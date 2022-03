Dimagrire: cosa mangiare a cena per perdere peso

Dimagrire, cosa mangiare a cena: segui questi consigli per perdere peso

Se desideri perdere qualche kilogrammo di troppo, questa è la l’articolo giusto per comprendere cosa mangiare a cena. Seguendo questi semplici consigli sarà molto più facile dimagrire.

I nutrizionisti consigliano di non abbuffarsi a cena ma di prediligere pasti sani ed equilibrati dando spazio a cibi leggeri e digeribili per favorire anche il sonno. Nella diete dimagranti è infatti molto importante dormire una quantità sufficiente di ore altrimenti si rischia l’effetto contrario.

E non è un caso che esiste il detto colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. Del resto si tratta di un detto popolare ma che trova effettivamente riscontro anche nella realtà. Buttare giù qualche kilo di troppo non è mai semplice. Diete ferree, voglia di sgarrare e stress quotidiano concorrono per distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale.

A volte la problematica maggiore è a cena: la famiglia che si riunisce o amici come ospiti, portano la nostra mente alla brama di mangiare con gusto qualcosa che ci piace. Spesso però ci ritroviamo la sera super affamate perché magari durante il giorno abbiamo mangiato poco e di fretta. Come fare allora? Scopriamo cosa mangiare a cena per perdere calorie e dimagrire.

Se siete curiosi o curiose di sapere quali sono questi alimenti, andiamo a scoprirli insieme.

Cosa mangiare a cena per dimagrire?

La dieta purtroppo è così: molto sacrificio per dimagrire qualche kilo. Per questo oggi vi suggeriamo un elenco di cibi da mangiare a cena che vi aiuteranno a ritrovare il peso forma adatto per voi.

Ultima avvertenza prima di iniziare: nessun consiglio online può sostituire il parere di un nutrizionista o di un esperto del settore. Se quindi soffrite di gravi patologie riguardanti il peso, rivolgetevi a loro.

Il primo consiglio è quello di mangiare al massimo 34 uova alla settimana. Però se i livelli di colesterolo rimangono nella norma, nessuno vi vieta di consumarne in quantità maggiori.

Le uova sono un alimento molto proteico, ricche di grassi saturi ed insaturi e di micronutrienti come lo zolfo, il ferro, il calcio ed il fosforo. Tutte queste caratteristiche pongono le uova al primo per una cena alla ricerca dello snellimento.

Carne, pesce e legumi

La carne è un alimento che fa molto bene all’organismo poiché contiene proteine ad alto valore biologico, così come Vitamina B12, ferro, zinco e acidi grassi essenziali.

La problematica di questo secondo viene fornita dall’eccessivo consumo: con una conservazione molto ampia, la carne rossa soprattutto, risulta una pietanza ad alto rischio cancerogeno.

Il pesce possiede un discorso simile a quello della carne anche se racchiude in sé molti più acidi grassi essenziali. All’acquisto fate molta attenzione sia alla provenienza che alla freschezza ed evitate quello surgelato.

Per quanto riguarda i legumi invece, sono molto ricchi di fibre e possiedono un alto contenuto sia di carboidrati che di proteine.

Occhio però a non esagerare: possono portare fastidiosi problemi intestinali come una potente flatulenza, sgradevole se abbiamo persone vicine.

Pasta a cena per dimagrire

La pasta serale è un must per molte case di italiani: questo alimento favorisce l’aumento di serotonina, l’ormone che aumenta la felicità, e migliora la qualità del sonno. meglio la pasta al dente o stracotta?

Fate attenzione anche stavolta a non esagerare: alcuni condimenti rischiano di non esser digeriti nell’immediato e potrebbero portare a una terrificante notte insonne.

Se invece vogliamo stare leggeri una soluzione ottima è quella di consumare solo verdure a patto di aver consumato durante la giornata tutte le altre fonti nutritive come carboidrati, grassi e proteine.

Se dunque volete dimagrire di qualche kilo, questi sono i consigli principali da seguire per il menù della cena. Il consiglio principale è sempre uno: usare le dosi con parsimonia.