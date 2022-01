Dinner Cancelling: come funziona la dieta dei vip che sta spopolando

Mai sentito parlare di dieta dinner cancelling? Anche detta "dieta cancella cena", si tratta di un regime alimentare che fa parte dei modelli di digiuno intermittenti. La dinner cancelling è la dieta più seguita dai vip, i risultati sono più che soddisfacenti, infatti sta spopolando sul web. Scopriamo di cosa si tratta.

Come suggerisce il termine inglese, in pratica si cancella la cena.

Oltre alla cena, il digiuno deve essere protratto fino alla mattina, digiunando per circa 16-17 ore in maniera simile alla dieta mima-digiuno e al regime 16-8.

Non si parla di altro sul web, della dieta dinner cancelling, divenuta famosissima dopo il dimagrimento di diversi vip. Infatti con questa dieta, si riescono a perdere diversi chili in pochissimo tempo, se si segue in modo corretto, come accade per le restanti diete.

Rosario Fiorello è tra i vip italiani che ha seguito questa dieta, da come si può notare ha ottenuto risultati più che soddisfacenti, cerchiamo di capire cosa prevede la dieta. Prima di addentrarci nella dieta e scoprire quali sono gli alimenti da inserire nella dieta e quali eliminare, analizziamo la parola dinner cancelling.

Dinner Cancelling la dieta dei vip che sta spopolando, come funziona?

Questa dieta è un vero e proprio regime alimentare, l’ideatore è un nutrizionista tedesco Dieter Grabbe. Nello specifico la dieta prevede un digiuno ad intermittenza con risultati più che soddisfacenti in un lasso di tempo breve, si riescono a perdere anche 3 kg a settimana.

Qual è l'obiettivo della dieta Dinner Canceling?

La dieta Dinner Canceling è nata in Germania qualche anno fa, inventata dal nutrizionista tedesco Dieter Grabbe che sostiene la necessità del digiunare la sera non solo per dimagrire: anche per un effetto detox questo regime alimentare sarebbe importante.

Digiunando per svariate ore al giorno e in particolare saltare il pasto della sera permetterebbe di ritrovare energia e salute.

I vantaggi della dieta Dinner Cancelling

Il vantaggio è il rafforzamento del sistema immunitario, di conseguenza va a rallentare i processi di invecchiamento. Con questa dieta si omette il pasto serale, ma il nutrizionista consiglia di mantenere un regime alimentare molto equilibrato nelle prime ore del giorno.

Quindi colazione abbondante e mangiare in modo regolare durante i 4 pasti giornalieri. Ecco come si struttura la dieta. Dopo le 17 non si può assumere cibo, ma si può solo bere acqua e altre bevande non zuccherate. L’importante è puntare su bevande che contengano vitamine e sali minerali.

Secondo il nutrizionista Dieter Grabbe, “alle ore 17 il metabolismo subisce un rallentamento e mangiare significherebbe affaticare il corpo, la conseguenza sarebbe quella di accumulare energia sotto forma di grassi”. Il segreto per un buon funzionamento della dieta è consumare pasti sani, si può abbondare soprattutto con la colazione. Se si prediligono cibi sazianti e leggeri che sono poveri in grassi e con pochissimi zuccheri la dieta sarà un successo, otterrete ottimi risultati.

Secondo il nutrizionista se si vogliono perdere 3 kg a settimana è necessario saltare la cena, non necessariamente tutti i giorni della settimana, ma almeno tre volte a settimana per sempre. Quindi tirando le somme, la dinner cancelling può funzionare solo se si bilanciano bene i pasti.

Menù di dinner Cancelling

Ecco un esempio di menù: colazione 200 ml di yogurt magro con l’aggiunta di muesli, in alternativa va benissimo un panino da 60 g con un paio di fette di prosciutto magro e succo d’arancia preparato in casa.

A pranzo, carni bianche che sono magre come pollo o del pesce con delle verdure grigliate o insalata. Gli spuntini sono indispensabili va benissimo della frutta secca come mandorle e noci, è concesso abbondare il pomeriggio visto che non è prevista la cena, ma sempre con alimenti salutari e poveri in zuccheri raffinati e grassi.

Ma se si decide di optare per questa dieta per perdere il peso corporeo, va contattato un nutrizionista, perchè non è adatta a tutti.

Come per ogni dieta ci sono pro e contro, i vantaggi sono chiari, si perde peso, si riduce il grasso corporeo, si abbassa anche il livello di colesterolo e riduce i processi infiammatori, non solo migliora la qualità del sonno.

Le regole da seguire

Bisogna seguire un digiuno totale di solidi, assumendo solo liquidi senza zucchero per 16-17 ore, saltando la cena e rimanendo a digiuno fino alla colazione della mattina seguente.

Durante la finestra del digiuno sono consentite solo bevande quali acqua, tisane leggere non zuccherate.

Anche il caffè non è vietato ma la caffeina di sera non va di certo a braccetto con un buon riposo.

Chi non riuscisse a sopportare il digiuno totale può mangiare snack leggeri vitaminici, in particolare verdure crude.

Ma non tutti i nutrizionisti concordano con Dieter Grabbe, in quanto sostengono che digiunare dalle ore 17 in poi si rischia di rallentare il metabolismo.