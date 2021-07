Come eliminare la pancia: cosa mangiare e cosa evitare

Scopriamo quali sono le combinazioni perfette di dieta e fitness per un addome asciutto e allenato!

Come eliminare la pancia in poco tempo: ecco quali sono i metodi più efficaci

L’arrivo della stagione calda e il desiderio di andare al mare è un argomento sempre più vivo in questo periodo, e molti tra noi sicuramente si chiedono come fare per avere la pancia piatta ed essere impeccabili in vista della prova costume. Come fare?

Ecco alcuni accorgimenti importanti da considerare: Vi mostriamo come eliminare la pancia velocemente seguendo una dieta povera di grassi e carboidrati, abbinata a una serie di esercizio. Perché per eliminare la pancia in poco tempo la sola dieta non basta. Per dimagrire la pancia in poco tempo oltre alla dieta, provate anche il pilates e lo yoga, ottimi per definire e bruciare i grassi in eccesso in zone mirate. Scopriamo di più!

Spesso ci si ritrova a dover fare i conti con la pancia. Lo stress, i pasti fuori casa e le abbuffate nei weekend vi hanno fatto accumulare qualche chiletto su pancia e fianchi? Niente paura. Con una dieta lampo ricca di fibre, vitamine e acqua riuscirete a eliminare la pancia e a ritrovare una splendida silhouette.

La sola dieta, però, non serve per ottenere dei risultati visibili e duraturi come anticipato, tenetelo a mente e non vi fidate di diete lampo miracolose che circolano sul web. Alla dieta bisogna sempre abbinare degli esercizi per addominali da svolgere a giorni alternati, oppure ogni giorno per cinque minuti. Vediamo quali sono le combinazioni perfette di dieta e fitness per un addome asciutto e allenato!

Dieta per eliminare la pancia: cosa mangiare e cosa evitare

Il segreto di un’efficace alimentazione per eliminare la pancia è mangiare tanta verdura. Essendo ricche di fibre e di acqua stimolano la diuresi ed eliminano le tossine in eccesso. Inoltre, vi aiuteranno a ritrovare una sana regolarità intestinale che impedirà di avere l’addome gonfio.

Anche l’acqua ha il suo ruolo fondamentale. Bere molta acqua e tisane non solo stimola la diuresi, ma aiuta a drenare e depurare l’organismo. Ottime le bevande detox a base di zenzero, finocchio e carciofi. Due tazze di decotto con zenzero e limone al giorno saranno sufficienti a sgonfiare la pancia e ad aiutarvi nella digestione.

I cibi da evitare assolutamente sono quelli ricchi di grassi animali e di carboidrati complessi. No a dolci, insaccati e condimenti come burro e salse pronte. Preferite sempre carne fresca (meglio se bianca) e condimenti semplici come olio extravergine di oliva, limone e spezie. Per quanto riguarda i carboidrati, invece, evitate le farine bianche molto lavorate e optate per le farine integrali o di mais.

Cosa, come e quando bere per avere una pancia piatta in poco tempo

Se vuoi eliminare la pancia dimentica bevande gassate, zuccherate ed alcoliche; queste ultime infatti non fanno altro che aumentare il gonfiore addominale nonché il grasso viscerale dovuto ad una possibile resistenza insulinica favorita dalla continua assunzione di zuccheri a rapido assorbimento contenuto nella maggior parte delle bibite che consumiamo. Invece cerca di bere acqua per tutto l'arco della giornata, ben distribuita dal risveglio fino alla sera, e se non riesci a bere a sufficienza cerca di integrare bevande dissetanti come estratti o centrifugati di frutta fresca di stagione, di agrumi, o tisane.

Varia la tua alimentazione

Cambia spesso tipologia di cibi nell'arco della settimana, variando i carboidrati tra cereali, legumi, tuberi, e tanto altro, le fonti proteiche tra uova, pesce, carne, latticini occasionalmente, e varia tanto i colori della verdura e della frutta, che devono abbondare.

Riposa bene

Assicurati un buon sonno notturno in modo tale da permettere al tuo organismo di rigenerarsi, di ristabilire il corretto flusso degli ormoni durante la giornata. Il tono muscolare ne risentirà in maniera positiva, il controllo della gestione dello stress e della fame è assicurata, e ti sentirai meglio.

I 5 trucchi per avere la pancia piatta in poco tempo: ecco cosa mangiare e cosa evitare

Mangia tanta verdura.

Bevi molta acqua.

Preferisci il te al caffè.

Evita grassi animali e carboidrati complessi.

Non bere alcolici.

Gli esercizi per eliminare la pancia in poco tempo

Per avere un addome piatto è importante svolgere a giorni alterni o quotidianamente degli esercizi per addominali. L’ideale è svolgere una serie di addominali tutte le mattine prima di fare colazione. Vi basteranno meno di cinque minuti al giorno per avere dei risultati visibili tutto l’anno, senza dover passare ore in palestra.

Ogni mattina fate tre serie di addominali alti, bassi e laterali. Eseguite prima degli esercizi di contrazione e poi di distensione in modo tale da equilibrare lo sforzo.

Provate anche il pilates e lo yoga, ottimi per definire e bruciare i grassi in eccesso in zone mirate.