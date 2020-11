Dieta Sabrina Ferilli: i segreti della sua forma fisica

Sabrina Ferilli, icona di bellezza e sex symbol, non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani anzi, con il passare degli anni il suo fascino è sempre aumentato. Gli anni passano è vero ma per Sabrina Ferilli trascorrono egregiamente, com'è ben visibile dalle foto in bikini, pubblicate la scorsa estate sui profili social. La Ferilli è una delle attrici più amate in Italia, abbiamo potuto ammirarla anche ultimamente fasciata in tubini aderenti che esaltano le sue forme perfette in Tu si que vales, come membro della giuria popolare e ad Amici Celebrities, voluta fortemente da Maria De Filippi. Sabrina Ferilli è sempre stata una donna bellissima, e a 56 anni lo è ancora di più.

Volete essere belle e in forma come la splendida attrice romana Sabrina Ferilli? Scopriamo insieme i segreti della sua dieta

Sabrina Ferilli, nonostante abbia superato i 50 anni, è ancora in splendida forma, e si mostra sempre più bella e sorridente. Ma qual è il suo segreto? Qual è la dieta che le permette di mantenere una simile forma fisica? Scopriamone insieme i suoi segreti. L’attrice romana ha sempre dichiarato di detestare le diete, soprattutto perché è una cuoca provetta e ama cucinare piatti decisamente calorici. Sembra che i suoi piatti preferiti siano infatti la parmigiana di melanzane e gli spaghetti alla carbonara. Tutto merito della natura per la sua forma fisica dunque?

Sabrina Ferilli ha dichiarato inoltre di mangiare sano ed equilibrato, evitando grassi e una quantità eccessiva di carboidrati. Questo aiuta a mantenersi in forma senza eccessivi sacrifici, sostiene la bellissima attrice. E direi che ha ragione.

Strike Zone: lo sport scelto dalla Ferilli

Anche se ha ammesso di non praticare nessuna particolare dieta ha ammesso di sudare molto in palestra per potersi poi permettere di mangiare qualsiasi cosa. Ha dichiarato di frequentare la palestra 4 volte a settimana.

“È ridicolo chi dice di non far nulla per tenersi in forma! Io sudo e tanto – ha spiegato più di una volta durante le sue ultime interviste -. Vado in palestra quattro volte a settimana ma questo mi permette poi di mangiare e bere tutto ciò che voglio. Mai fatta una dieta. A tavola non accetto privazioni”.

Qual è la disciplina scelta dalla Ferilli?

La disciplina scelta da Sabrina Ferilli per scolpire il fisico è lo Strike Zone. Questo sport rafforza la muscolatura e regala forza e flessibilità, unendo movimenti in piedi, esercizi di forza a terra, posizioni posturali e di yoga. Lo Strike Zone ed è indicato per tonificare un po’ tutti i muscoli, in particolare spalle, braccia, addome e gambe. Al tempo stesso questo tipo di ginnastica non stressa né la colonna vertebrale, né le ossa.

I segreti di bellezza

La showgirl non trascura nemmeno la pelle del viso, puntando su uno scrub all'avena fai da te, preparato mescolando avena tritata, acquistata in erboristeria, e olio extravergine d’oliva. Il composto si applica sull’epidermide, si fa agire per qualche minuto e si risciacqua, rendendola liscia e setosa. Infine per una chioma bellissima, anche al mare, Sabrina Ferilli opta per un vecchio rimedio della nonna: l'aceto di mele. Quando si lava i capelli infatti l'attrice romana realizza l'ultimo risciacquo con acqua fredda e aceto, per eliminare il calcare e donare luminosità.