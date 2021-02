Dieta vip: come dimagriscono le star

Le star per dimagrire o recuperare il peso forma seguono delle diete mirate. In tal senso possiamo parlare di dieta dei vip. In questo articolo andiamo a considerare quali sono.

Dieta dei vip per dimagrire

Kate Middleton, Jennifer Lopez Nicole Kidman e Penelope Cruz tanto per incominciare, seguono la dieta Dunkan. Questo regime dietetico si articola in quattro fasi: la fase d'attacco, la fase di crociera, la fase di consolidamento, la fase di stabilizzazione. La prima fase dura da 3 a 7 giorni a seconda del peso che si intende perdere. E' basata su alimenti che contengono proteine pure. In assenza di carboidrati l'organismo attinge l'energia dai grassi, ecco perché in questa fase si può arrivare a perdere tra 1,5 e 5 chili. La fase crociera prevede invece l'alternanza di giorni di proteine e giorni di proteine e verdure. La fase di consolidamento prevede la reintroduzione graduale degli alimenti esclusi. Oltre alle proteine e alle verdure, in questa fase si aggiungono pane, formaggio, frutti e porzioni di farinacei. La fase di stabilizzazione è molto importante perché consente di non riprendere il peso perso. In questa fase è possibile riprendere l'alimentazione normale, meglio ancora se equilibrata per evitare di rimettere i chili persi. La dieta Atkins è simile alla dieta Dukan, la differenza è che al posto delle proteine in questo regime dietetico si consumano solo grassi.

Brad Pitt e Richard Gere ed anche Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Madonna seguono invece la Macrobiotica Detox. Questa dieta comprende soprattutto il consumo di alimenti non raffinati e che non subiscano trattamenti di alcun tipo, quindi via libera a frutta, verdura e cereali. No invece a zuccheri, caffè, alcol, farine e carne.

Victoria Beckham invece segue la dieta delle cinque mani. Si chiama così perchè consiste nel mangiare proteine 5 volte al giorno il cui quantitativo si stima prendendo a misura il palmo di una mano. Prevede anche le verdure che possono consumarsi senza limiti.

La dieta macrobiotica di Madonna prevede invece solo 3 alimenti tofu, la soia e le alghe marine. Banditi del tutto invece carne, latticini, uova e carboidrati.

Reese Witherspoon segue la cosiddetta Baby Food Diet. Questa dieta prevede il consumo di omogeneizzati per bambini. L'unico pasto solido ce lo possiamo concedere a pranzo purchè sia sempre ipocalorico.

Gwyneth Paltrow segue la dieta al latte di capra. Consiste nell'alimentarsi per 8 giorni consecutivi solamente (o quasi) di alimenti a base di latte di capra. Anche questa dieta non è da seguire perchè può comportare delle carenze alimentari.

Christina Aguilera invece ha rivisitato la dieta arcobaleno che consiste nel mangiare i cibi che contengono i colori dell'arcobaleno. Lei l'ha applicata a se stessa creando la Seven Day Color Diet. Ogni giorno della settimana ha il suo specifico colore: il primo giorno i cibi bianchi, poi è la volta dei rossi a seguire le verdure. Quindi viene il turno degli arancioni e dei viola, infine i gialli e l’ultimo giorno tutti i colori assieme.

Beyonce invece dopo la gravidanza è dimagrita di ben 11 chili seguendo la dieta dei 22 giorni. Secondo Marco Borges il nutrizionista che l'ha ideata, sono necessari 22 giorni per rompere una abitudine. Questa dieta si basa soprattutto sull'apporto delle verdure da consumare preferibilmente crude e non condite e l'eliminazione totale dei prodotti industriali. Si prevedono 3 pasti che assolutamente non vanno mai saltati. Lo schema da seguire nella ripartizione dei nutrienti è sintetizzato nel modo seguente: 80% di carboidrati, il 10% di proteine e il 10% di grassi.

Quella di Kourtney Kardashian invece non si può definire una vera e propria dieta, ma più che altro ricorre a un trucchetto: ovvero bere due volte al giorno aceto di mele prima dei pasti, ma non di mattina a stomaco completamente vuoto in quanto l'acidità dell'aceto potrebbe comportare dei problemi a livello gastrico. Ne fanno uso anche Miranda Kerr e Megan Fox e Victoria Beckham.

Un esempio assolutamente estremo di dimagrimento drastico da non imitare è il caso di Christian Bale, l'attore che conosciamo per film quali Batman e L’uomo senza sonno, che in pochi mesi è stato in grado di passare da 94 chili a 54. Il suo segreto? L'attore si è nutrito per 2 mesi solo di un frutto e una scatoletta di tonno al giorno per un totale di 260 calorie, rispetto il fabbisogno quotidiano di 1800-2000 calorie per un soggetto normo peso che conduce una vita che non comprenda la pratica di attività fisiche.

Molti vip per dimagrire seguono anche una routine alimentare che dimostra la loro attenzione per la salute. Ad esempio tengono un diario alimentare in cui annotano ciò che mangiano ogni giorno e anche le volte in cui sgarrano in modo da avere sempre presente il piano alimentare che stanno seguendo.

Ad Hollywood ad esempio va per la maggiore una dieta che consiste in 5 pasti giornalieri: colazione, spuntino mattutino, pranzo, spuntino pomeridiano, cena. In questo modo non si avvertono mai gli attacchi di fame che altrimenti potrebbero spingere a fare spuntini fuori orario.

L'attività fisica è poi un aspetto che le star non trascurano mai per mantenersi in forma. Infatti vengono seguite costantemente da personal trainer. Insomma la dieta che seguono i vip per dimagrire o anche solo per mantenersi in forma è un mix di alimentazione bilanciata affiancata da un programma di attività fisica.