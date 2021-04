Dimagrire nei punti giusti in base alla forma del proprio corpo: come fare?

Come fare a dimagrire nei punti giusti? Tutto dipende dall’alimentazione, fermo restando che un’adeguata attività fisica deve sempre accompagnare un regime dietetico ipocalorico.

La “prova costume” si fa sempre più vicina e il desiderio di perdere qualche chilo inizia ad accomunare tantissime persone. Per molti l’obiettivo non è solo perdere peso e dimagrire, ma dimagrire soprattutto nei punti giusti, eliminando il grasso dalle zone del corpo in cui esso è maggiormente concentrato.

Lo sport, insieme alla sana alimentazione, è un alleato per perdere peso e modellarti: se con la dieta puoi riuscire ad ottenere un dimagrimento generalizzato, con l'attività fisica puoi arrivare a scolpire il tuo fisico nei punti critici. Per modellare il fisico in vista della bella stagione e dell’arrivo dell'estate non serve sottoporsi ad allenamenti estenuanti, ma bisogna conoscere gli esercizi mirati da svolgere in base alla forma del proprio fisico: a pera, a mela, a triangolo e iniziare da subito

Dimagrire nei punti giusti come fare?

Ogni conformazione non solo ha una forma specifica, ma tende anche ad accumulare grasso in determinate parti del corpo per motivi che coinvolgono genetica, ormoni e stress. Trovare alimentazione, stile di vita, vestiti e ginnastica adatti al nostro fisico, non solo ci permetterà di godere di una salute migliore, ma anche di apparire più belle agli occhi nostri e degli altri. Quando seguiamo una dieta, ad esempio magari ci vediamo dimagriti sul volto o con la pancia più sgonfia, ma quegli orribili cuscinetti sui fianchi e sulle gambe non vogliono proprio sparire.

Se allora vogliamo arrivare all'estate in forma, può essere utile concentrare il workout sulle parti del corpo dove sentiamo la necessità di migliorarci. Va detto però che non possiamo decidere in quale punto del corpo dimagrire, ma possiamo individuare l’allenamento più adatto per far lavorare le parti del corpo su cui vogliamo "puntare" il nostro rimodellamento. Ecco come fare per dimagrire nei punti giusti

Il dimagrimento localizzato esiste davvero?

Forma "a clessidra"

Si tratta della tipica donna mediterranea, con spalle e fianchi della stessa ampiezza, vita sottile, seno prosperoso, glutei, fianchi e gambe pronunciati. Il peso tende ad accumularsi in modo uniforme, quindi è bene orientarsi su un allenamento total body. Il workout giusto deve tonificare cosce, glutei, addome e braccia, migliorando la circolazione per prevenire la formazione della cellulite, alla quale questa tipologia di donna è particolarmente soggetta. La tonificazione è dunque il primo obiettivo, mentre è meglio non eccedere con le attività cardio: la camminata veloce è da preferire alla corsa, utile anche il nuoto.

Forma "a mela"

Le donne con un fisico "a mela" sono quelle che tendono ad accumulare il grasso principalmente nella zona addominale, toracica, dorsale e cerviconucale, con gambe magre e glutei meno pronunciati. Il punto vita è quindi piuttosto largo, il volume sui glutei abbastanza scarno e le gambe sono molto snelle.

Per migliorare la fisicità di una donna con questo tipo di corporatura non bisogna mai lavorare sul punto vita, in quanto il problema principale è concentrato su gambe e glutei. Innanzitutto è importante la tonificazione dei muscoli delle gambe e glutei, seguito dal dimagrimento della parte superiore del corpo.

Se allenate le due parti insieme, ogni giorno l'ideale sarebbe allenare per prima la parte inferiore del corpo e solo dopo quella superiore, questo perché nei primi 20 minuti di un allenamento si consumano solo zuccheri, con effetti positivi sui muscoli; solo successivamente inizia l’ossidazione dei grassi. L’allenamento per la parte inferiore del corpo, proprio per le sue caratteristiche, deve essere molto intenso, utilizzando esercizi multi articolari tra cui: squat, affondo, stacco, step up, con ripetizioni che vanno dalle 8 alle 15; con carichi importanti ed esercizi ad alta sinergia. La parte superiore del corpo, con il maggior quantitativo di grasso, dovrà invece essere allenata attraverso esercizi con sovraccarico per la parte superiore del corpo e stazioni aerobiche come step, cyclette, tappeto.

Le donne con questo biotipo noteranno che durante una dieta o seguendo un allenamento per perdere peso tendono a non dimagrire sulla parte inferiore, mentre il viso si scava e il seno sparisce. La donna ginoide soffre molto più di ritenzione idrica a causa della cattiva circolazione e per questo tende ad accumulare acqua e cellulite sugli arti inferiori.

In questo tipo di corporatura, il punto di forza è il giro vita stretto e l’addome generalmente piatto. Se dunque volete raggiungere le giuste proporzioni tramite lo sport, l'allenamento deve tendere a compensare questa differenza. Innanzitutto, sono da evitare le eccessive sessioni cardio, ma quando vi dedicate a questa tipologia di allenamento preferite sempre la camminata alla corsa perché altrimenti si rischia di accumulare molto acido lattico, causando maggior infiammazione cellulare e ritenzione idrica. Inoltre, è consigliabile un tipo di allenamento differenziato per aree muscolari: indicati gli squat, le distensioni, gli affondi.

Forma "a rettangolo"

La cosiddetta donna dalla forma "a rettangolo" ha in genere una corportaura filiforme e seno piccolo, ma il suo problema è l’assenza del punto vita. L'obiettivo, in questo caso, è quello di tonificare e sviluppare la muscolatura, correggendo le eventuali posture scorrette. In questo caso l’attività cardio deve essere limitata ad una sessione a settimana per non intaccare le riserve energetiche, quello che serve è il potenziamento muscolare. Sono consigliati il nuoto, il pilates e lo yoga