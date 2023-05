Dieta senza Sale: perdere peso subito e contrastare la ritenzione idrica

Cosa mangiare nella Dieta del Sale? che succede se si mangia in una dieta iposodica e quanto si dimagrisce.

La Dieta senza Sale ci consentirà di perdere peso in pochi giorni. Si tratta di un regime dietetico volto ad essere applicato solamente per metà settimana o poco meno e grazie al quale potremo smaltire fra i due e di tre chili. La ritenzione idrica è una condizione molto diffusa, soprattutto nelle donne. Come combatterla? Il cibo che scegli incide sul ristagno di liquidi nei tessuti.

Seguire questa dieta non significa solamente limitare il quantitativo di sale. La dieta drenante ha un piano alimentare che esclude un gran numero di alimenti dalla tua tavola. Cosa puoi mangiare? Cosa invece dovresti evitare se decidi di seguire tale dieta?



Dieta senza sale

Possiamo ripetere la Dieta senza Sale per una volta al mese, e beneficiare così di quelle che sono le conseguenze della adozione di un certo schema alimentare. Ovviamente occorre sempre chiedere prima un consulto ad un nutrizionista o ad un dietologo.

E la Dieta senza Sale avrà anche altri punti di vantaggio, come ad esempio quella di contrastare la ritenzione idrica. Una delle cause che porta i tessuti a non rimuovere i liquidi in maniera corretta è data proprio da una elevata assunzione di sodio da ciò che si mangia.

Invece riuscendo ad avere una alimentazione più sana e povera di sale, e bevendo al contempo molto, la situazione da questo punto di vista migliorerà. Saremo perfettamente idratati, con un ricambio di liquidi ottimale e riusciremo anche a stimolare il metabolismo.

Dieta del Sale, quali cibi sono indicati: il menu tipo

Il periodo medio consigliato è di tre o quattro giorni, nel corso dei quali bere molto e fare anche delle passeggiate con andatura svelta. Per quanto riguarda il cosa mangiare, possiamo fare riferimento a queste indicazioni:

colazione:

una tazza di latte scremato con 50 g di cereali integrali o muesli;

una tazzina di caffè senza zucchero e qualche fetta biscottata integrale con marmellata non zuccherata;

uno yogurt magro con un frutto fresco di stagione o cereali integrali.

Spuntino:

un frutto fresco di stagione.

Che cosa mangiare a pranzo e nel resto della giornata

Pranzo:

50 g (per le donne) o 70 g (per gli uomini) di pasta o riso integrale condito con un cucchiaio non abbondante di olio extravergine di oliva e con pomodorini freschi o tonno;

pasta o riso integrali con gamberi e zucchine;

come secondo una insalata con verdure ed ortaggi freschi di stagione condita con succo di limone, erbe aromatiche e spezie.

Merenda:30 g di mandorle;

un frutto fresco od uno yogurt magro con cereali se non li abbiamo già mangiati a colazione.

Cena: verdure ed ortaggi freschi misti come contorno ad un filetto di merluzzo alla piastra o al vapore.

Mangiare in questo modo ci garantirà benessere totale, poi dopo tre o quattro giorni potremo provare a mangiare anche altro. Purché non siano alimenti fritti, dolci, con conservanti, zuccheri, grassi ed additivi aggiunti. Cibi come questi andrebbero assaggiati con moderazione solo una volta alla settimana.

Oltre a consigliare di bere 1,5 – 2 litri d’acqua al giorno, infatti, questa dieta inserisce un tè, o una tisana diuretica in ciascuno dei pasti principali, o come spezza – fame tra un pasto e l’altro.

L’obiettivo principale di questo piano alimentare è quello di ridurre il gonfiore diffuso causato dalla ritenzione idrica. Punta cioè a eliminare i liquidi in eccesso e il ristagno dei fluidi extracellulari. Per farlo, non consente l’aggiunta di sale da cucina, limita fortemente gli zuccheri e i grassi.

L’idea di fondo è che una buona idratazione possa stimolare al meglio il tuo sistema linfatico, migliorando il drenaggio e l’eliminazione delle scorie metaboliche.