Dieta pre-natalizia per arrivare in forma alle feste

Quest'anno, come da tradizione, dopo le restrizioni imposte lo scorso 2020 causa coronavirus, torneremo a festeggiare le festività natalizie con familiari e amici. Sappiamo che questo da un punto di vista alimentare sarà un periodo in cui difficilmente ci priveremo delle specialità culinarie per salvaguardare la linea. In realtà possiamo arrivare alle festività con una dieta prenatalizia per evitare di metterci a dieta ferrea dopo Natale Capodanno e l'Epifania, che come recita la nota filastrocca, tutte le feste porta via.

Dieta prenatalizia per non ingrassare

La dieta prima di Natale non prevede particolari rinunce o sacrifici, i nutrizionisti infatti suggeriscono dei semplici accorgimenti da adottare per evitare di mettere peso durante le festività. Se infatti riusciamo a perdere 2 o 3 chili nelle settimane prima dell'inizio delle feste possiamo arrivare al 7 gennaio senza aver intaccato più di tanto il nostro peso-forma. I nutrizionisti in particolare propongono un regime dietetico equilibrato circa 15-20 giorni prima del Natale. Di seguito i consigli da seguire.

Iniziamo i pasti principali con delle verdure. Le verdure infatti aumentano il senso di sazietà e quindi ci aiutano a regolare il senso di fame per il resto della giornata.

Non è necessario rinunciare ai dolci, basta riservarli alla parte della giornata in cui abbiamo più bisogno di energia, ovvero la mattina a colazione. Lo stesso può farsi a gennaio quando ci ritroveremo per casa panettoni, pandori, e altri dolciumi da smaltire.

Un segreto semplice da seguire è di diminuire le porzioni degli alimenti che più ci piacciono, in particolare i carboidrati e gli zuccheri semplici. Possiamo ad esempio scegliere la variante meno calorica dei nostri dolci preferiti, i formaggi se molto grassi invece vanno evitati.

Oltre le verdure di stagione non dimentichiamo il pesce e i legumi per l'apporto proteico e i primi anche per gli omega-3.

Tisane calde con limone o zenzero, ideali in questo periodo freddo. Oltre a riscaldarci hanno un effetto anche sul metabolismo.

Praticate dell'attività fisica prima delle feste. L'esercizio fisico ci aiuterà anche a smaltire il surplus di calorie accumulate durante le feste. Basta restare in movimento. Possiamo anche solo passeggiare mezz'ora al giorno a passo veloce per ottenere i primi risultati.

Menù prenatalizio: esempio di una giornata tipo

Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato accompagnata da due fette biscottate o da una fetta di pane con marmellata oppure una manciata di biscotti secchi. Al posto del latte o del caffè possiamo anche assumere del tè con un cucchiaino di miele.

A metà mattina come spuntino una frutta fresca di stagione, ad esempio mele pere arance mandarini kiwi. Volendo possiamo fare una spremuta ma non aggiungiamo zuccheri. Vale anche per lo spuntino di metà pomeriggio.

A pranzo possiamo optare per un secondo piatto a base di pesce con contorno di verdure, ad esempio del tonno sardine o sgombro in conserva o fresco e del pane. In alternativa possiamo mangiare del prosciutto cotto o crudo.

Anche la cena avrà come alimento base il pesce a cui possiamo aggiungere un contorno di uova, legumi o formaggio.