Dieta: spuntini amici della linea

Distribuire più pasti nell'arco della giornata, tre pasti principali e due spuntini, ci aiuta a ridurre il senso di fame e quindi ci permette di controllare l'appetito. Spesso per tenere a bada l'appetito, può capitare di lasciarci andare a spuntini calorici che mettono a rischio la linea. Ma quali sono gli spuntini che invece sono nutrienti sani che non ci fanno correre il rischio di ingrassare? E' proprio questo l'argomento di questo articolo.

Spuntini: quando farli

Gli esperti consigliano di farli a metà mattina oppure a metà pomeriggio. L'importante è che non siano troppo ravvicinati rispetto al pasto successivo. Riguardo allo spuntino mattutino, per evitare sbalzi della glicemia, soprattutto se la colazione è stata ricca di zuccheri, è consigliabile mangiare qualcosa che non contenga zuccheri, ad esempio possiamo scegliere qualcosa di salato. Se invece vogliamo consumare qualcosa di dolce, ad esempio della frutta, possiamo abbinarla, per non far salire la glicemia, a uno yogurt oppure a della frutta secca.

Spuntini: quali alimenti scegliere

Frutta secca quindi via libera a noci, mandorle, pistacchi arachidi nocciole in quanto sono fonte di acidi grassi mono e polinsaturi che prevenono patologie importanti quali il diabete, l'obesità e anche il colesterolo troppo elevato. La frutta secca ci apporta anche buone quantità di vitamina E, fondamentale per mantenere l'elasticità della pelle e per contrastare quindi il processo di invecchiamento in quanto combatte i radicali liberi. L'ideale è accompagnarla a uno yogurt.

Fiocchi di avena. Sono fonte di di carboidrati, ci aiutano a normalizzare la flora intestinale. A livello di vitamine ci apportano la vitamina B1. Possiamo gustarli a colazione oppure come spuntino. Sono eccezionali se associati ai frutti di bosco.

Pane integrale con un cucchiaio di marmellata. E' uno spuntino per fare il pieno di energia che possiamo fare a metà mattina se ci attende una giornata densa di impegni.

Miele. Alimento ideale per regalarci un po' di dolcezza. Gli zuccheri che contengono questo alimento sono semplici e quindi di pronto utilizzo e facile digeribilità. Il miele è indicato anche come rimedio per le affezioni delle prime vie repiratorie in quanto è decongestionante e riduce la tosse. Inoltre è ricco anche di oligominerali, vitamine ed enzimi. Ideale per dolcificare una tisana o come spuntino su una fetta biscottata per i bambini in quanto ne favorisce la crescita.

Le uova sono un concentrato di proteine. Non sono invece particolarmente caloriche, un uovo contiene non più di 60 calorie. Possiamo mangiarle sotto forma di una crêpe salata prima di cena.