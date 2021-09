Dieta post vacanze: come sgonfiarsi dopo l'estate

Chili di troppo e gonfiore: la parola d'ordine è 'rimettersi informa'! Come? Ecco le regole da seguire per la dieta post vacanze per sgonfiarsi dopo l'estate.

Le vacanze volgono al termine: molti sono già rientrati e gli ultimi vacanzieri ritorneranno entro breve al lavoro e a scuola. Spesso, per chi si è concesso qualche assaggio o aperitivo o gelato di troppo durante le ferie, il momento di riprendere le attività lavorative coincide con il desiderio di perdere un po’ di peso e ritornare in forma.

La dieta post vacanze si presenta dunque come un classico che si ripete ogni anno, all’arrivo del mese di settembre e al rientro al lavoro. Nelle vacanze estive non è affatto raro che ci si lasci conquistare da gelati e grigliate e, se si soggiorna in albergo, i pasti al ristorante non mancano di soddisfare il palato e di fare crescere la pancia. Il rientro a lavoro e alla vita di sempre ci mette anche il desiderio di rientrare nelle robe e stare bene, in forma. Per alcuni potrebbe essere una tragedia ma non è difficile se si osservano alcune semplici strategie: in questo modo i chili in più andranno via e si avrà anche il desiderio di conservare nel tempo queste buone abitudini alimentari.

Ecco perché perdere i chili dopo le vacanze è un desiderio molto comune.

Perché la dieta post vacanze sia efficace, è però necessaria qualche accortezza, evitando di perdere peso troppo in fretta e di riacquistarlo altrettanto velocemente.

Dieta dopo le vacanze: disintossica l'organismo

Prima di tutto, per sgonfiarsi dopo le vacanze, è importante disintossicare l'organismo dalle tossine accumulate durante l'estate, mettendo al bando per qualche giorno tutte le bevande a base di caffeina, teina e alcol e le bibite gassate. Queste ultime, in particolare, contengono moltissimo zucchero, che sicuramente non aiuta nella lotta contro i chili di troppo: eliminare del tutto dalla dieta le bibite gassate, infatti, raddoppia le possibilità di perdere peso, soprattutto nelle fasi iniziali della dieta.

Inoltre, aiuta il tuo corpo bevendo molta acqua naturale, riducendo il consumo di sale e oli da condimento e dormendo a sufficienza: recuperare i ritmi regolari del sonno, infatti, è un valido aiuto per tornare in forma!

Dieta disintossicante dopo le vacanze: le buone norme

La dieta detox post vacanze dovrebbe essere sempre molto equilibrata, per evitare l’effetto yo-yo che si verifica quando si perde peso troppo rapidamente. Mangiare troppo poco può essere negativo quasi quanto mangiare troppo: se l’organismo si trova eccessivamente in debito di calorie, rallenta il metabolismo. Nel momento in cui, poi, si ricomincia ad assumere calorie, non vengono bruciate correttamente e si rischia di accumulare grasso.

Ecco dunque i consigli da seguire per una dieta post rientro dalle vacanze perfetta:

1- Non saltare i pasti: soprattutto è importante non saltare la colazione, in modo da fornire le calorie sufficienti per iniziare bene la giornata con energia. A colazione sono consigliati piatti leggeri, con cereali integrali e frutta, controllando di non esagerare con gli zuccheri.

2- Evitare cibi troppo grassi e troppo calorici: meglio gli zuccheri naturali, come quelli presenti nella frutta, senza eccedere negli zuccheri aggiunti. Anche i fritti e i cibi con alto contenuto calorico andrebbero ridotti o eliminati. Si può calcolare il numero di calorie adatto alle proprie esigenze e suddividere nei pasti la quota energetica: meglio ridurre le calorie la sera, a meno che non si faccia attività fisica.

3- Depurare l’organismo con l’assunzione di tanti liquidi, evitando però le bibite che contengono zuccheri. L’acqua è senza dubbio la bevanda da privilegiare introducendone almeno 1,5-2 litri al giorno. Per una dieta del rientro dalle vacanze piacevole e detossicante si possono inserire anche tisane senza zucchero. Evitare anche i succhi di frutta che sono troppo ricchi di zuccheri

4- Frutta, verdura, legumi e cereali integrali sono senza dubbio gli alimenti da prediligere, in quanto saziano senza appesantire e forniscono il giusto quantitativo di energia. Per chi sceglie di non assumere carne né proteine animali, si può compensare con i legumi, che permettendo un’alimentazione sana e ricca.

5- Bevi una tisana dopo cena

6- Per concludere, una tisana drenante dopo cena è un ottima soluzione per rilassarsi, favorire il sonno e la digestione e drenare i liquidi in eccesso.

Le migliori da accompagnare alla dieta? Le tisane a base di finocchio, malva, tarassaco, cumino o liquirizia.

Accompagnare la dieta con l’attività fisica è sempre un’ottima idea: consente infatti di accelerare il metabolismo e di bruciare una quantità maggiore di calorie, permettendo così al corpo di perdere massa grassa e di aumentare quella magra. Se si fa molto sport, non c’è da stupirsi se il peso non scende molto: ciò potrebbe essere dovuto alla corrispondente crescita della massa muscolare.

Bastano trenta minuti di camminata veloce almeno tre volte alla settimana, approfittatene all’aperto finche le temperature ancora lo permettono.