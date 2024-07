Digiuno intermittente e "protein pacing" per perdere peso

Digiuno intermittente? Sì, meglio ancora se associato al protein pacing. Il segreto di una strategia vincente per la gestione del peso, secondo un nuovo studio pubblicato su Nature è racchiuso in una formula di 3 lettere: IF-P. Dove IF sta appunto per intermittent fasting (digiuno intermittente) e P per protein pacing, che in italiano potremmo tradurre con "ritmo di assunzione delle proteine". Ma di che si tratta esattamente?

La dieta del protein pacing è stata sviluppata da Paul Arciero, ricercatore in nutrizione sportiva e allenamento e autore di un best seller sull'argomento. È un regime alimentare che prevede il consumo di una quantità ottimale di proteine (circa 1,4 g per chilo di peso corporeo al giorno) a intervalli regolari, non solo a colazione, pranzo o cena ma anche durante gli spuntini. Secondo Arciero, infatti, se corre troppo tempo tra i pasti, il corpo passa dal mantenere o costruire massa muscolare magra a scomporla per ottenere carburante. Questo rende il protein pacing una dieta apprezzata soprattutto dagli sportivi (ma non adatta a tutti, ndr).

In uno studio recente, alcuni ricercatori dell’Arizona State University (USA) hanno messo a confronto 2 gruppi di partecipanti in sovrappeso o obesi: uno che seguiva un regime di digiuno intermittente e protein pacing (IF-P) e l'altro che aderiva a una dieta tradizionale a restrizione calorica (CR). Entrambi hanno consumato lo stesso numero medio di calorie settimanali. Tuttavia, il gruppo IF-P ha seguito uno schema alimentare specifico, consumando pasti ad alto contenuto proteico distribuiti uniformemente durante il giorno, insieme a periodi di digiuno che comprendevano anche le ore di sonno. Risultato: il gruppo IF-P non solo ha perso più peso corporeo e massa grassa rispetto al gruppo CR, ma ha anche sperimentato miglioramenti nella salute dell’intestino con una sostanziale riduzione dei sintomi gastrointestinali, come gonfiore, flatulenza e fastidio addominale.

Cosa determina questi cambiamenti? I ricercatori hanno scoperto che il mix tra digiuno intermittente e protein pacing ha fatto sì che nell'intestino si sviluppasse un microbioma diversificato e più equilibrato. In pratica sono aumentate le colonie di batteri benefici come Christensenellaceae, Rikenellaceae e Marvinbryantia, associati di solito a una corporatura magra e profili metabolici sani. E questi cambiamenti nella composizione del microbioma intestinale potrebbero aver contribuito alla perdita di peso e al miglioramento della sintomatologia intestinale. Lo studio ha poi evidenziato che il digiuno intermittente con proteine "a tempo" (IF-P) avrebbe causato anche un aumento dei livelli di alcune sostanze che favoriscono la perdita di grasso, il calo di peso e il funzionamento del sistema immunitario. Non è tutto, sono infine emerse differenze tra i gruppi che seguivano il digiuno intermittente con proteine (IF-P) e quello a restrizione calorica (CR) nei profili dei metaboliti, ossia le piccole molecole prodotte dai processi metabolici del corpo: il gruppo IF-P ha mostrato cambiamenti nei metaboliti legati alla scissione dei grassi e alla produzione di energia, mentre il gruppo CR ha evidenziato modifiche nei metaboliti associati all'utilizzo degli aminoacidi e ai meccanismi biologici che favoriscono la longevità.

Secondo lo studio il mix tra digiuno intermittente e dieta del ritmo di assunzione delle proteine potrebbe essere una strategia efficace per la gestione del peso e il miglioramento della salute intestinale. Ottimizzando i tempi dei pasti, l'assunzione di proteine e incorporando alcune ore di digiuno, si potrebbe favorire un microbioma intestinale più sano, con potenziali benefici per l'organismo. Anche se, come sempre in questi casi, è bene essere cauti e attendere ulteriori ricerche che aiutino a comprendere meglio le complesse interazioni tra dieta, microbioma e metabolismo.