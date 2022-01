Dieta per dimagrire velocemente: come perdere 5 kg in una settimana

Ecco una dieta-lampo per perdere peso in soli 7 giorni: e i consigli da seguire per perdere peso velocemente

Vediamo meglio insieme che cosa possiamo fare per cercare di perdere fino a 5 chilogrammi, che magari abbiamo messo su con le feste appena passate

Per chi ha potuto passare le feste in compagnia dei parenti, magari ha messo su qualche chiletto, oppure chi a causa del virus è dovuto rimanere a casa da solo, per consolarsi giustamente può aver mangiato qualcosa in più. Ma adesso che il nuovo anno è iniziato, e siamo arrivati quasi alla fine di Gennaio, come possiamo tornare sulla carreggiata e rimetterci in forma? Ecco allora una dieta-lampo utile per dimagrire velocemente e arrivare perdere fino 5 kg in una settimana. Per prima cosa però bisogna mettere in chiaro che, oltre al menù settimanale, da seguire con scrupolo deve essere anche il movimento fisico. La dieta infatti ha un effetto maggiore se abbinata alla corretta attività motoria. Scopritelo con noi.

Dieta per dimagrire: come perdere 5 kg in una settimana

Scopriamo allora cosa mangiare nei tre pasti principali e negli spuntini, per perdere fino a 5 chili in una settimana.

Riportiamo un esempio tipo di colazione, di pranzo e di cena.

A colazione consumeremo una tazza di tè verde, un yogurt magro e un frutto. A pranzo una porzione di pesce cotto senza grassi, altrimenti del petto di pollo o tacchino ai ferri. Di contorno, in entrambi i casi, scegliamo verdure di stagione preferibilmente lesse o insalata.

Infine, per cena scegliamo una minestra di verdure, una zuppa con verdure e legumi o una passata di verdure che accompagneremo con una fetta di pane integrale. Come spuntini optiamo per tisane drenanti e frutta secca.

Dieta lampo: come perdere 5 kg in una settimana, i 10 consigli pratici

I consigli possono essere molti, e potremmo perdere sia più peso che qualcosa in meno, dipende sempre dal nostro organismo come risponde e da quanto ci impegniamo.

Dieta: come perdere 5 chili

Ricordiamoci sempre che per perdere peso, dobbiamo seguire una corretta alimentazione, fare del sano movimento e bere moltissima acqua, almeno 1,5 litri e mezzo. Se proprio non riusciamo, aiutiamoci con le tisane drenanti e i tè verde.

Dieta, come perdere 5 chili: i consigli ad attuare

In questo caso, noi non vi proponiamo uno schema che dovete seguire, bensì dei semplici consigli che vi aiuteranno sicuramente.

Iniziamo dal primo, sicuramente dobbiamo muoverci, indipendentemente che sia una camminata veloce, e se c’è qualche salita ancora meglio, sia che iniziano a praticare il nostro sport.

Non dobbiamo fare tantissimo, al nostro organismo bastano veramente anche solo 40 minuti al giorno, ma fatti in modo costante.

1. Ad esempio a casa, non prendete l’ascensore ma fate le scale, sicuramente è un piccolo consiglio furbo che vi aiuterà!

2. Secondo consiglio, non saltate mai e poi mai i pasti, questo non ci aiuta nel nostro scopo, anzi può rallentare il nostro metabolismo.Cerchiamo di fare sempre una colazione abbondante, una merenda un pranzo normale, un’altra merenda il pomeriggio ed una cena modesta, questo si che ci aiuta nel raggiungere il nostro obiettivo.

3. Terzo consiglio, togliamo tutto quello che è superfluo, ovvero piatti pronti, cibi come le patatine o altri snack, le bevande gassate, ma aumentiamo la frutta e la verdura, e soprattutto usiamo tante spezie, rendono tutto più gustoso, anche un petto di pollo in padella.

4. Quarto consiglio, beviamo almeno 2 litri di acqua al giorno, ci aiuterà ad eliminare le tossine che ci sono nel nostro corpo ed a sgonfiarci.

5. Quinto consiglio, quando dobbiamo fare i due pasti principali, beviamo prima un bicchiere pieno di acqua e mangiamo le verdure, ci aiuta a sentirci sazi.

6. Sesto consiglio, evitiamo di mangiare formaggi grassi ma scegliamo quelli morbidi, come uno stracchino oppure un primo sale.

7. Settimo consiglio, se andiamo a pranzo o a cena fuori prendiamo piatti semplici e se hanno carne alla griglia prendiamo quella.

8. Ottavo consiglio, come vi abbiamo detto anche all’inizio fate più attività fisica che potete, anche portare fuori il cane, tenete un passo veloce, vi ringrazierà anche il vostro amico a quattro zampe.

9. Nono consiglio, quando avete finito di mangiare lavatevi i denti, questo vi impedirà di mangiare altre cose una volta terminato.

10. Decimo ed ultimo consiglio, se potete prendete almeno due tisane detox al giorno, vi aiuteranno tantissimo, potete prendere sia quelle che si trovano nelle grande distribuzione, anche se sarebbe meglio andare in erboristeria.



Siamo sicuri che seguendo i nostri consigli i risultati sulla bilancia e sul vostro fisico si vedranno in tempi brevi!

Ricordiamo inoltre che per dimagrire occorre anche praticare un’attività fisica costante. Infine, ricordiamo che per essere certi di seguire un regime adatto alle nostre esigenze è bene rivolgersi a un nutrizionista.