Dieta per la pancia piatta: come eliminarla un volta per tutte, il menù

Vorresti una pancia piatta e snella? Uomini e donne vorrebbero tutti poter mostrare una pancia piatta e tonica. Avere un addome senza grasso in eccesso è uno degli obiettivi principali di chi sta seguendo un regime dimagrante. Purtroppo, però, non è facile ottenere questo risultato, soprattutto se si tratta di una dieta pancia piatta veloce. Qual è il segreto per avere una pancia piatta? In realtà, prima di incidere sul grasso addominale, una dieta corretta dovrebbe far perdere peso in generale, scopriamo il menù settimanale per la pancia piatta

Questa che ti suggeriamo di seguito è la dieta fai da te ricca di verdure, proteine e tisane detox. Dalla dieta per pancia piatta sono severamente banditi cibi grassi e farine raffinate…

Eccessi alimentari e stress vi hanno portato ad avere l’addome gonfio e a sentirvi appesantiti? Con una dieta per pancia piatta ricca di acqua, fibre e minerali potrete liberandovi delle scorie e delle tossine in pochissimi giorni.

Qual è il segreto per avere una pancia piatta?

Il segreto per avere un addome asciutto e definito consiste nel seguire una dieta priva di dolci e grassi animali abbinata a esercizi mirati per gli addominali. Per aiutare la pancia a sgonfiarsi si devono mangiare alimenti ricchi di fibre, vitamine e sali minerali. Inoltre, bisogna bere tanta acqua e tisane per favorire la diuresi ed eliminare le scorie in eccesso. Vediamo, allora, come seguire una dieta per pancia piatta per risultati in poco tempo.

Dieta per pancia piatta con verdure e tisane detox

Il primo segreto per sgonfiare la pancia è quello di mangiare molta verdura. Se non siete abituati a consumare verdura sia a pranzo che a cena potrete avvertire una fastidiosa sensazione di pesantezza e gonfiore. Questo è dovuto al fatto che le verdure sono ricche di acqua. Potrete però subito giovare di grandi benefici, in quanto l’acqua delle verdure vi aiuterà a eliminare le tossine in eccesso e a stimolare la diuresi.

L’acqua è dunque, fondamentale per sgonfiare la pancia ed eliminare il gonfiore causato da grassi e carboidrati. Durante la giornata bevete tanta acqua e preparatevi una o due tisane drenanti e depuranti da bere preferibilmente lontano dai pasti. Ottime le tisane a base di zenzero, semi di finocchio o cicoria e carciofi che aiutano a digerire e a depurare il fegato.

Dimagrire sulla pancia: quali i cibi consigliati e quelli proibiti

L'adipe che si deposita sulla pancia è spesso la conseguenza del consumo di cibi e alimenti non sani. E' quindi necessario seguire un'alimentazione per la pancia piatta. La dieta pancia piatta comprende una serie di alimenti poco elaborati che non creano aria nell'addome e non contribuiscono alla formazione di grasso localizzato.

Gli alimenti consigliati sono quelli privi di grassi e zuccheri. Sono banditi i prodotti raffinati e ricchi di carboidrati. Evitate, dunque, il pane bianco, i dolci e la pasta. Preferite sempre prodotti con farine integrali, di farro o di kamut, in quanto più digeribili. Consigliata anche la farina di mais, in quanto essendo priva di glutine non gonfia e si digerisce meglio.

Per avere una pancia piatta è anche importante mangiare cibi ricchi di fibre e proteine. Le fibre sono importanti per una buona digestione, mentre le fibre aiuteranno la formazione delle fibre muscolari e renderanno i vostri pasti più leggeri. Via liberi a soia, cereali senza zuccheri e carni bianche.

Nella dieta di chi vuole eliminare il grasso in eccesso dalla pancia non possono mancare carne e pesce, da cuocere preferibilmente alla piastra o al vapore (poiché contengono ferro e proteine animali).

Dieta pancia piatta

Ecco lo schema di un menù settimanale da seguire come modello per una dieta pancia piatta personalizzata. Questo schema prevede l'assunzione giornaliera di 1400 calorie.

Lunedì: Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato con caffè e fette biscottate integrali con un cucchiaino di miele.

Spuntino metà mattina: 125 ml di yogurt magro bianco o alla frutta - Merenda: 200 ml di spremuta di pompelmo o arancia - Pranzo: verdure grigliate, mozzarella piccola tagliata a fettine, un frutto di stagione - Cena: gnocchi di patate con pomodoro e basilico, filetto di manzo ai ferri, insalata di pomodori con rucola.

Martedì: Colazione: idem come sopra- Spuntino: idem come sopra - Merenda: idem come sopra

Pranzo: un trancio di pizza margherita o con le verdure, insalata mista, un frutto di stagione - Cena: penne alle zucchine (40 grammi di pasta), insalata mista con pomodori e lattuga.

Mercoledì: Colazione, spuntino e merenda uguali agli altri giorni - Pranzo: hamburger di manzo ai ferri, un panino, un frutto di stagione - Cena: minestrone di verdure, straccetti di manzo magro ai ferri, insalata verde.

Giovedì: Pranzo: petto di pollo ai ferri, insalata mista, un frutto - Cena: fusilli con la ricotta (50 grammi di pasta), spiedini di carne mista al forno oppure ai ferri, insalata di patate e fagiolini.

Venerdì: Pranzo: melanzane e zucchine grigliate, fiocchi di latte magro, un frutto di stagione - Cena: spaghetti ai frutti di mare (50 gr di pasta), hamburger di salmone cotto ai ferri e contorno di insalata mista.

Sabato: Pranzo: spaghetti con verdure cotte alla griglia, frittata di uova, un frutto - Cena: maiale magro ai ferri condito con rosmarino, patate al forno, insalata di pomodori.

Domenica: Pranzo: verdure grigliate, gamberoni ai ferri con peperoncino, macedonia di frutti di stagione - Cena: insalata di riso (40 gr), una fetta di scamorza fresca alla piastra, insalata verde mista.

Indicazioni generali: bere acqua povera di sodio e sali minerali, introdurre tisane al finocchio e al tè verde per combattere la ritenzione idrica, eliminare pane o sostituirlo con quello di farina integrale o altre non raffinate.