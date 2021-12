Vi siete mai chiesti se il freddo faccia ingrassare o dimagrire? Ecco finalmente la risposta degli esperti, rimarrete stupiti! Volete perdere peso ma le diete ferree vi spaventano?

Un valido aiuto al vostro percorso di dimagrimento potrebbe arrivare da un amico inaspettato: il freddo, temuto da molti potrà essere un vostro alleato nella dura lotta con i chili di troppo. In tempo di gelo e temperature basse, spesso viene naturale chiedersi quale sia l’effetto del clima sul nostro peso corporeo e sulla dieta. In molti, infatti, si chiedono se il freddo faccia dimagrire o ingrassare.

Il freddo fa dimagrire? Ogni anno, quando le temperature si abbassano, ci poniamo il quesito. Molte persone non sopportano il clima gelido, ma sapere che le aiuterebbe a mantenere il peso sotto controllo potrebbe confortarle.

Dimagrire grazie al freddo: ecco cosa dovete sapere

E’ vero che il freddo fa dimagrire e perdere peso? Perchè vivere in una casa non troppo calda aiuta ad accelerare il metabolismo e perdere chili in eccesso? Scopriamo perché il freddo ci permette di bruciare grassi riattivando il nostro organismo in modo corretto

La risposta è… sì! Stare al freddo costringe il nostro organismo a produrre calore consumando energia per mantenere una temperatura corporea idonea.

L’energia richiesta si ottiene bruciando più calorie e quindi tessuto adiposo. Le cellule di grasso bruno, in particolare, vanno incontro a una combustione più consistente per generare calore. Essendo proprio queste le cellule che costituiscono le riserve adipose del corpo, il risultato è un miglioramento della forma fisica.

Il freddo fa dimagrire

Secondo alcune ricerche scientifiche del Maastricht University Medical Center il freddo aiuta a bruciare grassi, quindi a dimagrire. Ma questo non vuol dire trasferirsi in Antartide o girare a mezze maniche d’inverno per perdere peso; semplicemente basta avere in casa una temperatura di 3 o 4 gradi più bassa rispetto alla norma per aiutare l’organismo a bruciare più velocemente i grassi.

Perché il freddo fa perdere chili e dimagrire?

Ma comprendiamo meglio il perché il freddo aiuta a perdere peso bruciando grassi

In effetti, il freddo tiene sveglia l’attività della parte del tessuto adiposo addetta a bruciare i grassi e, di conseguenza, riduce l’entità dell’altra metà del tessuto adiposo, quella bianca, specializzata in accumulare calorie. Grazie alla scoperta del freddo come agente brucia grassi è la propria vita, nella considerazione di vivere meglio con pochi gradi in meno. Non solo, oggi i genitori, tendono ad isolare i bambini dal freddo a 360°, coprendoli dalla testa fino alle punte dei piedi, o facendoli vivere in ambienti eccessivamente riscaldati. Sapere che il freddo non è nocivo, ma anzi favorisce il corretto funzionamento dell’organismo può essere un’ottimo trampolino di lancio per nuove tendenze comportamentali della società odierna.

Perché invece in inverno si tende a ingrassare?

Spesso le temperature troppo basse ci fanno rinunciare alle attività sportive all’aperto.

Al contrario, bisognerebbe coprirsi bene e continuare a fare sport all’esterno perché in questo modo non solo si bruceranno calorie grazie all’esercizio fisico, ma si potrà sfruttare anche il freddo!

Inoltre, anche quando si è a casa si possono seguire degli accorgimenti: gli impianti di riscaldamento negli ambienti domestici vengono tenuti troppo alti, per esempio.

Invece, la temperatura ideale è di 19 gradi. In questo modo non si avverte freddo, ma l’organismo sentirà comunque la necessità di attivarsi e bruciare grassi. Oltre a farci stare meglio, una temperatura più bassa in casa aiuta l’ambiente… e anche il portafoglio!