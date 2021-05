Dimagrire con la dieta del latte

La dieta del latte è una dieta ipocalorica che promette di far perdere 5 kg in 7-8 giorni. In particolare questa dieta ideata in Portogallo farebbe lavorare bene il metabolismo e quindi perdere peso in poco tempo. Il latte in effetti è un alimento estremamente nutriente indicato per la salute non solo dei bambini ma anche degli adulti. Da un punto di vista alimentare in effetti vanta molte proprietà. In particolare è ricco di vitamina D e di calcio e anche di vitamine del gruppo A e B. Inoltre contiene sali minerali, acqua proteine e zuccheri. La dieta in particolare si basa sul latte vaccino scremato che lo rende privo di grassi. Basti pensare che il latte intero vaccino ci apporta più di 3,5 % di grassi, in quello scremato sono meno di 0,3%. Insomma la differenza è notevole. Non vi sono differenze invece per quanto riguarda il contenuto di calcio.

Dieta del latte: come funziona

Il dimagrimento deriva non dall'assunzione del latte in sé, quanto dal seguire una dieta ipocalorica, quindi è la diminuzione dell'apporto calorico giornaliero che ci fa perdere peso.

La dieta del latte prevede che oltre questo alimento, si assumano molti altri liquidi, in particolare 1,5 o 2 litri d'acqua al giorno. Non si può definire completamente un dieta liquida in quanto prevede anche la presenza di carni bianche, uova e formaggi magri.

Dieta del latte: come seguirla

Il latte utilizzato per la dieta deve essere scremato o parzialmente scremato. La dieta non va seguita oltre gli 8 giorni. Altri alimenti ammessi sono la carne magra, la ricotta e le uova. Ovviamente non può essere seguita da chi è intollerante al lattosio.

Dieta del latte: menù di esempio

Primo giorno: 6 bicchieri di latte

Secondo giorno: 4 bicchieri latte, più 2 frutti a scelta

Terzo giorno: 3 bicchieri di latte più 2 frutti, più un formaggio fresco leggero o ad esempio della ricotta

Quarto giorno: 4 bicchieri di latte più 2 frutti più carne magra 150 grammi, a scelta del petto di pollo o una bistecca senza condimenti

Quinto giorno: 2 bicchieri di latte un uovo sodo più 150 grammi di carne magra senza condimento più 100 grammi di formaggio magro

Sesto giorno: 2 bicchieri di latte più un uovo sodo una fetta di carne magra ai ferri più 2 frutti a scelta

Settimo giorno: 3 bicchieri di latte e 3 frutti a scelta

Ottavo giorno: 2 bicchieri di latte un uovo sodo più una fetta di carne magra alla piastra più 2 frutti

Riguardo alla frutta è consigliabile evitare mele o le banane in quanto piuttosto caloriche, meglio ananas e kiwi e in generale la frutta ricca di acqua. Oltre che la ricotta, tra i formaggi freschi si può scegliere anche la robiola. Non vi sono limiti per le tazze di tè verde purché non siano zuccherate. Volendo potete realizzare anche dei frullati di frutta con del latte.

Dieta del latte: rischi per la salute

Come altri regimi dietetici che prevedono una scarsa varietà di alimenti, anche la dieta del latte va seguita per poco tempo per evitare il rischio di eventuali carenze nutrizionali. Inoltre è sconsigliata alle donne in gravidanza o che sono in fase di allattamento o nel caso in cui si abbiano particolari patologie.

Indubbiamente è una dieta che mette a dura prova sia a livello psicologico che fisico e non si può certo considerare equilibrata da un punto di vista nutrizionale. E' indispensabile quindi consultare un medico prima di seguirla.