Dieta per prepararsi alla primavera: cosa mangiare e menù settimanale

Torna la primavera, almeno lo speriamo viste le temperature degli ultimi giorni e tutti noi sentiamo l’esigenza di depurarci e rimetterci in forma, soprattutto se durante l’inverno abbiamo un po’ esagerato con il cibo. La dieta di primavera promette di venirci in aiuto, ecco in cosa consiste, cosa mangiare e il menù settimanale per depurarci

La dieta di primavera ci aiuta a mantenerci in forma e a restare in salute. La primavera è la stagione migliore per iniziare una dieta, prima di tutto, per la possibilità che abbiamo di smaltire i chili accumulati durante l’autunno e l’inverno grazie ai prodotti primaverili tipici, drenanti e disintossicanti, in secondo luogo perché, superata la primavera, ci aspetta l’estate, la stagione del relax e del divertimento e quella in cui sfoggiamo i nostri fisici sulla spiaggia. Scopriamo come seguirla seguendo il menù settimanale per trarre il massimo dei vantaggi.

Dieta di primavera: menù, benefici e rimedi

La dieta di primavera favorisce la perdita di peso attraverso l’assimilazione regolare degli alimenti di stagione che, per la loro genuinità, consentono alla persona che vuole perdere peso di farlo in modo naturale, senza creare stress e disagio all’organismo. Scopriamo insieme, come funziona questa dieta e come seguirla correttamente.

Perdere peso è importante non soltanto per ragioni estetiche. Com’è noto, se i chili di troppo sfuggono al nostro controllo potremmo ritrovarci a dover combattere contro il sovrappeso o l’obesità. Queste condizioni fisiche aprono facilmente la strada a patologie che possono provocare problemi seri, a volte dai risvolti imprevedibili.

Dieta per prepararsi alla primavera: cosa mangiare

Il menù della dieta di primavera è estremamente flessibile. Esso non è prestabilito, non impone cosa mangiare in un particolare giorno della settimana o in un particolare momento della giornata ma, al contrario, stabilisce una serie di regole che, se rispettate, ci aiutano a raggiungere tutti quei benefici di cui si parlava nel paragrafo precedente.

Ravanelli, asparagi, piselli, fragole sono solo alcuni degli alimenti tipici della stagione primaverile che, al pari di molti altri, possiamo sfruttare per perdere peso e mantenerci in salute, prima di tutto, perché ricchi di nutrienti essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo, in secondo luogo, perché drenanti e disintossicanti. Le proprietà tipiche degli alimenti primaverili aiutano l’organismo a purificarsi e depurarsi, perdere grasso e liquidi in eccesso, ripristinare livelli ottimali di energia per affrontare la quotidianità, perché ci si sente più in forma e leggeri e, nel complesso, restare in forma.

La dieta di primavera è estremamente ipocalorica e salutare. La frutta e la verdura depurano e purificano l’organismo, aiutandolo a smaltire gli eccessi della cattiva alimentazione.

La frutta deve essere consumata, preferibilmente, lontano dai pasti e con essa si possono preparare in casa degli ottimi frullati, senza zucchero, da consumare nei momenti di pausa, anche per mantenere alta l’idratazione.

La verdura può essere consumata sia a pranzo che a cena, meglio se lessa o cotta al vapore, condita con qualche goccia di olio extravergine d’oliva o, in alternativa, limone.

Per variare l’alimentazione, poi, si consiglia di limitare il consumo dei carboidrati e la carne rossa, consumare alimenti integrali, formaggi leggeri e legumi.

Infine, la colazione dovrà essere ricca e abbondante, in modo da affrontare la giornata con l’energia giusta.

Come bevande, oltre l’acqua, si può prediligere il tè verde, le acque aromatizzate, le spremute e gli estratti di frutta e verdura.

Dieta per preparaci alla Primavera: Schema e menù settimanale tipo

Vi presentiamo un menù settimanale della dieta di primavera a titolo puramente esemplificativo. Vi consigliamo infatti come sempre di rivolgervi ad un nutrizionista che potrà consigliarvi la dieta migliore per le vostre esigenze.

LUNEDI’

Colazione: yogurt (anche vegetale) con cereali integrali

Pranzo: pasta integrale al sugo, insalata di ravanelli

Cena: zuppa di legumi, carciofi cotti a vapore

MARTEDI’

Colazione: caffellatte con avena integrale e fragole (o altra frutta di stagione)

Pranzo: orzo con asparagi e contorno di agretti con olio e limone

Cena: crema di piselli, petto di tacchino ai ferri con pane integrale

MERCOLEDI’

Colazione: 1 frullato di frutta e fette biscottate integrali

Pranzo: risotto all’ortica e spinaci conditi con olio e limone

Cena: passato di verdura, salmone con patate

GIOVEDI’

Colazione: latte con muesli integrale

Pranzo: carciofi ripieni, barbabietole ripassate e pane integrale

Cena: frittata con spinaci e formaggio magro, pane integrale

VENERDI’

Colazione: frullato di fragole e biscotti integrali

Pranzo: farro con radicchio, formaggio magro e insalata

Cena: bresaola e rughetta, asparagi con olio e limone, pane integrale

SABATO

Colazione: yogurt (anche vegetale) con cereali integrali

Pranzo: cous cous con verdure miste e fagioli (o altri legumi)

Cena: orata al forno con cicoria ripassata, pane integrale

DOMENICA

Colazione: caffellatte con avena integrale e fragole (o altra frutta di stagione)

Pranzo: risotto ai carciofi, ravanelli e un uovo

Cena: polpette vegetali o hamburger vegetali, verdure miste, pane integrale

Spuntini (metà mattina e metà pomeriggio): estratti di frutta e verdura, verdure crude in pinzimonio, centrifughe, frullati, yogurt, gallette di riso o mais, frutta secca.