Dieta zenzero e limone: come dimagrire in soli 3 giorni

Come funziona la ottima Dieta zenzero e limone, che ci permetterà di perdere peso e qualche chiletto di troppo in sole 72 ore? Scopriamo il il menu tipo.

Ecco come perdere peso con lo zenzero e limone con lo schema alimentare per perdere fino a due chili

Dieta zenzero e limone come funziona?

Dieta zenzero e limone, per dimagrire non c’è niente di meglio di questo connubio, specialmente in questo periodo e con queste alte temperature. Meglio ancora se con una apposita bevanda detox, con anche l’aggiunta di un pizzico di cannella, per aromatizzare ulteriormente il tutto. Se si sta pensando di perdere peso, un suggerimento che vale per tutti è provare a cambiare le abitudini quotidiane: migliorare la dieta, impegnarsi in uno stile di vita più attivo, e completare l'apporto di nutrienti al giorno con alcuni alleati noti per la perdita di peso: tè, frullati, frutta che brucia grassi e piante medicinali.



Zenzero e limone: Tale ritrovato ci fornirà pure un senso di sazietà.

Lo possiamo preparare mettendo a bollire 250 ml di acqua all’interno di un pentolino. Dopo averla fatta intiepidire – ci vorrà solo qualche minuto – aggiungete del succo di mezzo limone con un cucchiaino di cannella ed uno di miele. Solo se non si è affetti da diabete, per quanto riguarda quest’ultimo ingrediente.

Ma la Dieta zenzero e limone fa si anche che possiamo aggiungere questi due ingredienti a diversi piatti, come primi quali zuppe e risotti, condimenti come le salse, contorni quali insalate e secondi piatti sia di carne che di pesce.

Senza contare anche frutta, yogurt ed ortaggi vari. Il connubio tra limone e zenzero è anche capace di stimolare il metabolismo e di dare un boost all’apparato infiammatorio, grazie al grosso quantitativo di vitamina C.

Consumare un limone al giorno vuol dire munire sé stessi di ulteriori barriere protettive contro diversi tipi di malattie. Poi si fa il pieno di sali minerali come magnesio, potassio, zinco ed altri.

Insieme, sotto forma di bevanda, nella dieta zenzero e limone questi due prodotti della terra ci sgonfieranno e contrasteranno la cellulite.

C’è anche uno schema alimentare consigliato per tre giorni e che farà perdere in media 2 chili.



Primo giorno:

Colazione: bevanda zenzero e limone con 30 grammi di fiocchi d’avena

Spuntino e merenda: 10 mandorle o un frutto fresco di stagione

Pranzo e cena: alternate con insalata di songino, zenzero per condire e mezzo avocato con succo di limone. Oppure 60 grammi di pasta integrale con pomodoro fresco. O verdure lesse a piacere da condire con zenzero e limone. Dopo cena bevete un altro infuso di zenzero e limone.

Secondo e terzo giorno

Colazione sempre con il solito infuso, oppure con uno yogurt magro con mezzo avocado a pezzi.

Spuntino e merenda: 10 mandorle o un frutto fresco di stagione

Pranzo e cena: come il giorno 1, alternate il più possibile.

Bevete anche almeno 2 litri di acqua al giorno e fate almeno mezzora di passeggiata a passo svelto, come minimo per 3-4 volte a settimana. Chiedete sempre e comunque un consulto ad un dietologo o ad un nutrizionista, specie se siete incinta o affetti da patologie.