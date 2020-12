Dimagrire velocemente senza farmaci: tutti gli errori da evitare

Dimagrire velocemente senza farmaci è l'obiettivo di molte persone in prossimità delle festività del Natale ma sono in molti a commettere degli errori. Dimagrire velocemente e perdere peso non è un miraggio come si crede, ma è possibile. Infatti il web pullula di guide, molte poco affidabili, ma alcune davvero utili, su come perdere peso. Se anche voi siete alla ricerca di consigli per perdere peso in fretta senza l'utilizzo di farmaci, magari mangiando di tutto, dovete anche sapere che molti sono gli errori che si commettono quando si cerca di dimagrire in poco tempo. Come fare? Di seguito i consigli per tutti gli errori da evitare per dimagrire in poco tempo senza l'utilizzo di farmaci.

Gli errori da evitare nella dieta per dimagrire velocemente

Dimagrire velocemente, ovvero tutto e subito e senza farmaci è il sogno e la richiesta di molte persone, specie in prossimità delle feste. L’Obiettivo? Perdere qualche chilo di troppo prima di Natale per godersi il cenone, sebbene tra intimi, senza troppi sensi di colpa. Attenzione però, perché le diete drastiche rischiano di non essere salutari e di innescare un pericoloso effetto yo-yo. I fattori che possono influenzare una dieta sono tanti. Mettersi a dieta, infatti, non è solo questione di volontà o di appetito: anche la psicologia della nutrizione entra in gioco sulla capacità di trovare le giuste motivazioni per portare avanti la dieta fino in fondo.

Attenzione alle diete fai da te

Quando si desidera perdere peso, mettersi a dieta e adottare le abitudini necessarie è il primo passo da fare per riuscirci, ma nonostante la buona volontà si possono commettere degli errori che possono influire sul raggiungimento dell'obiettivo previsto. Una cosa è perdere un paio di chili, un altro è voler dimagrire 3 o 4 chili senza l'aiuto dei farmaci. Per perdite di peso importanti, infatti, occorre una dieta bilanciata e bisogna affidarsi a degli specialisti. In casi come questi le diete fai da te sono assolutamente da sconsigliare. È necessario un piano nutrizionale ben bilanciato, con un programma sul medio- lungo periodo. Non si dovrebbe mai superare la perdita di 4 chili mensili, quindi dagli 800 grammi fino a un chilo a settimana», sottolinea il Professor Marcellino Monda, Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Direttore di Dietetica e Medicina dello sport presso l’Università della Campania, “Luigi Vanvitelli”. Iniziamo ad evitare di mangiare quando si sta davanti alla TV, infatti questo è l'errore principale che si può commettere: mangiare come diversivo e senza accorgersene. Anche se sembra strano, per dimagrire non bisogna mai saltare i pasti, casomai mangiare di meno e più spesso, in modo da avere sempre un apporto nutritivo e non cadere nell'errore comune che è quello di saltare i pasti. Ridursi alla fame non è mai una buona cosa. Inoltre dobbiamo fissarci un obiettivo che non sia irrealizzabile, ma che sia alla nostra portata; è meglio avere dei piccoli traguardi raggiungibili che un unico traguardo irrealizzabile, questo non farebbe che ledere ancora di più la nostra autostima. Ricordarsi che ‘il troppo stroppia‘, anche nelle diete per l'aumento di massa muscolare, non è per niente salutare avvalersi di esercizi. Anzi bisogna avere degli allenamenti fattibili e regolare l'apporto calorico che forniamo al corpo, senza mai, e ripeto MAI strafare e ricordarsi che anche le bevande che assumiamo hanno calorie, ed anche tante, quindi stare sempre attenti al carico calorico che apportiamo al corpo. Per ultimo, ma non certo per importanza, c’è da ricordare che il famoso strappo alla regola è più deleterio che mai, ormai dovremmo aver abituato il nostro organismo ai ritmi della dieta e dell'esercizio fisico e concedersi uno ‘sfizio‘ culinario sarebbe il male maggiore. Questi sono gli errori più comuni che si fanno quando si pretende di perdere peso senza la stretta supervisione di personale addetto ai lavori.

Fissare l'obiettivo aiuta a dimagrire velocemente

Per perdere peso è necessario porre la giusta attenzione a ciò che si sta facendo evitando così di imbattersi negli stupidi sbagli dettati dall'ignoranza, perchè non si conoscono molti degli elementi in ballo in una perdita di peso. E’ importare avere sempre in mente l'obiettivo che ci si prefigge. Deve essere ben definito e misurabile perché ciò che si può misurare si può anche migliorare. C’è bisogno di numeri, come circonferenze e dati forniti dalla bilancia impedenziometrica per capire l'efficacia del percorso che stiamo percorrendo. Mai demandare agli altri il controllo, ognuno deve prendersi la ownership della propria condizione di fitness. Non dobbiamo dimenticare che il corpo non mente mai», spiega Daniele Tarozzi, Lifestyle e Trainer Coach, ideatore del programma Be Perfect Lifestyle, dedicato alle donne over 50. Molto spesso, infatti, la differenza tra il raggiungere o meno il proprio obiettivo di benessere sta nella pianificazione.

Voler dimagrire in fretta: mettersi a dieta e aspettarsi di vedere immediatamente i risultati è utopia. Perdere i chili accumulati richiede tempo e costanza per cambiare giorno dopo giorno le precedenti cattive abitudini e perseguire una dieta equilibrata; Non bere a sufficienza: sottovalutare l’adeguata idratazione è uno degli errori che rendono una dieta efficace. Stanchezza, mal di testa, vertigini, stitichezza sono tra i principali effetti della disidratazione. Bere regolarmente 1,5/2 litri d'acqua al giorno permette di smaltire le scorie alimentari e aumenta il metabolismo.