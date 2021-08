Dieta pre-matrimonio, il menù settimanale per perdere peso

Tutti i segreti della dieta pre matrimonio, una dieta lampo che vi permetterà di perdere 5 chili

Una sposa in forma è una sposa sana. Ed una sposa sana riuscirà a catalizzare su di sé l’attenzione di tutti in maniera estremamente naturale. Ma il lasso di tempo che separa la proposta di matrimonio dal grande giorno è un terreno fertile di insidie. Stress, ansie e problemi del sonno potrebbe farvi aprire la porta del frigorifero troppe volte al giorno. O al contrario chiudere la bocca dello stomaco e farvi sentire stanche e spente. Il segreto è seguire un’alimentazione sana, variata e costantemente controllata da uno specialista.

Gli eventi sono ripartiti e i matrimoni sono tornati più numerosi che mai. Dopo oltre un anno di stop a causa delle restrizioni Covid ora infatti, ci si può tornare a sposare. Coppie di fidanzati si sono visti rimandare la data più e più volte ma ora possono festeggiare alla grande (zone gialle permettendo e nel rigoroso rispetto delle regole). Ma si sa il matrimonio è il giorno della sposa ma anche dello sposo e tutti vogliono essere bellissimi e avere una forma invidiabile. Non solo le spose ma anche le invitate.

Perché si sa la "lotta" è a suon di post e quindi tutte a caccia della foto perfetta che decreterà la vincitrice del wedding party in base anche alla sua linea che sfoggerà in quel giorno.

Dieta lampo prima del matrimonio- Dieta pre matrimonio

Eccovi oggi una dieta lampo, ma sana, "Dieta pre-matrimonio" per perdere quei chili di troppo che magari post vacanza si sono messi per arrivare alla festa più belle che mai. Sicuramente per la sposa il consiglio da dare è che l'alimentazione sana dovrebbe essere rispettata per almeno 5-6 mesi prima della data delle nozze e che un nutrizionista sarebbe la scelta più saggia da seguire, ma se il tempo è poco ecco la soluzione. Una dieta veloce ed equilibrata che vi permetterà di perdere 5 kg in 5 giorni, accompagnata da sport e tanta idratazione. Scoprite il menù della dieta pre matrimonio

Dieta pre-matrimonio, il menù settimanale per perdere peso

1.Lunedì- Colazione: un bicchiere di succo di frutta non zuccherato con 2 fette biscottate integrali; Pranzo: 150 g di prosciutto crudo, 30 g di pane integrale, insalata mista. Cena: una fettina di carne ai ferri con insalata, senza esagerare con l’olio.

2. Martedì - Colazione: un bicchiere di succo di frutta, una tazza di caffè d’orzo (senza zucchero); Pranzo: un’insalata mista con uova sode e tonno; Cena: 80 gr di spaghetti al pomodoro con parmigiano.

3. Mercoledì - Colazione: un vasetto di yogurt magro con cereali (meglio se integrali) e caffè (non zuccherato); Pranzo: un piatto di bresaola condita con rucola e grana accompagnato con un panino; Cena: pesce cucinato al forno o, se preferite, grigliato e verdura mista poco condita.

4.Giovedì - Colazione: un succo di frutta fresca e 3 fette integrali con marmellata; Pranzo: verdura mista poco condita e un gelato di frutta; Cena: un uovo sodo e 2 bruschette con olio e pomodoro se preferite.

5. Venerdì - Colazione: un caffè accompagnato con 2 fette biscottate integrali; Pranzo: un trancio di pizza e per finire un frutto; Cena: una fettina di carne bianca (pollo, tacchino, coniglio) e un contorno di insalata poco condita.

Le regole della dieta pre matrimonio

Oltre a questo regime alimentare esistono delle regole da seguire per perdere peso durante la dieta. Evitare lo zucchero, scegliere invece il miele o la stevia. Evitare il sale, questo ingrediente in realtà è già contenuto in tantissimi altri cibi al suo posto potete usare anche spezie o succo di limone. Non saltate i pasti. A metà mattina e a metà pomeriggio scegliete la frutta. L'attività fisica resta l'alleata principale per qualsiasi dieta, bastano 30 minuti per due tre volte a settimana o 20 minuti di camminata veloce al giorno per migliorare la salute del cuore oltre che ad apportare benefici al nostro fisico e aiutarci a bruciare calorie.

Come non riprendere i chili persi?

Una volta raggiunti i vostri obiettivi però non lasciatevi andare e non mandate vanificato tutto il lavoro fatto. Il mantenimento deve diventare uno stile di vita vero e proprio. Il programma di mantenimento può essere seguito sempre ed è un esempio di regime alimentare corretto e bilanciato, un programma che in realtà può essere seguito tutti i giorni.

Dieta- Esempio di giornata tipo

Appena svegli: un bicchiere di acqua con il succo di mezzo limone; Colazione: una tazza di latte, oppure tè con limone e miele, due fette biscottate integrali con marmellata. Spuntini (metà mattina e pomeriggio): frutta fresca o spremute. Pranzo: 80 g di pasta al pomodoro, insalata mista. Cena: 150 g di carne o pesce alla griglia o al vapore, verdure lesse o al vapore condite con olio e limone, una fetta di pane integrale. Durante la dieta cercate di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, se avete improvvisi attacchi di fame cercate di mangiare frutta o ortaggi crudi o tisane. Se abbinate dello sport come la corsa, la camminata veloce o il nuoto otterrete dei risultati ancora migliori. Dopo questi sacrifici non vi resta che godervi la vostra festa nella vostra nuova forma perfetta e tanti auguri, come si direbbe in questo caso? Evviva gli sposi , in forma, aggiungiamo noi.