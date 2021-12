Dimagrire mangiando la pizza: menù settimanale

La dieta della pizza è stata ideata dallo chef più amato di New York, Pasquale Cozzolino: ecco come funziona e le regole da seguire per dimagrire mangiando la pizza, scopri il menù settimanale.

Il vostro piatto preferito è la pizza ma ogni volta che vorreste mangiarla pensate che faccia ingrassare e dunque desistite? Sappiate che la pizza non fa aumentare di peso, basta però seguire alcuni accorgimenti per mantenere le giuste proporzioni tra i carboidrati e le proteine.

Ebbene sì, potrà suonarvi strano eppure è vero: si può dimagrire mangiando la pizza!

Non fraintendeteci, parliamo sempre di dieta per perdere peso. Contrariamente a quanto si pensa e senza rinunciare al gusto, la pizza può essere una valida alleata per tornare in forma, basterà seguire alcuni accorgimenti. Infatti, quando parliamo di pizza non ci riferiamo per forza ad un piatto ricco di grassi. Ma come funziona?

Dimagrire mangiando la pizza: le regole e gli accorgimenti

1 Prima regola: fate attenzione alla qualità della pizza che scegliete. L’impasto deve essere leggero per poter essere inserito in un regime alimentare equilibrato. Realizzato con farine bianche e un 20% di farine integrali, con una lievitazione di oltre 48 che lo rende leggero e facilmente digeribile.

2 Seconda regola: non dimenticate di fare sport. Qualsiasi regime alimentare corretto non dà l’effetto sperato senza un po’ di moto.

3 Terza regola: consultate sempre un medico prima di iniziare un regime alimentare ipocalorico e assicuratevi che, per la vostra costituzione, la dieta sia adeguata.

Ora arriviamo al sodo: come si può dimagrire mangiando pizza tutti i giorni?

La dieta della pizza ti fa dimagrire. Lo ha sostenuto, in quel di New York, il rinomato Chef italiano Pasquale Cozzolino. Schierandosi apertamente contro chi demonizza i carboidrati, ha ideato la dieta della pizza in seguito a una sua personale necessità, ovvero quella di trovare una “Happy Diet”. Come vi abbiamo accennato, questa dieta ha degli accorgimenti:

attenzione alla scelta dei condimenti;

la dimensione della pizza conta;

bere 2L d’acqua al giorno;

la pizza va consumata solo a pranzo;

non fare la dieta della pizza per più di un mese.

Ecco come scegliere la pizza durante la dieta

Dopo l’impasto sarà importante ragionare sugli ingredienti che andranno ad arricchire la vostra pizza. Basterà condirla nel modo giusto per far sì che la dieta della pizza funzioni! Per una pizza sana è meglio rimanere leggeri con i latticini, mentre potete sbizzarrirvi con verdure e proteine. Pizza a pranzo tutti i giorni

La regola è semplice: la pizza sarà la protagonista di uno dei vostri pasti, il pranzo!

Colazione e cena sono invece pasti che rientrano in una normale dieta ipocalorica, con prevalenza di proteine. Fondamentale sono gli spuntini, come in tutte le diete, uno a metà mattina e uno nel pomeriggio. Se poi unite anche delle sessioni di allenamento o una regolare attività sportiva i risultati non tarderanno ad arrivare.

Dimagrire mangiando la pizza: menù settimanale

La dieta della pizza: Cominciare sempre con due bicchieri d’acqua a digiuno.

Colazione: iniziate la giornata bevendo un bicchiere di latte parzialmente scremato, di soia o di riso o mangiando uno yogurt parzialmente scremato, oppure della frutta fresca (150 grammi in tutta la giornata). Evitate, se possibile, la frutta in scatola, un bicchiere di tè con tre fette biscottate integrali. In alternativa cereali integrali con un bicchiere di latte scremato.

Spuntino e merenda: frutta fresca, oppure uno yogurt scremato o una tazza di tè.

Lunedì - Pranzo: preparatevi un insalata di verdura fresca accompagnata da una mozzarella e prosciutto crudo.

Cena: pizza condita con le zucchine grigliate, pomodori per contorno e della frutta fresca.

Martedì - Pranzo: preparate una frittata di 60 grammi con le patate, insalata fresca di mais e olive.

Cena: pizza condita con i funghi e insalata di pomodori.

Mercoledì- Pranzo: spinaci passati in padella o lessati, un panino integrale e frutta fresca.

Cena: pizza margherita e una coppa di macedonia senza zucchero.

Giovedì- Pranzo: spiedini di verdure e formaggio, contorno di insalata verde, una fettina di pane integrale.

Cena: Concedetevi una pizza napoletana, e contorno di carciofi in agrodolce.

Venerdì - Pranzo: zucchine ripiene e una fetta di formaggio.

Cena: pizza con le patate e contorno di pomodori e mozzarella.

Sabato - Pranzo: sono concesse due fettine di manzo ai ferri con contorno di carote.

Cena: una focaccia bianca al rosmarino e una coppa media di gelato alla frutta.

Domenica - Pranzo: involtini con prosciutto, insalata di lattuga e parmigiano, fagiolini in agrodolce.

Cena: una pizza capricciosa e contorno di peperoni arrostiti.

Mantenersi sempre leggeri, variando ogni giorno carne magra, prosciutto cotto, formaggio light (ricotta, Philadelphia, mozzarella), pesce. Limitare la carne, una volta a settimana, i formaggi e il prosciutto due volte a settimana, il pesce una volta a settimana e il restante giorno con sola verdura. Potete scegliere fra le verdure grigliate o quelle bollite, ma anche optare semplicemente per una marinara (pomodoro e origano) oppure per una margherita (mozzarella light e pomodoro).