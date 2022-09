Dimagrire dopo l’estate: le 10 regole per la dieta di Settembre

Dieta di Settembre. Settembre è un po’ come gennaio. Finiscono le vacanze, si torna a scuola o al lavoro e noi ci vediamo già snelli e scattanti, pronti per la nuova stagione e carichi di progetti. O almeno vorremmo. Vediamo allora cosa fare concretamente per dimagrire dopo l’estate con la dieta di Settembre. QUI trovi anche il menù settimanale

1. Fissa degli obiettivi

Ogni piano parte dagli obiettivi che vogliamo raggiungere. Per dimagrire in modo sano bisogna fissare dei traguardi, facendo attenzione a che non siano troppo ambiziosi. Partiamo allora dal peso ideale. Perdere 500 grammi a settimana sarà perfetto. Evita ogni dieta veloce che sa di drastico; potrebbe farti riprendere i chili di troppo con gli interessi. Meglio rivolgersi a un nutrizionista o a un personal trainer per i nostri programmi alimentari o di allenamento.

2. Dieta post vacanze: torna al cibo fatto in casa

Gli alimenti preparati in casa sono sempre più sani dei cibi confezionati. Tieni conto di questo prima di iniziare la tua dieta dopo le vacanze. L’apporto calorico è inferiore e non ci sono calorie nascoste o “a sorpresa”, perché puoi controllare cosa metti nel piatto. Mangiare cibo fatto in casa, inoltre, potrà aiutarti anche a tenere sotto controllo sale e zucchero, che invece consumiamo in abbondanza quando mangiamo fuori. Tieni d’occhio l’indice glicemico degli alimenti e sarai ad un passo dal tuo obiettivo. Un’idea? Preferisci frutta e verdura di stagione. L’autunno è ricco di prodotti locali nutrienti e a basso contenuto calorico.

3. Dieta di settembre: riprendi le tue routine

Se in estate gli orari si dilatano e uscire la sera è sempre una buona occasione per mangiare, dimagrire a settembre significa soprattutto restringere questi tempi. Riprendi i ritmi subito e riuscirai con maggiori probabilità a mantenere le sane abitudini nei mesi più freddi. Una buona idea sarebbe quella di impostare una sveglia al mattino presto e dedicare qualche minuto al risveglio del metabolismo. Un cucchiaino di olio di oliva al mattino a digiuno o, in alternativa, un bicchiere di acqua tiepida e limone (anche qualche goccia), aiuteranno a disintossicare l’organismo.

4. Dieta post vacanze: tieni un diario alimentare

Prenditi un po’ di tempo per scrivere tutto quello che mangi. O più semplicemente, scarica un’app per dimagrire: ormai quasi tutte prevedono la possibilità di annotare quello che mangi, con annesso calcolo delle calorie. Segnare i pasti ti aiuterà a tenere sotto controllo il peso e ad aggiustare il tiro per i giorni successivi in caso di eccessi.

5. Fai esercizio fisico

Ritrovare uno stile di vita sano significa anche e soprattutto fare attività fisica. È arrivata l’ora di lasciare la pigrizia! Non importa se non riuscirai a dimagrire velocemente; in ogni caso brucerai calorie in eccesso e aiuterai il tuo metabolismo. Esci quando c’è ancora luce. Anche una semplice passeggiata serale, dopo il lavoro o lo studio, può aiutarti a tornare in forma dopo l’estate. A volte allenarsi a casa è una soluzione: scegliere esercizi a corpo libero o attrezzi come Totalcrunch o bici ellittica è del tutto indifferente; l’importante è ricominciare a trovare uno stile di vita più dinamico. Un segreto? Divertiti! Trova un’attività che ti piace: sarà una spinta psicologica fortissima.

6. Bevi molta acqua

Chissà quante volte lo avrai sentito: bere acqua aiuta a perdere peso. Non solo. Bevendo più acqua mangerai meno e riuscirai a controllare meglio il tuo appetito. Ma non solo acqua aiutati con tè verde, tisane detox e infusi. Cerca di portare sempre con te una bottiglia o una borraccia d’acqua: sarà più facile ricordarsene. Quanto bere? Segui i consigli della dieta dell’acqua e inizia!

7. Non mangiare dopo le sette di sera

Mangiare dopo le sette di sera o peggio di notte porta sicuramente ad un aumento di peso. A fine giornata il metabolismo rallenta e mangiare tardi significa togliere al corpo l’opportunità di bruciare calorie in eccesso. Anche mangiare pizza la sera può essere un’abitudine da evitare. Meglio proteine e tanta verdura!

8. Spezza la fame con piccoli pasti

La dieta dei 6 pasti sarebbe l’ideale per questo periodo. Ma se non vuoi seguire un piano alimentare specifico, sappi che consumare piccoli pasti 5-6 volte al giorno aiuta il corpo a smaltire velocemente i chili di troppo. Come fare? Mangia piccole porzioni di cibo, di circa 80 grammi o delle dimensioni del tuo pugno. Aggiungi ai pasti principali una buona porzione di verdura ed ecco fatto!

9. Dieta post vacanze: riduci i carboidrati e i condimenti

Per perdere peso, si sa, bisogna raggiungere il deficit calorico. A partire dai carboidrati, mangiare di meno ci aiuterà senz’altro a raggiungere i nostri obiettivi. Pesce e carne bianca e pesce dovrebbero essere gli alimenti da non far mai mancare sulla nostra tavola, evitando alimenti grassi come formaggi e salumi. Anche condimenti come olio e sale andrebbero limitati; per insaporire i cibi sarebbe meglio non superare i due cucchiai di olio al giorno. Si a spezie e limone; evitiamo la salsa di soia.

10. Elimina gli alcolici e riduci il caffè

Ebbene sì, bere alcool fa ingrassare, come confermato dagli studi più recenti su questo argomento. Per quanto riguarda il caffè, evitarlo aiuterà a disintossicare il fegato e a liberare il corpo dalle tossine. Almeno proviamoci per qualche giorno.