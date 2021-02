Dimagrire con la dieta delle uova: menù settimanale

Con questa dieta è possibile dimagrire perché l'uovo è un alimento completo il cui contenuto proteico ci dà un senso di sazietà maggiore. In particolare per ottenere questo effetto è importante cominciare la giornata e quindi la colazione proprio con le uova. In effetti le proprietà nutritive dell'uovo sono molto interessanti. Va considerato infatti che le uova ci forniscono proteine ad alto valore biologico, in particolare l'albume. La dieta dell'uovo può definirsi un regime dietetico ipocalorico, a basso contenuto di carboidrati, privo di grassi. Proprio a motivo di ciò questa dieta non può essere seguita per molto tempo, in genere per non più di una o due settimane, altrimenti potrebbe portare a degli squilibri nutrizionali.

Uova: proprietà per la salute

Le uova sono un alimento ricco di vitamine, in particolare contengono la Vitamina D. Si tratta inoltre di un alimento particolarmente indicato per chi pratica l'attività sportiva in quanto è molto energetico. Le uova non contengono zuccheri e accelerano il metabolismo in quanto contengono gli amminoacidi che fanno bruciare calorie. Le proteine contenute nell’uovo aiutano a perdere peso facilmente.

Dieta delle uova: come funziona

Con la dieta delle uova possiamo dimagrire di qualche chilo in poco tempo. Se ne possono consumare dalle 4 alle 6 al giorno. In media con questa dieta si consumano circa 800 calorie al giorno. La dieta delle uova ha alcune regole da seguire che vi elenchiamo di seguito.

Evitate gli spuntini tra i pasti ad eccezione del caffè o tè a scelta, ma sempre senza zucchero. Questa dieta non va seguita per più di 7 giorni, non sostituite gli alimenti, bevete almeno 2 litri di acqua al giorno per mantenere un livello ottimale di idratazione.

Dieta uova: menù settimanale

Pranzo e cena potete concluderli con caffè o tè senza zucchero per tutti i 7 giorni.

Primo giorno

Colazione: caffè o tè senza zucchero a scelta, due uova sode, un’arancia in alternativa una fetta di pane integrale tostato, un pomodoro arrostito.

Pranzo: due uova sode accompagnate da un’insalata mista senza olio con aceto di sidro di mele.

Cena: due uova sode accompagnate da un’insalata di pomodoro senza olio con aceto di sidro di mele.

Secondo giorno

Pranzo: Una bistecca alla griglia con lattuga, pomodoro, sedano, cetriolo, olio e aceto.

Cena: due uova sode, insalata mista senza olio, e un’arancia a conclusione del pasto.

Terzo giorno

Pranzo: costolette di agnello oppure in alternativa del petto di pollo alla griglia accompagnato da insalata di cetrioli e sedano, senza olio e aceto di sidro di mele.

Cena: due uova sode accompagnate da pomodori e spinaci, olio e aceto di sidro di mele.

Quarto giorno

Pranzo: due uova sode con del cavolfiore bollito senza olio e aceto di sidro di mele. Come contorno potete optare per del formaggio fresco con una fetta di pane.

Cena: due uova sode accompagnate da pomodori e spinaci, olio e aceto di sidro di mele.

Quinto giorno

Pranzo: pesce bollito o grigliato senza olio, condito con limone e una fetta di pane tostato.

Cena: due uova sode accompagnate da spinaci e pomodori senza olio e aceto di sidro di mele.

Sesto giorno

Pranzo: una bistecca ai ferri oppure del petto di pollo con dell'insalata di pomodori senza olio e aceto di sidro di mele. Un’arancia a fine pasto.

Cena: una macedonia di frutta di stagione, scegliete pure a vostro piacere la quantità.

Settimo giorno

Pranzo: pollo arrosto da spellare prima della cottura accompagnato da carote grattugiate.

Cena: pollo arrosto da spellare prima della cottura, insalata di pomodori senza olio e aceto di sidro di mele, un’arancia a concludere il pasto. In alternativa della carne arrosto con l'insalata.

Dieta delle uova: controindicazioni

Non possiamo definirla una dieta bilanciata in quanto è centrata sull'assunzione prevalente di un solo alimento, è ipocalorica, non prevede grassi e la quantità dei carboidrati è ridotta. Si tratta quindi di una dieta drastica e la scelta di iniziarla va attentamente ponderata. In questo senso è opportuno parlarne al proprio medico che potrà chiarirvi ogni dubbio. Tuttavia va sfatato il mito che le uova aumentino il colesterolo nel sangue, se il consumo è regolare e non eccessivo ciò non avviene. Bisogna però prestare attenzione alle uova contenute in altri alimenti, in quanto si trovano anche nella pasta fresca, ripiena, nei dolci. Venendo alle controindicazioni per la salute, un consumo eccessivo di uova è sconsigliato a chi soffre di problemi a carico della cistifellea o del fegato, ai diabetici e a chi soffre di iperlipidemia grave.