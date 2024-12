Dieta Sirt, le sirtuine per dimagrire

La dieta Sirt tramite il consumo di certi alimenti favorisce la perdita di peso per un fisico maggiormente tonico. Scopriamo cosa sono le sirtuine e gli alimenti da consumare per trarre il massimo risultato.

La dieta Sirt è un programma dietetico molto seguito dai personaggi dello spettacolo. Noto anche per i risultati che permette di ottenere. Infatti in poco tempo è possibile perdere peso andando così ad accelerare il metabolismo.

Un regime nato grazie ad Aidan goggins e Glen Matten dell’Università del Surrey nel Regno Unito. Questi due esperti del settore hanno messo a punto questo regime alimentare che si basa sul consumo dei sirt foods, ovvero i cibi che permettono di attivare le sirtuine, delle proteine molto importanti ai fini del dimagrimento. Si pensa infatti che le sirtuine della dieta Sirt accelerino la fase del metabolismo arrivando anche a bruciare i grassi in eccesso per poi prevenire alcune patologie che potrebbero essere serie se non fossero trattate in tempo. Tra i sirt foods si trovano le verdure dalla foglia verde, i frutti di bosco, il tè verde ma anche il cacao e le noci. Sono tutti alimenti che contengono un’elevata percentuale di antiossidanti che sono utili quindi ad attivare le sirtuine e quindi riuscire a dimagrire nel modo migliore possibile. Sembra che si stia ancora studiando e facendo degli esperimenti in merito proprio per capire l’esatta funzione e beneficio di queste proteine.

Dieta Sirt: fasi

Stimolare le sirtuine che sono la parte fondamentale nella dieta Sirt sembra che porti a notevoli benefici. Prima di tutto, consumare alimenti ricchi di proteine porta a un miglioramento del fisico dal momento che riducono la fame. Migliorano poi la memoria e la concentrazione regolando anche il livello di zucchero combattendo i radicali liberi. Inoltre, favorisce la perdita di peso in modo significativo considerando che si tratta di un regime ipocalorico, per cui si ha bisogno soltanto di un dato apporto calorico per riuscire così a tornare in forma. Sono compresi poi tutta una serie di alimenti come la frutta secca, il grano saraceno, ma anche il tè verde che contribuisce alla perdita di peso. Il regime alimentare della dieta Sirt funziona anche per le fasi con cui si suddivide. La prima fase che dura una settimana ha il compito di stimolare il metabolismo e quindi dimagrire rapidamente. I primi tre giorni sono ammessi fino a un massimo di 100 calorie al giorno suddivise in un pasto solido e tre succhi preparati con gli alimenti sirt. Nei giorni a seguire, l’apporto calorico arriva a 1500 calorie al giorno con il consumo di due pasti solidi e due succhi sirt. La seconda fase, che dura due settimane, permette di fare attenzione al peso raggiunto consumando tre pasti, tra cui due spuntini e un succo sirt al giorno. Una fase dove sono ammessi anche alimenti come uova, pasta e legumi.