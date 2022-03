Con la dieta del sedano: purificarsi è la parola d’ordine. In pochi giorni “tornerai come nuova” dimagrendo velocemente

Perdere peso prima dell’estate è una delle esigenze femminili più comuni e la natura con i suoi ingredienti spesso ci viene incontro, come nel caso della dieta del sedano, che promette di far dimagrire velocemente. Con la dieta del sedano purificarsi e perdere peso sarà un gioco da ragazzi. Se peso e tossine sono il tuo problema, ecco la dieta che fa per te. Quando il peso inizia ad essere di troppo, ecco che inizia la caccia alla miglior dieta sul web. In giro si trovano tantissime diete, alcune delle quali esistono da tanto tempo e altre che sono solo l’ennesima dieta del momento, come la dieta dello yogurt, la dieta Chetogenica o quella delle uova sode, solo per citarne alcune.

Ci sono diete per ogni tipo di esigenza, alcune per ridurre i liquidi, altre per ridurre il colesterolo ed altre ancora per ridurre le tossine presenti nel nostro corpo. Scopriamo in cosa consiste la dieta del sedano per perdere peso velocemente e per purificarsi.

Dimagrire velocemente con la dieta del sedano

Una dieta molto efficace per riuscire a disintossicarci è sicuramente la dieta del sedano. Si tratta di una dieta che consiste in una alimentazione che utilizza spesso il sedano.

Perché il sedano? Il sedano, ha un bassissimo apporto calorico di soli 20 calorie ogni 100 grammi. Ciò permette di mangiare grandi quantità di sedano, permettendo di saziarsi senza un elevato apporto calorico.

I benefici della dieta del sedano

Sicuramente il primo lato positivo dell’introduzione del sedano in una dieta è la sua azione spezza fame.

Il suo basso apporto calorico, come abbiamo accennato inizialmente, permette di poter mangiare diversi gambi di sedano senza doversi sentire in colpa. I benefici poi sono tantissimi. Questo ortaggio ha un’azione purificante che rende questo ortaggio perfetto per disintossicarsi dopo un periodo di forte stress.

Da considerare anche il suo effetto drenante, essenziale per la perdita di peso, soprattutto quando si hanno da perdere diversi liquidi.

Al suo interno sono presenti anche diverse vitamine come la vitamina B e C. Queste vitamine in particolare sono responsabili dell’accelerazione del metabolismo, permettendo così di facilitare la perdita di peso.

Il sedano, inoltre, permette di rinforzare il sistema immunitario nei periodi di maggiore debolezza come la stagione invernale. In questo modo si potranno rinforzare le proprie difese immunitarie senza fare uso di particolari integratori.

Come seguire la dieta del sedano ?

Seguire la dieta del sedano sarà davvero semplice e il primo step per iniziare la giornata sarà la preparazione di un frullato. Il frullato andrà consumato al mattino almeno 4 volte a settimana a stomaco vuoto e aiuterà l’organismo a depurarsi, a liberarsi dei liquidi in eccesso e fare una scorta di minerali e vitamine.

Per preparare questa bibita energetica e depurativa, frullare 1 gambo di sedano verde, il succo di mezzo limone, 5 foglie di menta fresca o 1 cucchiaino di menta in polvere e 1 litro d’acqua.

Andrà assunto un bicchiere al mattino e un bicchiere prima dei pasti principali. Per quanto riguarda lo schema settimanale della dieta del sedano, non è previsto nessun menù, ma l’assunzione di ricette light che contengano del sedano e principalmente dal contenuto proteico e verde.

Insalate con sedano, pesce insaporito anche dal sedano, creme di verdure arricchite da sedano etc…

I benefici che ne seguiranno saranno molti, come la riduzione dei valori pressori e del colesterolo, una migliore forma fisica e mentale ed una riduzione dell’infiammazione di fegato e reni. Tutto questo comporterà anche la perdita di peso in eccesso senza forzature e diete restrittive.

Se i chili da perdere sono molti, la scelta migliore sarà sempre quella di rivolgersi ad un medico dietologo che dopo attenta visita, provvederà a prescrivere la dieta più adatta per tornare in forma.