Dieta settimanale 2022: cosa mangiare per tornare in forma se sei pigra

Dieta settimanale 2022, come tornare in forma?

Nella lista dei buoni propositi per l'anno nuovo molti di noi hanno inserito anche il desiderio di migliorare le proprie abitudini alimentari. Quali strategie possiamo mettere in atto per raggiungere questo obiettivo? Scopriamolo insieme grazie ad un piano nutrizionale dal quale potrai prendere spunto di sicuro.

Un piano con alimenti e pietanze da preparare a casa in poco tempo molto variegato, soprattutto per chi da troppo tempo è ancorata alle abitudini alimentari quotidiane che ormai recano fastidi e disturbi di vario tipo. Rinunciare ai piaceri della tavola è difficile tuttavia, per mantenersi in buona salute, bisogna fare qualche piccolo sacrificio. Esistono tante diete, ma vanno scelte in base alle proprie esigenze.

Il segreto? Mangiare un po’ di tutto senza però esagerare.

Di seguito ti proponiamo un piano alimentare settimanale da seguire dal lunedì alla domenica per perdere peso ed essere in perfetta forma. Inoltre, questa dieta, vi porterà a patire molto meno la fame. Scopriamo insieme tutti i piatti che la compongono dal lunedì alla domenica, compresi spuntini e alcune ricette.

Dieta del 2022: scopri il menù settimanale per tornare in forma!

Colazioni sazianti, spuntini sempre presenti, per un totale di 5 pasti al giorno.

Dieta per perdere peso

Una dieta principalmente integrale, con riso, pasta, pane, legumi, pesce e carne, facente riferimento a quella mediterranea con la sola aggiunta di olio extra vergine di oliva, ecco il plan!

Primo Giorno

. Colazione: una tazza di tisana senza zucchero, 4 fette biscottate integrali con un cucchiaio di marmellata senza zucchero oppure miele, oppure 2 cucchiaini di crema al cioccolato fondente.

. Spuntino: 1 mela

. Pranzo: 60 g di riso basmati integrale bollito con 200 g di carote saltate in padella con un cucchiaio di olio evo, insalata mista con finocchi, rucola, lattuga condita con olio, limone, 1 pizzico di sale integrale.

. Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta.

. Cena: vellutata di zucca, 1 filetto di merluzzo sale, olio evo e limone, 1 kiwi.

Secondo Giorno

. Colazione: una tazza di tè verde senza zucchero, 4 fette biscottate integrali con un cucchiaio di marmellata senza zucchero oppure miele.

. Spuntino: 1 pera

. Pranzo: 60 g di spaghetti con crema di broccoli, insalata con spinacini e carote condita con olio evo e limone.

. Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta.

. Cena: 1 spigola al forno con 150 di bietole saltate in padella, 1 kiwi.

Terzo Giorno

. Colazione: 2 fette di pane all’avena con 2 cucchiaini di marmellata senza zuccheri, una caffè, una tisana oppure 1 bicchiere di bevanda vegetale a scelta senza zuccheri aggiunti.

. Spuntino: 1 pera

. Pranzo: 70 g di fagioli con pomodori, cipolla, sedano, carote e olio evo, broccolo romanesco lessato e condito con aceto e origano, 1 fetta di pane integrale tostato.

. Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta.

. Cena: 1 piatto di minestrone senza legumi con 50 g di riso basmati integrali condito con olio evo.

Quarto Giorno

. Colazione: 2 fette di pane all’avena con 2 cucchiaini di miele, un caffè, una tisana oppure 1 bicchiere di bevanda vegetale a scelta senza zuccheri aggiunti.

. Spuntino: 1 pera

. Pranzo: 60 g di spaghetti di farro conditi con 150 g di zucchine in padella condite con olio evo e curcuma, insalata mista.

. Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta.

. Cena: 80 g di avena integrale condita con 100 g di tonno in scatola all’olio evo, 1 kiwi.

Quinto Giorno

. Colazione: una tazza di tisana senza zucchero, 2 fette di pane integrale tostato con 2 cucchiaini di crema di nocciole o arachidi entrambe 100% senza altri ingredienti aggiunti.

. Spuntino: 1 pera.

. Pranzo: 100 g di fagioli borlotti bolliti, 50 g di riso basmati.

. Spuntino: 40 g di frutta secca a scelta

. Cena: crema di ceci, 100 g di patate americane al forno, insalata mista.

Ritagliarci uno spazio, magari nel fine settimana o quando siamo più liberi. Programmare il menù ci può aiutare a seguire una dieta varia ed equilibrata evitando di farci arrivare all’ultimo minuto senza avere idea di che cosa preparare. Inoltre giocare d'anticipo ci permetterà di arrivare in perfetta forma fisica in vista delle vacanze

Tutte le informazioni hanno puramente scopo divulgativo e non sostituiscono in alcun modo il parare di un esperto. Per indicazioni specifiche rivolgetevi sempre al vostro medico e al dietista nutrizionista di riferimento.