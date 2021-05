Dimagrire velocemente con una dieta facile

Perdere 5 chili in una settimana con una dieta facile e veloce: è un obiettivo possibile? Si tratta di una dieta che possiamo seguire soprattutto in vista dell'estate. L'importante è che sia una dieta equilibrata che quindi non metta rischio la salute. In effetti il limite dei regimi dietetici drastici è che funzionano nel breve periodo ma a lungo termine si rivelano fallimentari perché riprendiamo i chili persi. Inoltre si perdono soprattutto liquidi e non la massa grassa vera e propria, per cui non si può parlare di un dimagrimento vero e proprio. Resta sempre fermo che dobbiamo rivolgerci a un nutrizionista per ottenere indicazioni dietetiche relative al nostro caso specifico.

Di seguito un menù tipo di questa dieta

Vi sono alcune regole di base. Al posto dello zucchero utilizzate il miele, al posto del sale le spezie, oppure un succo di limone. Riguardo agli spuntini mattutini e pomeridiani privilegiate la frutta. Non dimenticatevi di praticare dell’attività fisica. Camminare con passo spedito per almeno 20 minuti al giorno, oltre ad essere un toccasana per il cuore, ci aiuta anche a bruciare calorie.

LUNEDI

Colazione: un succo di frutta non zuccherato accompagnato da due fette biscottate integrali

Pranzo: prosciutto crudo (150 grammi) insalata mista e pane integrale

Cena: una fettina di carne ai ferri con insalata condita con un cucchiaio di olio extra vergine di oliva.

MARTEDI

Colazione: un succo di frutta, oppure una tazza di caffè d'orzo sempre senza zucchero

Pranzo: tonno, uova sode e un’insalata

Cena: spaghetti al pomodoro con parmigiano (80 grammi)

MERCOLEDI

Colazione: un vasetto di yogurt magro accompagnato da cereali integrali e caffè o tè non zuccherato

Pranzo: della bresaola con rucola e grana accompagnata da un panino

Cena: pesce a scelta cucinato al forno o grigliato con della verdura a vostra scelta condita con un filo di olio di oliva

GIOVEDI

Colazione: frutta fresca a scelta tre fette integrali con della marmellata

Pranzo: verdura e ortaggi a scelta e un gelato di frutta

Cena: 2 bruschette con olio e pomodoro oppure due uova sode.

VENERDI

Colazione: un caffè o tè senza zucchero con due fette biscottate integrali

Pranzo: un trancio di pizza, vi suggeriamo la margherita, e un frutto a scelta a fine pasto

Cena: carne bianca (pollo tacchino o coniglio) e un contorno di insalata condita con un filo di olio di oliva.

Per non riprendere i chili persi è opportuno seguire un programma dietetico di mantenimento che possiamo seguire tutti i giorni. Iniziamo la giornata tipo bevendo un bicchiere d'acqua col succo di mezzo limone. A colazione una tazza di latte oppure del tè o del caffè col miele e due fette biscottate integrali con un velo di marmellata. Come spuntini a metà mattina e nel pomeriggio della frutta fresca o se preferite delle spremute. A pranzo della pasta al pomodoro (circa 80 grammi) e dell'insalata mista. A cena vi suggeriamo carne o pesce a scelta cotta alla griglia o al vapore accompagnate da verdure a scelta e del pane integrale. In caso di attacchi improvvisi di fame ortaggi frutta o tisane saranno la vostra salvezza. Non dimenticate di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Per mantenere o migliorare ulteriormente i risultati ottenuti potete fare dell'attività fisica, ad esempio corsa, camminata veloce oppure il nuoto.