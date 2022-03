Dieta vegana e cibi senza derivati animali: quali sono?

Negli ultimi anni l'alimentazione vegana riscuote sempre più seguito. C'è chi decide di seguire questo regime dietetico per proprie convinzioni etiche, per ragioni legate alla salute, chi per moda, fatto sta che risulta sempre più diffusa. La dieta vegana non esclude soltanto la carne e il pesce, ma anche tutto ciò che contiene tracce che hanno una origine animale. Ma quali sono gli alimenti senza derivati animali? E' proprio questa la domanda a cui rispondiamo in questo articolo.

Cibi senza derivati animali: ecco quali sono

La dieta vegana a differenza di quella vegetariana la possiamo definire più estrema in quanto elimina anche il pesce e tutto ciò che deriva dall'organismo di un animale quindi anche latte uova formaggio miele pappa reale e derivati simili. Tuttavia possiamo fare delle sostituzioni: il latte di mucca o di capra ad esempio lo si può sostituire con quello di soia di mandorle o di riso. In realtà per quanto possa sembrare strano e inverosimile di primo acchito, è possibile seguire una dieta senza derivati animali.

Intanto la prima cosa da fare è sempre quella di leggere attentamente l'etichetta del prodotto che acquistiamo al supermercato in modo da poter essere ragionevolmente sicuri di non comprare alimenti che contengano tracce animali. In sostituzione della carne e del pesce, la dieta vegana comprenderà soprattutto frutta verdura e vari tipi di ortaggi o e naturalmente i cereali, quali farro orzo e avena ma anche prodotti più di nicchia quali il kamut, il seitan, il grano saraceno che rappresentano una ottima fonte di proteine. Nella dieta vegana non potrà mancare la soia in quanto favorisce un buon apporto di vitamine e proteine, i legumi e le alghe.

Si tende a pensare che la dieta vegana comporti solo rinunce e sacrifici. In realtà non è esattamente così perché anche chi segue un regime dietetico vegano non è detto che debba rinunciare alla golosità. Esistono infatti dolci preparati senza derivati animali e quindi al supermercato possiamo reperire facilmente merendine snack biscotti che non hanno quali ingredienti nella loro preparazione latte burro e uova. Se siete amanti dei dolci possiamo optare anche per le creme spalmabili al cioccolato alla marmellata o alla frutta secca. Di certo non rimane a bocca asciutta chi invece ama il salato, in questo senso al supermercato vi sono prodotti, ad esempio focacce e pizzette prodotte senza derivati animali. Insomma prestando un po' di attenzione, in particolare alle etichette dei prodotti, è possibile seguire un regime dietetico che non contenga tracce di origine animale.