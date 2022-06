Dieta per l'estate

L'estate è alle porte. In questa stagione passiamo molto più tempo all'aria aperta e mangiamo spesso fuori casa. Tuttavia anche la stagione estiva, come le altre, ha la sua dieta. Con la dieta estiva possiamo perdere peso senza stress a patto ovviamente di seguire la dieta giusta. L'importante, a detta degli esperti, è di evitare i regimi dietetici restrittivi che fanno molto meno bene di quanto pensiamo.

Dimagrire in estate in salute: ecco come fare

Seguendo alcuni piccoli accorgimenti è possibile perdere qualche chilo di troppo in maniera salutare.

Non eliminiamo i carboidrati dalla dieta. E' un errore, sottolineano gli esperti, che si fa molto di frequente. I carboidrati ci forniscono l'energia, se ce ne priviamo aumenta la voglia di alimenti zuccherini e cibo spazzatura che a lungo andare portano all'aumento di massa grassa. L'obiettivo della dieta è invece perdere quest'ultima e conservare la massa magra. Secondo gli esperti, pasta e pane possono mangiarsi sia a pranzo che a cena purché preferiamo i prodotti integrali a quelli raffinati che contengono più fibre.

Manteniamo attivo il metabolismo. Per farlo dobbiamo consumare 5 pasti al giorno, tre principali ovvero colazione pranzo e cena e due spuntini uno a metà mattina e l'altro a metà pomeriggio.

Frutta e verdura. Sono gli alimenti principe della dieta mediterranea e anche di quella estiva. Consumiamone 5 porzioni al giorno, tre di verdura e due di frutta per assicurare al nostro organismo un corretto apporto di nutrienti fondamentali quali vitamine, sali minerali e fibra. La fibra aiuta a saziarci prima. L'estate è tempo per quanto riguarda la frutta di ciliegie, prugne, albicocche. anguria, melone e anche frutta esotica. Con la verdura possiamo preparare delle mega insalate: ad esempio peperoni, pomodori, carote, cipolle, rucole, radicchio rosso, sedano a cui possiamo aggiungere del formaggio tonno e uova. Abbiamo così realizzato il nostro piatto unico.

Le proteine animali e vegetali sono importanti perché ci consentono di mantenere la massa magra durante il dimagrimento. La carne, pesce e uova e latte e derivati contengono proteine di alta qualità biologica che quindi non possono mancare nella dieta.

Per mantenerci in forma prestiamo attenzione ai condimenti. L'olio extra vergine di oliva sarà il condimento principe dei nostri piatti. Le nostre cotture saranno leggere, al forno o a vapore.

D'estate è importante bere molto per mantenerci idratati ma evitiamo le bevande zuccherate e gli alcolici. D'estate esponendoci al sole facciamo anche il pieno di vitamina D. A completamento della dieta non dimentichiamo di fare dell'attività fisica per almeno 30 minuti al giorno.