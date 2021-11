Disintossicarsi dai metalli pesanti con la dieta

L'accumulo di metalli pesanti può rappresentare effettivamente un problema per il nostro organismo. Vi veniamo a contatto sia con gli alimenti che ingeriamo, che con l'aria inquinata che respiriamo. Si tratta quindi di un problema non solo alimentare, ma che riguarda le fonti inquinanti più in generale. La presenza dei metalli pesanti negli alimenti desta più preoccupazione perché possono essere causa di intolleranze intossicazioni e allergie e anche di processi cancerogeni.

Uno dei metalli più pesanti è il nichel che può causare allergia. Se viene accertata una intolleranza al nichel gli alimenti non andrebbero mai cotti né dopo essere stati cotti non andrebbero tenuti in contenitori nichelati. Inoltre per cucinare andrebbe evitato di utilizzare l'acqua che esce dal rubinetto la mattina in quanto durante la notte potrebbe esservi stato il rilascio di questo metallo pesante. Sono metalli pesanti anche l'alluminio, mercurio, cadmio, piombo cromo e cobalto.

Metalli pesanti e dieta

Un alimento da prendere con le pinze per quanto riguarda l'inquinamento da metalli pesanti è il pesce per il contenuto di mercurio. Di per sé sappiamo che è un alimento molto sano, ma per evitare l’ingerimento di questo inquinante gli esperti consigliano di scegliere pesci di taglia piccola che accumulano meno questo metallo pesante. In questo senso il consumo del pesce spada e del tonno sarebbe quindi da limitare. Un altro metallo piuttosto diffuso a livello alimentare è il nichel. Secondo gli esperti lo si trova soprattutto in questi alimenti: cioccolato, cacao, cereali, tè, soia e derivati, anacardi, anche i legumi, gli asparagi, le cipolle, gli spinaci e i pomodori non ne sarebbero immuni. Arricchiscono questo elenco anche i crostacei e le uova. La carne e i latticini e la quasi totalità della frutta, il riso e il farro, sempre secondo gli esperti, possono consumarsi senza alcun problema.

Tuttavia vi sono propri alcuni alimenti che ci aiutano a liberarci dai metalli pesanti.

L'aglio ci aiuta ad eliminare mercurio piombo cadmio. Per beneficiare di questo effetto bisogna aggiungerlo come condimento, meglio ancora se crudo.

Anche il coriandolo, noto come prezzemolo cinese, ci può tornare utile. In particolare sembra che aiuta a disintossicarsi dal mercurio. E' consigliabile associarlo alla clorella che è un chelante naturale che favorisce l'eliminazione dei metalli tramite l'intestino.

La curcuma ci è utile perchè depura il fegato ed è proprio quest'organo che può essere intossicato dall'accumulo di metalli pesanti.

L'acqua e il limone bevuto a prima mattina ha un'azione di disintossicazione dell'organismo che favorisce non solo l'eliminazione dei metalli pesanti ma anche delle tossine.

Scegliere la frutta e la verdura biologica contribuisce a diminuire l'esposizione ai metalli pesanti provenienti dall'alimentazione.

Tra le alghe brune, oltre che la clorella, anche la spirulina è in grado di eliminare i metalli pesanti, in particolare i nichel, tramite le feci.

L'olio e i semi di lino e le noci ricche di omega-3 contribuiscono a depurare l'organismo dai metalli pesanti.