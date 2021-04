Dieta per dimagrire velocemente, esiste?

Prima di addentrarci nell'argomento dell'articolo è doveroso fare una premessa: dimagrire velocemente in effetti è possibile se cominciamo a ridurre le porzioni e quindi l'introito calorico, tuttavia gli esperti sottolineano che una dieta poco bilanciata presenta più inconvenienti che vantaggi perché se pure può farci dimagrire in tempi brevi i chili persi si riandranno a riprendere con la dieta normale. E' possibile però dimagrire in tempi rapidi in modo sano seguendo alcuni piccoli accorgimenti.

Come dimagrire velocemente in modo sano

Consumiamo 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura. Per preservare al meglio proprietà nutrizionali dei cibi è importante anche la modalità di cottura. Gli esperti consigliano di consumare la verdura cruda oppure cotta al vapore.

Per prima cosa facendosi seguire da un esperto, ad esempio un dietologo, bisognerà calcolare il fabbisogno calorico quotidiano che dipende da una serie di fattori. Quindi una volta determinato bisognerà procedere a diminuire gradualmente il numero di calorie introdotte per raggiungere un deficit calorico, la condizione per la quale il numero di calorie ingerite è minore di quelle consumate.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, saltare i pasti non attiva affatto il metabolismo ed anzi l'organismo va in modalità "letargo" in quanto a causa del ridotto apporto calorico rallenta l'attività metabolica per immagazzinare quante più risorse possibili dagli alimenti. Pertanto gli esperti sottolineano che i pasti non vanno mai saltati. La colazione in particolare deve essere il pasto più abbondante della giornata. Tra un pasto e l'altro possiamo fare degli spuntini nutrienti ma poco calorici a base ad esempio di frutta fresca o yogurt. Un altro accorgimento è di non cenare dopo le 20 perché in questo modo prima di andare a letto passerà ancora qualche ora e quindi avete modo di consumare le calorie.

Il pesce andrà consumato 3 o 4 vote alla settimana, la carne bianca 2 o 3 volte, le uova non più di 2 volte. La carne rossa invece non dovrebbe consumarsi più di una volta a settimana. Questi alimenti ci forniscono il giusto apporto di vitamine, fibre e sali minerali di cui il nostro organismo ha bisogno.

Sembrerà banale, ma bere almeno 2 litri di acqua al giorno è fondamentale per contrastare la ritenzione idrica. In questo senso possiamo aiutarci anche con tisane depurative, ad esempio del tè verde.

Formaggi, insaccati e bevande zuccherate andranno fortemente ridotti se non eliminate del tutto perché di certo non aiutano a perdere peso e a lungo andare possono essere causa di problemi di salute.

Oltre che la dieta dobbiamo curare anche un altro aspetto, ovvero il movimento. L'attività fisica è fondamentale per mantenersi in buona salute. Per tenerci in forma non dobbiamo di certo partecipare alle olimpiadi o compiere chissà quali sforzi erculei, ci basta praticare una attività moderata a bassa intensità per bruciare i grassi. Bastano già 20-30 minuti al giorno di movimento per vedere i primi risultati. Per attivare il metabolismo è anche importante dormire le canoniche 7-8 ore per notte. In tal modo riduciamo anche i livelli di stress, che può portarci a fare spuntini fuori orario.

In questo modo con una dieta sana e l'attività fisica possiamo andare a risvegliare correttamente il metabolismo e quindi possiamo perdere peso in maniera veloce ma sana.

Menù di una giornata tipo per dimagrire velocemente

Possiamo fare colazione con frutta fresca di stagione, cereali o fette biscottate o dello yogurt. Come spuntino a metà mattina della frutta fresca o secca. A pranzo della pasta integrale accompagnata dalle verdure oppure del pesce a vapore. Come spuntino pomeridiano potete optare per lo yogurt o per la frutta. Per la cena del pollo o del tacchino condito con olio extra vergine di oliva accompagnato da un contorno di verdura cucinate al vapore oppure grigliate.