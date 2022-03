Dieta plant-based: cos'è e cosa mangiare

Partiamo dalla definizione. Cosa vuol dire dieta plant based? Vuol dire dieta base vegetale. In particolare il termine completo è Whole Food Plant Based (WFPB). Viene facile l'accostamento al veganismo ma in realtà si tratta di due diete diverse. Chi è vegano compie una precisa scelta etica basata sul rispetto delle altre specie animali. L'uomo quindi per i vegani dovrebbe interferire il meno possibile in questo equilibrio già esistente in natura. Chi segue invece una dieta plant based non è detto che sia mosso da principi etici, ma intende consumare alimenti grezzi, quindi non trattati o processati industrialmente. Pertanto una dieta plant based non esclude in maniera assoluta il consumo di carne e pesce, a differenza della dieta vegana che rimuove del tutto dal proprio menù dietetico questi alimenti. La dieta plant based è quindi a base prevalentemente ma non esclusivamente di alimenti vegetali.

In effetti anche se chi segue questa dieta non è spinto necessariamente da ragioni etiche, la sua scelta ha un riflesso sull'ambiente in quanto valorizza la biodiversità e il rispetto dei cicli della natura. Chi segue questa dieta si alimenta soprattutto con le verdure e i cereali integrali ma si possono consumare anche uova latte e derivati purché si tenga conto delle modalità di produzione e della provenienza meglio ancora se a chilometro zero. Quindi la sostenibilità nella produzione degli alimenti diventa un fattore da valutare nell'acquisto degli stessi. Rispetto a quella vegana questa dieta ha però meno paletti: ad esempio possiamo mangiare un panino plant based che sarà con del burger vegetale preparato con dei legumi nel pane integrale accompagnato da verdure crude o cotte e se vogliamo anche con del formaggio, alimento invece categoricamente escluso nella dieta dei vegani. Chi vuole seguire questa dieta dovrà quindi cominciare con l'eliminare dalla cucina tutti gli alimenti processati.

Dieta plant-Based: come seguirla

Quando andiamo al supermercato prestiamo attenzione all'etichetta dei prodotti per vedere se vi è l'aggiunta di meno di additivi, coloranti e conservanti.

Iniziamo il pasto con le verdure sbizzarrendo la nostra fantasia. Con le verdure infatti non possiamo usare solo le insalate ma anche gustare ad esempio un involtino con patate e radicchio. Le verdure grazie alle fibre ci regalano un senso prolungato di sazietà, inoltre contengono anche vitamine essenziali e sali minerali.

Seguiamo la stagionalità dei prodotti. Avere i nostri cibi preferiti in tutte le stagioni significa che dietro il prodotto che portiamo a casa vi sono coltivazioni intensive in serra e ovviamente gli alimenti vengono poi sottoposti a dei processi di conservazione.

Per i secondi piatti preferiamo le proteine vegetali a quelle animali, ad esempio i legumi che possiamo cucinare in svariati modi: con delle uova e delle patate o se vogliamo mettere alla prova il nostro estro creativo possiamo cimentarci perfino nella preparazione di polpette di lenticchie.

Chi l'ha detto che dovremmo rinunciare al dolce? Una idea molto semplice può essere di ricoprire della frutta con del cioccolato oppure abbandonarci alla dolcezza di un budino proteico!

Indubbiamente mangiare alimenti freschi ricchi di nutrienti è un'ottima ricetta da seguire per la nostra salute, tuttavia nel quotidiano non è semplice organizzare una dieta di questo tipo, per cui è fondamentale farsi seguire da un nutrizionista che potrà impostarci un regime dietetico adatto ad evitare eventuali carenze nutrizionali.

Dieta plant based: un esempio di menù

A colazione della frutta di stagione accompagnata da un dolce preparato in casa senza aggiunta di zuccheri o dolcificanti, oppure della marmellata sempre senza zuccheri spalmata sul pane.

A pranzo un primo con pasta o riso a km 0 e del sugo fatto in casa, accompagnato da verdure di stagione.

A cena a scelta uova o formaggi con delle verdure di stagione.