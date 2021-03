Disturbi del sonno e cambio dell’ora: i rimedi per dormire bene

I disturbi del sonno riguardano molte persone. Nelle persone più sensibili il cambio dell’ora può portare a veri e propri disturbi del sonno che possono durare diversi giorni. Scopriamo di seguito poche semplici regole per riprendere velocemente i ritmi di sempre

E, a seconda della loro gravità, possono arrivare a pregiudicare anche molto pesantemente la qualità della vita. Molte persone sono affette dai disturbi del sonno. C’è chi soffre di insonnia, chi di bruxismo fino ad arrivare al sonnambulismo: i motivi per cui una persona non riposa bene durante la notte possono essere molteplici. Erroneamente, inoltre, si pensa che le cause dei disturbi del sonno sono riconducibili solo all’insonnia, ma non è così. Allora quali sono le cause che possono farci avere un sonno disturbato o una totale assenza dello stesso?

Identificare i disturbi del sonno, tuttavia, non è facile. Anche perché non c’è un numero di ore obbligatorio in cui dormire. Gli esperti consigliano di farlo per almeno 7-8 ore, ma ci sono persone che necessitano di dormirne 10 per svegliarsi riposate, e altre a cui ne bastano 5 o 6.

Disturbi del sonno: ecco quali sono le cause

A tutti noi piace dormire e spesso lo si fa non solo la notte ma anche durante l’arco della giornata, quando il tempo ce lo permette. Prima di passare a parlare delle cause che portano a un sonno a intermittenza o a una totale assenza dello stesso, inoltre, va detto che i disturbi del sonno non vanno mai sottovalutati. Le cause del disturbo del sonno sono da ricercare anche nel disturbo dell’umore, nella depressione, nell’ansia fino ad arrivare alla sindrome delle gambe senza riposo. Ma non è tutto, perché tra i fattori ci sono anche le malattie sistemiche, i disturbi della tiroide, lo scompenso cardiaco fino ad arrivare all’ipertensione arteriosa. Tra le cause del disturbo del sonno, inoltre, ci sarebbero anche alcune abitudini sbagliate come il consumo di alcol, di nicotina, il caffè e anche mangiare cibi pesanti poco prima di andare a dormire.

Disturbi del sonno: i rimedi

Per chi durante la notte ha un sonno disturbato, inoltre, la ricerca di un rimedio è importante. La prima cosa da fare, in questi casi, è quella di individuare la causa per poterla così debellare. Ma ci sono, però, dei piccoli accorgimenti che possono far sì che possiamo dormire in modo più sereno.

Prima di tutto sarebbe opportuno andare a dormire sempre alla stessa ora e svegliarsi allo stesso orario. Sarebbe importante coricarsi sul letto solo per dormire ed evitare, quindi, di guardare la televisione o addirittura mangiare.

Diminuire, inoltre, il consumo di nicotina, alcol e caffè nell’arco della giornata. Importante è quello di praticare sport, ma non nelle 3 ore prima di andare a dormire. Infine è importante la vitamina D e quindi esporsi al sole.