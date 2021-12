Dieta senza zuccheri: tutti i vantaggi

Lo zucchero è uno di quegli alimenti verso cui oggi si punta di più il dito per i suoi effetti negativi su dieta e salute. In questo senso l'OMS, ovvero l'Organizzazione mondiale della sanità, attribuisce al consumo eccessivo di zucchero lo sviluppo di sovrappeso e obesità, malattie cardiovascolari, diabete, carie dentale, stress ossidativo e perfino patologie tumorali. Il problema riguarda lo zucchero nascosto, ovvero quello che si trova in molti alimenti ma di cui non siamo consapevoli. In particolare la dose consigliata dagli esperti corrisponde a circa 6 cucchiaini che sono pari a 100 grammi. Negli ultimi tempi quindi nutrizionisti e dietologi hanno focalizzato la loro attenzione non più sui grassi bensì sugli zuccheri, incentivando la scelta di una dieta a basso tenore di zuccheri. Naturalmente il nostro organismo ha bisogno di zucchero per funzionare, l'importante, secondo gli esperti, è scegliere quello che ci proviene da alimenti naturali, ad esempio la frutta.

Dieta senza zucchero: come riconoscere quello nascosto

In realtà per i nutrizionisti lo zucchero, come peraltro altri alimenti, non va eliminato del tutto, bensì ne va ridotto il consumo. Seguendo alcuni consigli possiamo orientarci meglio nella scelta di prodotti prediligendo quelli che presentano un basso tenore di zuccheri.

Lo zucchero nascosto, lo dice stesso la parola, non lo si trova come dicitura esplicita nelle etichette. Al posto dello zucchero troviamo ad esempio saccarioso e generalmente le parole che finiscono in osio sono zuccheri. Pertanto possiamo regolarci di conseguenza e quindi acquistare quei prodotti che recano l'etichetta senza zucchero o senza zuccheri aggiunti. D'altronde tutti i cibi confezionati in genere contengono zuccheri aggiunti, per cui possiamo evitare il più possibile i prodotti confezionati a beneficio di quelli freschi.

Potremmo farci tentare dai dolcificanti o dagli edulcoranti. In realtà non è una buona idea. Si tratta di zuccheri artificiali che si comportano in modo simile: una volta assunti l'organismo ne desidera ancora creandosi così un circolo vizioso.

Di certo non possiamo di colpo rinunciare allo zucchero, ma possiamo abituarci piano piano a farne a meno. La diminuzione sarà quindi graduale in modo che non sia traumatica. La mattina ad esempio al posto della bustina di zucchero nel caffè possiamo mangiare un frutto perché è vero che la frutta contiene zuccheri ma anche fibre che impediscono al fruttosio, lo zucchero della frutta, di immettersi nel sangue tutto in una volta.

Come detto, anche controllare l'etichetta del prodotto è un'altra cosa da fare per ridurre il consumo degli zuccheri. Ad esempio lo troviamo anche negli alimenti per definizione salati ad esempio i cracker, ma anche nella salsa di pomodoro, nei cereali per la colazione, nella frutta secca e in scatola, nella maggior parte degli alimenti trasformati.

Lo zucchero può sostituirsi utilmente con alcune spezie, ad esempio con la cannella, lo zenzero oppure possiamo provare a non dolcificare il thè o le tisane in modo da gustarne il sapore naturale.

Privilegiamo il consumo delle verdure non amidacee ovvero le verdure a foglia verde, cipolle, cavoli, spinaci, peperoni, broccoli asparagi, funghi. Possiamo fare una eccezione per la zucca e le patate che contengono amido, ma non in maniera eccessiva.

Quando consumiamo i carboidrati raffinati, quindi in prevalenza pasta e pane, per diminuire al minimo i picchi glicemici associamoli a un piatto di verdure. Sarebbe meglio sostituire la farina 00 tipica dei prodotti raffinati con la farina 1 o 2 e ancora meglio prediligere le farine integrali.

In questo modo potremo scoprire i numerosi benefici nel seguire una dieta povera di zuccheri e riuscire anche a perdere qualche chilo di troppo. Oltre al calo ponderale, una dieta con pochi zuccheri migliora l'assorbimento dei nutrienti, il tono dell'umore e anche delle funzioni cerebrali.