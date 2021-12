Dimagrire con la dieta del caffè

Un buon caffè per dimagrire? E' possibile? Diversi studi in effetti indicano che il caffè possa favorire la perdita di peso. Questa bevanda possiede delle proprietà molto interessanti per quanto riguarda la dieta, in particolare può rivelarsi un valido alleato per chi intende perdere peso.

Perché il caffè può aiutarci a dimagrire

Partiamo dalle calorie. Una tazza di caffè amaro ha solo 3 calorie, praticamente nulla. La caffeina, sulla base di diversi studi, è emerso che è in grado di riattivare il metabolismo. In particolare lo fa favorendo lo smaltimento dei lipidi, ovvero dei grassi. In questo modo ne favorisce l'eliminazione con l'attività fisica.

Ma il caffè è anche una bevanda per le donne in quanto aiuta contrastare la cellulite. Come? Il caffè stimola la mobilitazione dei grassi che si accumulano nelle cellule adipose. In particolare numerosi studi hanno messo in evidenza che assumere una tazza di caffè amaro a fine pasto impedisce il deposito dei lipidi e quindi in tal modo ci aiuta a perdere i chili in eccesso. Se quindi lo associamo a una buona attività fisica il dimagrimento è assicurato.

Se vogliamo amplificare la proprietà brucia grassi basta aggiungere una spolverata di cannella per una perdita di peso rapida e duratura. Il caffè inoltre blocca il senso di fame e quindi è un alleato per chi segue una dieta dimagrante. Non da ultimo la caffeina ha un effetto benefico anche su pelle e capelli. Riguardo questi ultimi ne stimola e ne velocizza la crescita.

Dieta del caffè

La mattina a colazione possiamo prendere un bicchiere di acqua naturale prima della colazione vera e propria che consisterà in una tazzina di caffè amaro, quindi è importante non aggiungervi lo zucchero, due fette biscottate con del miele e un frutto a scelta. A pranzo possiamo optare per un pasto leggero, ad esempio del riso integrale accompagnato con delle verdure da condire con un filo di olio extra vergine di oliva. A cena del pesce magro, ad esempio dell'orata al cartoccio accompagnato da degli ortaggi a scelta cotti al vapore. Una tazzina di caffè amaro sarà la conclusione di ogni pasto.

Come spuntino a prima mattina e a metà pomeriggio gli esperti consigliano la frutta secca, ad esempio mandorle o noci oppure un frutto di stagione a scelta.

Caffè: controindicazioni

Il caffè non è però esente da controindicazioni di cui bisogna tenere conto. Per evitare effetti collaterali, la quantità di caffè massima consigliata dai medici non supera le 3-4 tazzine al giorno. Se si va oltre, si potrebbe andare incontro a possibili effetti collaterali indotti dalla caffeina quali mal di testa, ansia nervosismo, palpitazioni, problemi allo stomaco, e sviluppare anche una dipendenza verso questa sostanza.