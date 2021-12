Dieta per ingrassare in maniera sana

La maggior parte delle diete nasce per dimagrire e quindi per perdere qualche chilo accumulato, in realtà esistono anche diete per persone magre che vogliono irrobustirsi un po'. In ogni caso come per perdere peso anche per prendere peso una dieta per ingrassare non deve venir meno rispetto ai cardini di un regime dietetico sano ed equilibrato, per cui va sempre rispettata la proporzione tra i nutrienti che secondo gli esperti è la seguente: circa il 50% di carboidrati, 25% grassi e il 20% proteine, il resto è rappresentato da fibre, sali minerali e vitamine, come già per la dieta dimagrante. Talvolta prendere peso è più difficile che perderlo soprattutto quando vi è una perdita eccessiva di massa muscolare che in qualche misura può recuperarsi con l'attività fisica.

Dieta per ingrassare: in cosa consiste

La dieta per ingrassare consiste nell'aumentare gradatamente l'introito calorico quotidiano. In questo caso quindi al contrario della dieta dimagrante andremo a introdurre più calorie di quel che consumiamo, in modo da aumentare sempre secondo gradualità non solo la massa grassa ma anche la massa muscolare. Insomma per ingrassare non è che dobbiamo mangiare di tutto e di più, ma sempre seguire i criteri di una dieta salutare.

Ma come facciamo a sapere se siamo sotto peso? E' molto semplice. Esiste l'indice di massa corporea noto come IMC o BMI (Body Mass Index) un parametro che ci permette di verificare se il nostro peso rientra nella norma o meno. Se questo indice è inferiore a 18,5 allora possiamo parlare di sottopeso secondo l'Oms e quindi aumenta anche il rischio di andare incontro a malattie. In questi casi è indicata quindi seguire una dieta ingrassante.

Dieta ingrassante: a chi è indicata

La causa più comune di magrezza è da ravvisarsi in un insufficiente apporto calorico che può dipendere da svariate ragioni. Per aumentare di peso sarà quindi fondamentale assorbire la quantità necessaria di nutrienti per mettere su qualche chilo. L'obiettivo non è quindi di ingrassare ovvero di aumentare la massa grassa quanto invece di un aumento equilibrato di massa grassa e magra. Insomma non è sufficiente, avvertono gli esperti, semplicemente mangiare di più, bisogna farlo in maniera equilibrata per ottenere risultati.

La dieta ingrassante nota anche come dieta ipercalorica è consigliata a chi ha perso peso per svariati motivi, ad esempio in seguito a una depressione, per lo stress e la stanchezza nervosa oppure c'è anche chi avendo un metabolismo veloce brucia le calorie velocemente e quindi non può immagazzinare alcuna riserva di grasso. Una situazione del genere può riguardare chi pratica dell'attività fisica e mangia troppo poco. La si consiglia anche a chi ha un'ulcera gastrica o uno squilibrio ormonale oppure dopo una influenza intestinale in cui si è stati debilitati e si è perso qualche chilo.

Alimenti dieta per ingrassare

Come detto, anche la dieta per ingrassare deve rispettare una corretta proporzione tra i vari nutrienti. Per mettere qualche chilo in maniera salutare, secondo gli esperti possiamo consumare pasta o pane in ogni pasto, 5 porzioni al giorno di verdura e frutta, la carne o pesce, uova o legumi una o due volte al giorno, i latticini una volta al giorno. Sì anche a cereali vari. Non dimentichiamo poi di bere 1,5 2 litri di acqua al giorno. Via libera anche a gelati torte e dolci purché vengano consumati con moderazione. Un altro accorgimento per aumentare di peso in maniera sana è di fare più pasti e spuntini al giorno anche quando non abbiamo l'input della fame e incrementando quindi gradualmente le porzioni a ogni singolo pasto.