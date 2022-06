Dieta riso e mele per perdere 5 chili in 7 giorni

La dieta del riso e della mela è una dieta che promette di farci perdere circa 4 o 5 chili in soli 7 giorni. La si può definire quindi una dieta lampo ipocalorica depurativa e disintossicante.

Dieta del riso e della mela: caratteristiche

Alla base di questa dieta vi sono due alimenti essenziali che ricorrono in molte diete dimagranti: il riso e la mela. Una dieta di questo tipo ci apporta quindi soprattutto vitamine e fibre e ci aiuta a smaltire i liquidi in eccesso. Il riso è un alimento che consente di bruciare i grassi ed è facilmente digeribile. Ne esistono molte varietà in commercio, si va da quello integrale al riso basmati, quindi da questo punto di vista non ci si annoia.

Anche le mele godono di un'ottima fama in tema di dieta e possiamo dire che è meritata. E' un frutto poco calorico che ci apporta fibre e vitamine.

Dieta del riso e della mela: menù settimanale

Prima di iniziarla è imprescindibile chiedere consiglio al proprio medico o al nutrizionista.

Lunedì

Colazione: un bicchiere di latte va bene anche vegetale, una fetta biscottata integrale, una galletta di riso, una mela e un caffè se lo gradite.

Spuntino: una mela.

Pranzo: nasello al vapore (150 grammi), insalata mista e due gallette di riso.

Spuntino pomeridiano: un centrifugato di mele, banane e mirtilli.

Cena: riso integrale con zucchine (70 grammi), un uovo sodo e una mela a fine pasto.

Martedì

Colazione: uno yogurt di riso con cereali integrali, una mela, due noci e un caffè.

Spuntino: una mela.

Pranzo: riso basmati (70 grammi) condito con olio a crudo, bresaola (100 grammi) e una abbondante porzione di insalata mista.

Spuntino pomeridiano: una mela e una banana.

Cena: broccoli bolliti e conditi con olio e limone e delle uova sode e una mela.

Mercoledì

Colazione: un bicchiere di latte, due biscotti integrali, una galletta di riso, una mela e un caffè.

Spuntino: una mela.

Pranzo: petto di pollo alla piastra (100 grammi), spinaci lessi conditi con un cucchiaio di olio e limone e due gallette di riso.

Spuntino pomeridiano: una mela e una pera.

Cena: peperoni ripieni di riso cotti al forno, ricotta (50 grammi) e infine una mela.

Giovedì

Colazione: uno yogurt magro con cereali integrali, tre noci e una mela e un caffè.

Spuntino: una mela e un’arancia.

Pranzo: ricotta (100 grammi), insalata mista e due gallette di riso.

Spuntino pomeridiano: una spremuta d’arancia e una mela.

Cena: riso basmati (80 grammi) con una porzione di pollo al curry e una mela a fine pasto.

Venerdì

Colazione: un bicchiere di latte, due fette biscottate integrali e una mela.

Spuntino: una mela e una pera.

Pranzo: bresaola (100 grammi) e rucola condita con olio, sale e limone e due gallette di riso.

Spuntino pomeridiano: una mela e un’arancia.

Cena: risotto ai funghi (60 grammi), due finocchi e infine una buona mela.

Sabato

Colazione: uno yogurt di riso con cereali integrali, una mela e tre noci.

Spuntino: una mela.

Pranzo: riso al pomodoro (60 grammi) e broccoli cotti al vapore.

Spuntino pomeridiano: una mela e una spremuta d’arancia.

Cena: minestrone di verdure, un uovo sodo e due gallette di riso.

Domenica

Colazione: un bicchiere di latte, due fette biscottate integrali, una mela e due noci.

Spuntino: una mela e una banana.

Pranzo: risotto allo zafferano (60 grammi) e una abbondante porzione di insalata mista.

Spuntino pomeridiano: due mele.

Cena: petto di tacchino alla piastra, spinaci lessi conditi con olio e limone e due gallette di riso.