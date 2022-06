La dieta per perdere 10 chili ha come obiettivo specifico la perdita di questi chili accumulati spesso nel corso delle festività o di rimettersi in forma in vista dell'estate. Trattandosi di una perdita di peso tutt'altro che indifferente e per non mettere a rischio la salute con diete improvvisate fai da te è necessario farsi seguire da un dietologo o un nutrizionista che possano accompagnarci in questo percorso dimagrante. Nell'articolo vi diamo dei consigli di carattere generale che in nessun caso possono sostituirsi a quelli di un esperto. In particolare per dimagrire 10 chili in maniera sana dovremo seguire una dieta ipocalorica bilanciata sul modello della dieta mediterranea.

Dimagrire 10 chili in 30 giorni: ecco come fare

Una delle prime cose da fare è di calcolare il BMI o Indice di Massa Corporea che si ottiene calcolando il quoziente tra il proprio peso (kg) e il quadrato della propria altezza (cm). In questo modo possiamo stabilire in maniera precisa di quanti chili dobbiamo dimagrire. E' utile e anche semplice misurare la circonferenza della vita con un metro in quanto è un valido indicatore relativo al grasso viscerale addominale che è considerato quello più pericoloso.

La dieta sarà a base prevalentemente di frutta verdura cereali integrali pesce carni magre. In particolare possiamo sostituire i cereali raffinati con quelli integrali.

Per mantenerci idratati beviamo almeno due litri di acqua al giorno. Per favorire la disintossicazione e l'eliminazione dei liquidi in eccesso possiamo giovarci anche delle tisane diuretiche e depurative. Andranno quindi notevolmente ridotte carni rosse, formaggi grassi, e i carboidrati raffinati ad esempio pasta e pane bianco e anche i cibi pronti e preconfezionati.

E' importante mangiare lentamente non solo per gustare a pieno la bontà dei cibi ma anche perché in questo modo favoriamo la digestione.

L'esercizio fisico aiuta a bruciare più calorie. in particolare con allenamento cardio, ovvero quello aerobico, ci può tornare molto utile se abbiamo molto chili da perdere. Per ottenere i migliori risultati bisognerebbe allenarsi almeno 3 volte a settimana per 45 minuti.

Non pesiamoci ossessivamente ogni giorno. Per avere delle indicazioni attendibili e quindi per sapere se stiamo facendo progressi con la dieta basta pesarsi una volta a settimana. Altrimenti rischiamo solo di alimentare lo stress in un circolo vizioso che non ci porta certo a dimagrire.

Dimagrire 10 kg: menù di esempio

A colazione del latte parzialmente scremato oppure una tazza di tè con del pane integrale fresco con yogurt greco noci e miele. In alternativa del latte con biscotti e un frutto a scelta.

Come spuntino mattutino un frutto energetico quale la banana o l'ananas e uno yogurt bianco.

A pranzo della pasta e fagioli o se la preferite pasta al sugo condita con un filo di olio di oliva e dell'insalata mista con olio, limone e pepe.

Come spuntino un quadratino di cioccolato fondente con frutto a scelta.

A cena del pesce, ad esempio una orata al cartoccio con pomodorini, capperi e olive con del pane oppure del petto di pollo alla griglia accompagnato da verdure a piacere.