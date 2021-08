Dieta per prevenire i capelli bianchi, da stress

I capelli bianchi da stress tornano normali riducendo la fonte dell’ansia. Ma anche seguendo una dieta sana

E alla regina Maria Antonietta i capelli bianchi per lo stress vennero davvero in una sola notte. La causa? Nientemeno che l’ansia generata dalla Rivoluzione Francese. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature nel gennaio 2020 – risultato di una ricerca condotta tra Stati Uniti e Brasile dall’università di Harvard – ha, infatti, evidenziato il legame tra il sistema nervoso e le cellule staminali che rigenerano i pigmenti.

Traduzione: lo stress fa venire i capelli bianchi. Fortunatamente, c’è un “ma”. E i capelli grigi causati dallo stress possono tornare normali. La novità giunge da uno studio condotto dalla Columbia University Irving Medical Center di Manhattan (New York).

Cause dei capelli bianchi

1) Genetica: ovvero una predisposizione tramandata dai propri genitori e dai propri nonni.

2) Patologie: molto varie, tra cui: vitiligine, malattie che comportano squilibri della funzione tiroidea, l’alopecia areata.

3) Condizioni mediche: eventuali assunzioni di medicinali particolari possono provocare questo fenomeno

4) Stile di vita: stress, sedentarietà, fumo di sigaretta, uso di droghe

5) Una dieta carente di alcuni e determinati nutrienti: specialmente vitamine (alcune delle quali regolano proprio la produzione della melanina), proteine e sali minerali.

Perché, se capelli bianchi e stress sono un binomio da non sottovalutare, non dobbiamo considerarci condannati alla ghigliottina (si fa per dire). Soprattutto, perché si tratterebbe di un processo reversibile. Certo, perché i capelli bianchi da stress tornano normali riducendo la fonte dell’ansia. Ma anche seguendo una dieta sana, sgarri compresi! – e sfruttando tutti i benefici del nuoto e della palestra.

Capelli bianchi stress: cambiare stile di vita

Se vedere i capelli ingrigirsi è legato allo stress, il modo migliore per invertire il processo che provoca i capelli bianchi è cambiare stile di vita. Un consiglio particolarmente valido quando lo stress è acuto. Se il fenomeno diviene cronico, infatti, contrastarlo è molto difficile. I responsabili dei capelli grigi, infatti, sono i radicali liberi, prodotti proprio dallo stress. Sospendendo ciò che provoca ansia, tensione e nervosismo – dunque – i capelli bianchi da stress possono scomparire.

Lo studio della Columbia University Irving Medical Center di Manhattan, infatti, ha evidenziato come il processo di ingrigimento possa scomparire o rallentare con la riduzione dello stress. L’analisi è stata condotta su 14 volontari, di cui sono state analizzate le proteine presenti nel capello. Sono proprio queste a mutare, a causa dei cambiamenti subiti nei mitocondri per via dello stress.

Un cambiamento per tutti? Ovviamente no. La mutazione nella pigmentazione può avvenire solo alla radice. Ecco perché non è possibile far tornare una chioma canuta al vecchio colore o veder imbiancare i capelli completamente durante un periodo di stress. D’altra parte, conoscere i meccanismi legati all’invecchiamento è fondamentale per migliorare il proprio stile di vita. Proprio come ha evidenziato la ricerca.

Prevenire i capelli bianchi con la dieta

Se ridurre drasticamente lo stress all’interno della propria vita è quasi impossibile, a rallentare la comparsa dei capelli bianchi può essere l’alimentazione. I nutrienti giusti, infatti, possono prevenire la comparsa precoce dei capelli grigi e bianchi.

Frutta secca, cacao, molluschi, fegato e semi di girasole, ad esempio, sono ottimi alleati per combattere i capelli bianchi da stress. Grazie all’alto contenuto di rame, infatti, aiutano l’organismo a produrre la melanina necessaria.

Oltre alle proteine – che costituiscono circa il 70% del capello – la chioma ha bisogno di selenio (che regola la produzione ormonale), omega 3 e vitamine A, C ed E. Ecco perché nella dieta non dovrebbero mancare pesce azzurro, salmone, noci, frutta di colore giallo o arancione, verdure a foglia verde, peperoni, kiwi e pomodori.

Fondamentali, poi, le vitamine del gruppo B. La niacina, ad esempio, favorisce la circolazione verso il cuoio capelluto, mentre la piridossina supporta la produzione di melanina. La vitamina B5, infine, contrasta la perdita dei capelli e la nascita di quelli bianchi. Gli alimenti migliori? Carne, uova, latte, legumi, cereali integrali, banane e prugne.

2) Le bevande giuste e quelle sbagliate. E’ consigliato bere un bicchiere colmo d’acqua alla mattina (e bere comunque molta acqua durante tutto il giorno per favorire idratazione ottimale) e non farsi mancare anche una tazza di spremuta di arancia in quanto questo frutto contiene grandi quantità di vitamina C, l’antiossidante per eccellenza che rafforza il sistema immunitario e combatte i radicali liberi rallentando il processo di invecchiamento. Al contrario è meglio evitare gli alcolici: il loro metabolismo produce una grandissima quantità di radicali liberi che invecchiano, non solo i capelli, ma anche la pelle.

3) Non fumare. Quello che inali col fumo è nemico della bellezza della tua pelle e dei tuoi capelli.

4) Trattamenti per capelli non aggressivi. Spesso si ricorre a trattamenti per capelli costosi con la convinzione che facciano solo bene alla nostra capigliatura, in realtà anche le migliori marche possono contenere sostanze chimiche che non sono propriamente indicate per la salute generale del nostro corpo e che quindi sarebbe meglio evitare. State attenti all’INCI quando acquistate un prodotto. Attenzione ai balsami e agli shampoo che usate!

Considerazioni finali

La comparsa prematura dei capelli bianchi può essere prevenuta o, comunque, rallentata mediante stili di vita sani, una adeguata igiene dei capelli e del cuoio capelluto e, soprattutto, un’alimentazione corretta, sia nella quantità sia nella qualità degli alimenti. Ricordate: i capelli ricevono dal cibo che mangiamo il nutrimento che serve loro per crescere robusti e sempre colorati, facciamo in modo che tale nutrimento sia adeguato!