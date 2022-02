Dieta senza pane e pasta: quanto si dimagrisce?

Eliminare dalla dieta per un breve periodo di tempo i carboidrati, quindi in prevalenza pane e pasta, può rappresentare un modo per perdere peso rapidamente. E' una soluzione che si presta soprattutto a chi non ha molto tempo per seguire una dieta e quindi cerca una via più semplice per raggiungere il dimagrimento. In ogni caso va precisato che si tratta di un regime dietetico che può seguirsi per poco tempo, perché la sostituzione dei carboidrati con alimenti proteici alla lunga può portare a problemi ai reni e al fegato. Insomma non è indicata per essere portata avanti a lungo termine. Inoltre con una dieta senza carboidrati si perde facilmente il peso ma i chili persi si riacquistano altrettanto facilmente. Pertanto è sempre indispensabile affidarsi a un medico, un nutrizionista o un dietologo.

Dieta senza carboidrati: caratteristiche

La dieta senza pasta e pane dà risultati ancora maggiori se andiamo ad eliminare anche i carboidrati raffinati. Sono carboidrati raffinati i prodotti da forno, quali pane in cassetta biscotti industriali, alimenti che contengono zucchero bianco. Sarà quindi una dieta a base soprattutto di alimenti proteici e a basso tenore di grassi. Se viene seguita per filo e per segno possiamo perdere fino a 3 chili in una settimana. La si può praticare per una settimana per poi ricominciare gradualmente a mangiare carboidrati per riabituare il metabolismo alla loro presenza e quindi non riprendere i chili persi tutti in una volta.

Dieta senza carboidrati: un esempio di menù

La colazione è il primo pasto della giornata che deve fornirci l'energia necessaria. Possiamo farla con caffè o tè senza zucchero con fette biscottate integrali oppure della frutta di stagione. In alternativa del latte parzialmente scremato uno yogurt magro e della frutta fresca di stagione.

A pranzo fesa di tacchino accompagnata da insalata o se preferite un filetto di vitello con insalata verde oppure ancora della bresaola con delle verdure lesse. Insomma via libera alla carne bianca e alla verdura.

A cena possiamo invece privilegiare il pesce ad esempio orata al cartoccio con pomodorini, merluzzo al vapore con verdura. In alternativa una zuppa di verdura e legumi, piatto unico ma molto nutriente.

Dieta senza pane e pasta: controindicazioni

Soprattutto nei primi giorni l'eliminazione dei carboidrati potrebbe portare a una serie di sintomi quali irritabilità, emicrania, difficoltà di concentrazione e stitichezza. Non è un regime dietetico che può essere seguito dagli anziani, dagli sportivi o da chi soffre di patologie diabetiche.