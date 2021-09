Dieta per una pelle sana

L'alimentazione riveste un ruolo essenziale per la cura e il benessere della nostra pelle. Per prevenire gli inestetismi della pelle e quindi per far sì che abbia un bel colorito sano possiamo seguire una dieta che comprenda gli alimenti che vi indichiamo di seguito. In effetti le creme da sole non bastano a dare la giusta luminosità tonicità e grado di elasticità alla cute. Se seguiamo un'alimentazione sbagliata ad esempio ipercalorica ricca di zuccheri e di grassi nocivi per la salute, andiamo a interferire con la corretta rigenerazione cellulare e il mantenimento del film idrolipidico della pelle. Di contro vi sono degli alimenti benefici per la pelle che sono in grado di ritardare l'invecchiamento. In questo articolo andiamo a considerare quali sono.

Cibi che fanno bene alla pelle

Cibi ricchi di omega3 e acidi grassi essenziali. Questi alimenti contrastano la produzione dei radicali liberi e quindi hanno effetto nel rallentare l'invecchiamento delle cellule. In particolare aiutano a mantenere la pelle elastica e idratata. Tra i cibi che sono maggiormente ricchi di omega-3 abbiamo il salmone e il pesce azzurro ovvero acciughe sgombri e alici. Una buona quantità ne contengono anche le noci e gli oli. Per massimizzare i benefici secondo gli esperti dovremmo consumarne 3 volte a settimana.

Frutta e verdura di colore arancione

In particolare ci riferiamo a carote zucche peperoni e albiocche. Le carote sono un vero e proprio alimento anti-aging in quanto sono ricche di beta-carotene, un pigmento vegetale che il nostro organismo trasforma in vitamina A. Queste verdure e questa frutta contengono il beta-carotene che contrasta la produzione dei radicali liberi. Oltre a ciò proteggono la pelle dalle radiazioni ultraviolette e dall'inquinamento atmosferico. Tra le verdure utili alla salute della pelle vanno segnalati anche i broccoli che grazie al contenuto di vitamina C stimolano la produzione di collagene. Inoltre aiutano a produrre il sulforafano, un composto vegetale naturale che favorisce il processo di riparazione della pelle.

Frutti rossi per la microcircolazione

Ribes more mirtilli e lampone vanno a rinforzare la pelle dall'interno proteggendo i capillari e i vasi sanguigni, in particolare i frutti rossi sono ricchi di antociani e tannini, potenti antiossidanti. Riguardo la frutta non può mancare l'avocado che non solo è ricco di grassi sani ma contiene anche la vitamina E, un potente anti-ossidante.

Frutta secca: mandorle e noci

Anche le mandorle, assieme alle noci contengono in ottime quantità la vitamina E che ha proprietà antiossidanti. Si tratta di un frutto calorico per cui se consumato tutti i giorni va fatto con moderazione. L'olio di mandorle dolci è utile anche per trattare alcuni inestetismi della pelle quali le smagliature. Questo alimento preserva quindi l'elasticità della pelle.

Anche l'uovo è un alimento adatto per la salute della pelle. In particolare il tuorlo contiene vitamine del gruppo B e la vitamina D che fa bene non solo alla pelle ma anche a ossa e capelli, oltre che sali minerali quali fosforo calcio e ferro. L'albume che contiene acqua e sali minerali è idratante.

Vino rosso

L'uva rossa da cui si ricava il vino contiene il resveratrolo, uno dei più potenti antiossidanti esistenti in natura. Più che bere il vino che ne è un derivato, sarebbe ancora meglio attingere direttamente alla fonte e quindi mangiare l'uva rossa piuttosto che berne il vino.

The verde

E' presente nella maggioranza dei cosmetici per la pelle i quali contengono le catechine, sostanze in grado di rallentare la degradazione del collagene e i tannini che sono utili per trattare le pelli grasse.

Bere più acqua è fondamentale per mantenere la pelle idratata. Gli esperti consigliano di bere circa 1,5 2 litri di acqua al giorno, al contempo però è utile ridurre o eliminare il sale che favorisce la ritenzione idrica sostituendolo con le erbe aromatiche o le spezie.