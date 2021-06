Diletta Leotta: dieta e segreti di bellezza

Tutti i segreti della dieta di Diletta Leotta: ecco come fa ad avere questo fisico esplosivo che ha fatto impazzire l'attore turco Can Yaman

Diletta tra dieta e passione per il cibo 29 anni e un fisico smagliante. Nessuna imperfezione e i chili di troppo sembrano essere, per Diletta Leotta, dei veri e propri sconosciuti. Ma qual è il segreto della bella conduttrice catanese?



Diletta Leotta è un’icona di bellezza ma come fa ad avere un fisico così esplosivo? Sono in tanti a chiedersi quali siano i segreti di bellezza di Diletta Leotta, la presentatrice televisiva e radiofonica come fa ad avere un fisico così esplosivo? Ecco i segreti della sua dieta.

Le curve di Diletta Leotta che pare abbiano fatto perdere la testa anche a Can Yaman sono davvero da capogiro ma come fa la bionda conduttrice siciliana a essere così in forma?



Siamo andati ad indagare su cosa mangia e come fa a tenersi così in forma. Scopriamo allora la dieta di Diletta Leotta e come si allena. Certo, mantenersi in forma è un aspetto molto importante nella vita di Diletta, che comunque alle diete restrittive preferisce sempre l’attività fisica. In realtà, la conduttrice sportiva ha sempre dichiarato di non rinunciare mai all’attività fisica, neanche quando è in vacanza. L’allenamento costante le consente di fare qualche sgarro in più e non ingrassare. Ovviamente, la Leotta è molto attenta anche all’alimentazione e cerca di magiare per lo più alimenti sani. Tutti noi sappiamo che per ottenere una perfetta forma fisica non è sufficiente solo ed esclusivamente allenarsi tutti i giorni, ma è necessario che la persona in questione segua anche un sano regime alimentare.

Ecco la dieta di Diletta Leotta e i suoi segreti di bellezza

Il fisico esplosivo e le curve mozzafiato di Diletta Leotta suscitano in molti la curiosità dei suoi segreti di bellezza. Ma come fa la conduttrice di Radio 105 e Dazn ad essere così in forma? Cosa mangia? Come si allena? A questa ed altre domande cercheremo di dare una risposta. Diletta Leotta, conduttrice DAZN, ha concesso un'intervista ai microfoni di Vanity Fair. Il tema principalmente affrontato è stato la sua forma fisica e il modo in cui riesce a mantenerla. Ha ammesso di concedersi anche qualche sgarro a tavola e di non rinunciare alla buona cucina, del resto da buona siciliana ama le specialità della sua terra.

Il suo segreto però per non accumulare chili e grasso è nell’allenamento. La Leotta infatti non rinuncia ai suoi allenamenti quotidiani. Sicuramente il suo fisico perfetto è frutto anche di un’alimentazione sana e controllata ma non rinuncia a concedersi qualche eccezione. Per recuperare in tal caso c’è l’allenamento.

Tra le sue buone abitudini c’è quella di consumare centrifugati ed estratti. In particolare la presentatrice si sveglia al mattino facendo colazione con una centrifuga a base di mela, carota e zenzero. Se non ha tempo rimedia con un succo di frutta mentre prima di dormire non rinuncia alla camomilla.

Sul cibo invece la Leotta ammette di avere una predilezione ma di recuperare con tanto allenamento. Quando lavora però ammette di mangiare leggero a pranzo consumando ad esempio un’insalata o del farro.

Dopo la partita però non rinuncia a un bicchiere di vino e a consumare qualcosa di più sfizioso. Poi magari per togliersi i sensi di colpa dopo si allena di più. Inoltre, da quest’anno ha iniziato anche a praticare yoga, una disciplina che le permette di concentrarsi su sé stessa, praticandolo circa 3 volte alla settimana. Questo le permette di iniziare la giornata in maniera più energica.