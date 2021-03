Dieta pescetariana: una dieta salutare ed ecosostenibile

La dieta pescetariana o pescatoriana che dir si voglia, si può definire come un regime dietetico simile a quello vegetariano che comprende gli alimenti del mare, e quindi soprattutto pesce. In sostanza in questa dieta le proteine vengono assunte oltre che dal pesce, molluschi e crostacei, anche dai derivati animali quali latte e uova. Insomma si ammette tutto, tranne la carne. Pertanto non si può assimilare a un regime vegetariano vero e proprio né tantomeno vegano perché comprende anche alimenti di origine e derivazione animale quali latte e uova. Vi sono dei lati positivi e altri meno nel seguire questa dieta che passiamo in rassegna.

Dieta pescetariana: aspetti positivi

E' incentrata sul pesce, un alimento che da un punto di vista nutrizionale presenta molti aspetti benefici per la nostra salute. Alcuni tipi di pesce in particolare sono ricchi di omega-3, acidi grassi essenziali che prevengono il rischio delle patologie cardiovascolari, abbassano i livelli di colesterolo nel sangue e possono finanche diminuire i sintomi dell'artrite reumatoide. Secondo gli esperti si dovrebbe preferire il pesce azzurro ovvero sgombro, aringhe tonno e pesce spada. Invece sogliola, spigola, nasello, merluzzo, spigola sono indicati in una dieta dimagrante per il loro basso apporto di grasso.

Si tratta inoltre di un alimento poco calorico, indicato quindi anche a chi sta seguendo una dieta dimagrante. Rispetto alla dieta vegetariana e vegana che potrebbero essere causa di carenze alimentari è quindi più indicata in quanto più equilibrata.

La dieta pescetariana si può definire anche ecosostenibile perchè giova all'ambiente, in particolare la Pescetarian Society consiglia di preferire l'acquisto del pescato da pescatori locali. In tal modo si promuove la pesca artigianale che non utilizza strumenti dannosi per l'ecosistema marino, quali la pesca a strascico o di allevamento. Inoltre il pesce, come altri alimenti, contiene la vitamina B-12 che contribuisce a molte funzioni importanti per il nostro organismo, ad esempio la formazione dei globuli rossi, il metabolismo del proteine e mantiene in efficienza il sistema nervoso. La vitamina B-12, oltre che nel pesce e nei crostacei, si trova anche nel latte, latticini uova e alcuni cereali arricchiti.

Il pesce inoltre per le sue caratteristiche è un alimento molto adatto alle donne in gravidanza: contiene oltre il calcio anche sali minerali (ferro, iodio e fosforo) e anche le vitamine B D ed E. Inoltre secondo alcuni studi, associare il consumo di pesce ai legumi avrebbe l'effetto di ritardare la menopausa. Insomma è l'alimento ideale in una dieta sana e equilibrata.

Dieta pescetariana: aspetti negativi

Le controindicazioni riguardano l'inquinamento dei mari che determina l'accumulo nei pesci dei metalli pesanti, soprattutto mercurio e anche microplastiche e policlorobifenili che quindi finiscono sulle nostre tavole assieme al pesce. In questo senso i pesci che risultano maggiormente inquinati dal mercurio sono pesce spada, tonno, smeriglio, verdesca e palombo. Inoltre se si ingeriscono crudi gli alimenti che provengono dal mare potrebbero causare delle pericolose parassitosi intestinali. Infine il costo del pesce non può dirsi propriamente economico.

Piano alimentare pescetariano: esempio

Colazione abbondante per avere la giusta carica di energia nell'affrontare la giornata. Eccovene alcuni suggerimenti.

A prima mattina yogurt e frutta secca; latte vaccino e cereali; pane integrale e marmellata.

A metà mattina e a metà pomeriggio possiamo fare degli spuntini. Abbiamo ampia scelta, ad esempio possiamo farli con della frutta fresca a scelta oppure secca oppure con uno yogurt.

A pranzo possiamo optare per un piatto semplice ma gustoso, ad esempio un piatto di pasta integrale al pomodoro accompagnata da una porzione di insalata mista oppure dell'insalata con gamberetti e polipo accompagnata dal pane.

A cena del pesce a scelta, ad esempio potete preparare una orata al cartoccio con patate oppure dei filetti di sgombro o di nasello o merluzzo con verdure al vapore oppure ancora una zuppa di legumi con pane integrale.