguito qualche esempio per cene salutari che ti aiuteranno a prenderti cura della tua linea senza dover rinunciare al gusto.

Lunedì: Insalata di formaggio fresco con pomodoro e origano + würstel di tacchino + 1 yogurt 0%

Martedì: Crema di carote + hamburger di pollo con formaggio 0% + 1 bicchiere di latte 0%

Mercoledì: Insalata mista con tonno + merluzzo al forno con limone e carciofi

Giovedì: Brodo di pollo (senza pasta) + bistecca di vitello con peperoni saltati

Venerdì: Purè di verdura + gamberi alla piastra con aglio e prezzemolo + yogurt 0%

Sabato: Gazpacho o zuppa di pomodoro + rana pescatrice alla piastra con pomodori e cipolla

Domenica: Insalata di carote e asparagi + petto di pollo con formaggio fuso e prosciutto

Per ottenere risultavi ancora migliori e per dimagrire velocemente, l’ideale è abbinare ad una dieta corretta della regolare attività fisica

Questo articolo tratta di consigli nutrizionali che non avanzano alcun tipo di pretese scientifiche. Non si vuole assolutamente sostituire il parere di un medico, esperto del settore.