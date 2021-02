Dimagrire in fretta: come perdere peso velocemente e senza stress

“Perdi 2 chili in una sola settimana!” è il classico titolo cliché che ormai vediamo praticamente ovunque, e se per alcuni è anche possibile riuscire a perdere tutta questa mole in un tempo piuttosto limitato, la verità è che dipende principalmente dalla velocità del vostro metabolismo e da diversi altri fattori altrettanto soggettivi, inclusi struttura corporea e attività fisica giornaliera.

La cosa che non cambia per nessuno, però, sta nel fatto che in fin dei conti, l’unica cosa certa è che per riuscire a dimagrire serve necessariamente ridurre le calorie e, di conseguenza, assumerne meno di quelle che il vostro organismo brucia. Nonostante una dieta a basso contenuto di carboidrati possa sicuramente farvi perdere velocemente peso – ma si tratterebbe più che altro di liquidi – una volta finita, reintegrando nuovamente i carboidrati nel vostro regime alimentare, è molto probabile che riprendiate tutti i chili persi, il che è parecchio scoraggiante per chiunque.

La verità è che la maggior parte delle persone ha la tendenza a fare qualche spuntino di troppo, spuntini, tra le altre cose, pieni di calorie e poco nutrienti, il che non fa altro che sabotare qualsiasi tentativo di perdere peso. Dunque, se siete alla ricerca di metodi che vi aiutino a dimagrire in fretta e senza inutili stress, bisognerà che seguiate un certo numero di “regole” che vi consentiranno di non cadere nei classici sgarri che più o meno tutti commettiamo durante la nostra giornata, come? Beh, per prima cosa sarà bene cominciare a porre più attenzione a ciò che mangiamo. Pensate solo a quante calorie extra assumiamo quotidianamente, già solo il fatto di cominciare a contarle può essere considerato un primo step per fare scelte di stile di vita migliori, sia a breve che a lungo termine.

Esistono, effettivamente, un altro paio di concetti da poter attuare nell’immediato per riuscire addirittura a perdere peso in una settimana. Ecco, quindi, da dove cominciare:

1. Mangiate più verdure

Semplice e diretta, la prima regola da rispettare in una dieta dimagrante veloce è proprio quella di far spazio a qualche verdura in più sulla vostra tavola, specialmente quelle a foglia verde, vegetali ricchi di fibre, vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti di origine naturale. Tra quelle da includere assolutamente nel vostro piano alimentare, troviamo cavolo nero, spinaci, rucola, lattuga, cicoria, radicchio, bietola e tantissime altre. Insomma, sbizzarritevi pure!

2. Raccomandato il cibo piccante

È risaputo che il cibo piccante può essere d’aiuto se si cerca di diminuire l’apporto calorico della propria dieta, questo grazie alla capsicina, il principio attivo del peperoncino che lo rende così piccante, per intenderci. Volendo farla semplice e senza scendere troppo in dettagli scientifici, l’azione di questa sostanza è in grado di attivare il nostro sistema nervoso simpatico, che va a stimolare il metabolismo, aumentandone la termogenesi e, di conseguenza, il consumo di calorie. Come se non bastasse, l’integrazione di capsicina nella dieta limita l’aumento della fame, l’ossidazione dei grassi e la diminuzione della spesa energetica.

3. A letto presto per dimagrire!

Se volete dimagrire velocemente, sappiate che esistono diverse ricerche che attestano scientificamente quanto avere un ciclo di sonno irregolare influenzi in maniera negativa il processo di dimagrimento e, infatti, pare possa addirittura rallentare il nostro metabolismo. Cenare presto può essere un fattore che determina un riposo notturno tranquillo e, dunque, anche a dimagrire. Se manterrete l’abitudine di andare a dormire ad orari decenti, si attiva nel metabolismo quasi una riprogrammazione delle sue abitudini, che lo spingeranno a bruciare i grassi velocemente. In più, pensandoci, restando svegli troppo a lungo, si è naturalmente più portati a cadere nella tentazione del classico spuntino post-cena, quindi, cercate di farvi le vostre sette ore di sonno ogni notte, altrimenti, rischiereste addirittura di ritrovarvi dopo un anno anche con sei chili in più.

4. Bevete più caffè

Per seguire una dieta depurativa non dovrete rinunciare al vostro abitudinale caffè mattutino, in quanto questo, se preso da solo senza zucchero, è una bevanda priva di calorie e non può in nessun modo far ingrassare. La caffeina, inoltre, è un diuretico naturale ricco di antiossidanti, ed è in grado di ridurre il senso di gonfiore allo stomaco. Se tutto questo non fosse abbastanza, c’è da aggiungere che la caffeina stimola il processo di smaltimento dei lipidi: questa sostanza può trasportare fuori dalle cellule tutti i grassi, in modo che vengano bruciati durante l’attività fisica.

Non vi piace il caffè? Non preoccupatevi, anche il tè è un ottimo diuretico naturale. Alcune tipologie, soprattutto, posseggono proprietà dimagranti che, se abbinate ad una dieta sana ed equilibrata e ad un po’ di attività fisica, possono aiutarci a fare pace con la bilancia. Il tè verde, alla menta piperita, oolong e roobois sono i più efficaci per aiutarci a perdere peso in maniera sana, veloce e naturale.

5. Comprate un seti di manubri da 2kg

A proposito di attività fisica, un po’ di sano allenamento fatto in casa non potrà che essere utile se volete perdere peso in maniera veloce. Anche se non avete accesso ad una palestra, potete sfruttare questa possibilità per provare allenamenti a corpo libero oppure l’allenamento con pesi sviluppando la forza muscolare tramite manubri, bande elastiche o attrezzi che facciano resistenza.

Se non avete intenzione di darvi all’attività fisica, potreste sempre pensare di fare una passeggiata. Il momento migliore sarebbe in serata, perché il metabolismo delle persone tende a rallentare verso la fine del giorno. 30 minuti di attività aerobica prima di cenare velocizza il metabolismo fino a 3 ore, anche dopo che vi siete fermati.

6. Non saltate i pasti per nulla al mondo

Che sia ben chiaro una volta per tutte: saltare i pasti non vi farà perdere peso più velocemente. Non ci sono scusanti, anche durante le giornate più frenetiche che non vi permettono di star fermi un attimo, mettete da parte qualche snack nutriente o della frutta in pezzi da poter tenere in borsa o nel cassetto della scrivania in ufficio per ogni evenienza.

Se si rimane per troppo tempo senza cibo non farete altro che rallentare il vostro metabolismo, e innescare in voi quel meccanismo tramite il quale, saltando ad esempio il pranzo, mangerete sicuramente il doppio durante la cena. La vostra missione, dunque, sarà quella di assicurarvi 3 pasti e due spuntini al giorno, aspettando non più di tre o quattro ore di distanza l’uno dall’altro.

7. Lasciatevi tentare (ma sempre con moderazione)

Come sapete già, non esiste al mondo una dieta perfetta, e quindi bisogna per forza rinunciare a qualcosa quando si decide di seguirne una, ma nonostante questo la maggior parte di noi non resiste a demotivarsi quell’unica volta in cui ci concediamo uno strappo alla regola e mangiamo più del dovuto. Ora, di certo la soluzione al problema non è quella di farsi passare ogni volta tutti gli sfizi, ma è ovvio che buttarsi giù ogni volta che si sgarra rende il percorso della perdita di peso più difficile e mentalmente stressante, quindi, la prossima volta che vi capiterà di esagerare un po’ a pranzo, non tormentatevi troppo con la conta calorica o su come avreste potuto evitare di mangiare anche il dessert, piuttosto – per questa volta – lasciate andare.

Può suonare strano e contraddittorio, ma non essere troppo duri con voi stessi vi sarà utile nel lungo periodo, inoltre, il cibo non dovrebbe essere fonte di stress, ma di gioia!

Il menù tipo per dimagrire 2kg di grasso

Ricapitolando, per riuscire a perdere peso in una sola settimana non è collegato a non serve per forza saltare i pasti o fare la fame, basterà basare la propria dieta su un modello alimentare che preveda l’assunzione di tutti gli alimenti importanti per l’organismo facendo attenzione alle proteine animali (carni, uova, latte, formaggi, ecc.) sostituendole prevalentemente con quelle vegetali. Vediamo come in un esempio di dieta tipo:

• Colazione: una spremuta d’arancia, uno yogurt magro senza zucchero con 30 grammi di muesli integrale, una tazza di tè, una tazzina di caffè oppure tre fette biscottate integrali con la marmellata.

• Spuntino di metà mattina: frutta di stagione o una manciata di frutta secca come mandorle o noci; 30 gr di gallette di riso

• Pranzo: un piatto abbondante di verdure miste condite con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e limone; 80 g di pasta integrale condita con sugo di pomodoro o verdure, oppure una semplice zuppa di legumi con contorno di verdure a scelta; ancora, minestra di riso integrale e legumi o solo del riso integrale – da non sostituire con quello raffinato – condito con pomodori freschi.

• Merenda: 2 frutti di stagione con una manciata di frutta secca, oppure, se non lo avete mangiato a colazione, yogurt magro senza zucchero con un quadratino di cioccolato fondente all’85%.

• Cena: insalata mista con massimo un cucchiaio di olio evo; 100 g di pesce azzurro assieme a 50 grammi di pane integrale ai 5 cereali con contorno di verdure bollite. In alternativa potete mangiare della carne magra come il pollo o il tacchino cotta al forno oppure grigliata.