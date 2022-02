Dieta veloce, come perdere 7 kg in 7 giorni: segui il menù

Avete bisogno di perdere qualche chilo di troppo? La soluzione risiede nella dieta veloce 7kg per 7 giorni. Ecco il menù da seguire e tutti dettagli.

Come dimagrire 7kg per 7 giorni, la dieta e il menù da seguire

Al concludersi del Carnevale, Natale, weekend o giorni festivi è possibile rendersi conto di aver messo su qualche chilo. La pancia gonfia e la ritenzione idrica di troppo diventano un disagio al quale è necessario porre rimedio. Vi proponiamo quindi una dieta lampo di sette giorni, capace di farvi eliminare quei kg di troppo. Ci teniamo subito, però a precisare che una dieta così restrittiva si può mantenere per massimo una settimana, se prolungata diventa dannosa per l’organismo (in ogni caso, consultatevi sempre con il vostro medico di base).

Dieta 7kg in 7 giorni: il menù da seguire

- Lunedì: per la colazione, yogurt magro con cereali senza zucchero oppure una fetta di pane integrale con formaggio light; a pranzo, una porzione di carne rossa con insalata e pomodori; infine per la cena, una porzione di riso con verdure.

- Martedì: caffelatte senza zucchero con una fetta di pane integrale e formaggio light; per pranzo, pesce con contorno di verdura cotta e un frutto; per la cena, 50g di spaghetti con pomodoro e cipolla.

- Mercoledì: caffelatte senza zucchero con fetta di pane integrale e formaggio light; per pranzo, petto di pollo arrostito, purè di zucca e un frutto; per cena, riso con lenticchie e contorno di verdura.

- Giovedì: caffelatte senza zucchero con fetta di pane integrale e formaggio light; a pranzo, una porzione di verdure cotte o crude e un frutto; per la cena, frittata con spinaci e un po’ di insalata con il pomodoro.

- Venerdì: caffelatte senza zucchero con fetta di pane integrale e formaggio light; per pranzo, una porzione di verdura e pane integrale con un frutto; infine per cena 2 tranci di pesce fresco, carote e un frutto di stagione.

- Sabato: succo d’arancia e un frutto; per pranzo zuppa di pollo con verdura e un frutto; infine per cena concludere con zuppa vegetale e insalata di frutta.

- Domenica: si può tornare ad un’alimentazione normale, stando attenti a non esagerare con le quantità e i condimenti.

Come perdere 7 kg in 7 giorni? Consigli per una dieta efficace.

Perdere 7 kg in 7 giorni è possibile, ma ricordate che un regime alimentare di questo tipo non va mai seguito senza aver consultato il proprio medico.

I cibi da evitare o ridurre sono:

Carboidrati semplici, come zucchero da tavola, fruttosio, lattosio e glucosio. Questi, infatti, possono essere metabolizzati molto in fretta portando ad un aumento di insulina.

Zucchero contenuto in alimenti come pane, ketchup, condimenti per le insalate, marmellate, succhi di frutta, burro di arachidi e così via.

Zucchero contenuto nelle bevande, soprattutto quello nel caffè.

Prodotti ‘senza grassi’ poiché per dare sapidità agli alimenti spesso si utilizza lo zucchero e quelli che appunto non contengono grassi non lo rallentano, per cui lo zucchero viene assorbito nel sangue.

Cereali con meno zucchero poiché le calorie, carboidrati, grassi ed altre fibre contenute sono praticamente simili ai cereali con zucchero.

Ovviamente, i cosiddetti cibi spazzatura sono banditi. I pasti devono essere piccoli, per cui dite addio anche alle abbuffate. Fondamentale, a prescindere dalla dieta che si segue, è bere molta acqua e praticare un po’ di movimento.