Dimagrire bevendo acqua

L'acqua è l'elemento primordiale dal quale deriva la vita e il nostro stesso corpo per buona parte è composto di acqua (dal 55 al 70%). Ma quali sono le proprietà di questo liquido così prezioso per il nostro organismo?

Acqua: cosa contiene

L'acqua che ci fornisce la giusta idratazione, ci aiuta a contrastare la ritenzione idrica, che è una delle prime cause della cellulite, drenando i liquidi in eccesso. Inoltre ci apporta anche sali minerali importanti quali calcio, sodio ma contiene anche potassio, iodio, fosforo, selenio zinco e magnesio.

Perché l'acqua può aiutare a dimagrire?

Questo elemento fondamentale per la nostra sopravvivenza può aiutarci anche a dimagrire. Se stiamo seguendo una dieta per perdere peso possiamo beneficiare delle proprietà dell'acqua che favoriscono il dimagrimento. In questo senso possiamo bere in alcuni momenti della giornata che risultano più indicati di altri. E' importante ad esempio bere uno o due bicchieri prima dei pasti perché aiuta a ridurre l'appetito e quindi ha effetto nel diminuire l'introito calorico. Bere acqua prima dei pasti favorisce la digestione, l'assorbimento dei nutrienti e la termogenesi, ovvero quel processo metabolico tramite il quale il nostro organismo produce calore. Gli eccessi però sono sempre da evitare. In particolare non beviamo troppo durante i pasti perchè l'acqua diluisce i succhi gastrici e quindi interferisce col processo digestivo. Una misura di massima è di 2 o 3 bicchieri a pasto. Lo stesso discorso vale anche per la colazione e pranzo. Secondo gli esperti dovremmo bere circa 7-8 bicchieri d'acqua nel corso della giornata, bere ogni mezz'ora e due bicchieri prima dei pasti per aumentare il senso di sazietà. Chi non ama il gusto dell'acqua che in realtà è insapore può aromatizzarla con gli aromatizzanti purché non abbiano calorie. Anche sostituire le bevande zuccherate e alcoliche con l'acqua può avere effetto nel facilitare la perdita di peso. Tuttavia è bene chiarire che di per sè l'acqua non fa dimagrire, ma può aiutare a perdere peso. Se è vero quindi che l'acqua è priva di calorie, lo è altrettanto che non è una fonte energetica in quanto non contiene i nutrienti fondamentali, ovvero proteine carboidrati e grassi che ci servono per ricavare energia dagli alimenti, pertanto solo una dieta sana prescritta da un nutrizionista che comprenda nelle giuste proporzioni i nutrienti fondamentali può realmente farci perdere peso.

Quando bere?

Riguardo agli orari migliori per bere, gli esperti consigliano di bere un bicchiere d'acqua appena svegli, quindi a digiuno e prima ancora della colazione. Per favorire il dimagrimento come detto, può essere utile bere due bicchieri d'acqua mezz'ora prima di pranzo e cena. Un ultimo bicchiere gli esperti lo consigliano un'ora prima di andare a dormire, anche sotto forma di tisana.

Quale acqua scegliere?

Riguardo all'acqua da scegliere, la scelta dipende da molte variabili, alcune soggettive nel senso che dipendono dall' età, peso, attività lavorativa, condizioni di salute, stagione. Chi è in buona salute in ogni caso può tranquillamente optare per l'acqua del rubinetto. Chi invece soffre di calcoli renali o comunque ha la tendenza a soffrirne dovrebbe scegliere un'acqua minimamente mineralizzata. Chi invece soffre di osteoporosi dovrebbe scegliere un'acqua ricca di calcio. L'acqua iposodica è consigliata invece a chi segue il regime dietetico corrispondente.