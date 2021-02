Ecco perché le mandorle ti fanno bene

Le mandorle, naturalmente buone, fanno bene al nostro corpo (dentro e fuori), facili da portare in giro per tutta la giornata: ecco perché le mandorle sono perfette in ogni momento ottimo spezza fame e fonte di energia immediata. In 100 grammi di mandorle troviamo circa 600 calorie: sono calorie “buone”: all’interno delle mandorle troviamo circa il 50% di grassi, benefici per la salute. Sono uno snack che ci fornisce energia, utilissimo soprattutto a metà giornata quando cala l'attenzione e i morsi della fame iniziano a farsi sentire.



Tuttavia non bisogna eccedere nel consumo di mandorle perché possono provocare un effetto infiammante sull’organismo. L’albero del mandorlo che appartiene alla famiglia delle rosacee produce semi che noi utilizziamo molto nella nostra alimentazione e che viene impiegato in molte forme. Piene di naturale bontà: sono le mandorle, un piccolo frutto che può essere molto prezioso per il nostro organismo. I loro vari benefici per la salute hanno guadagnato sempre maggior attenzione negli ultimi decenni.



Le mandorle fanno bene per il cuore

Gli studi sui benefici salutari legati al consumo delle mandorle hanno inizialmente valutato/verificato la loro efficacia sulla riduzione del colesterolo LDL e di conseguenza sulla salute del cuore. Livelli sani di colesterolo nel sangue sono infatti importanti per la salute del cuore e le mandorle contengono l'acido grasso linoleico, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di colesterolo nel sangue .

Le mandorle si inseriscono perfettamente nella dieta mediterranea, che enfatizza gli alimenti vegetali tra cui proprio le mandorle, ed è raccomandata dalle autorità sanitarie, compresa l'OMS.

Una recente analisi ha rivelato che mangiare mandorle porta a riduzioni significative del colesterolo totale, del colesterolo LDL "cattivo" e dei trigliceridi, senza avere alcun impatto significativo sui livelli di colesterolo HDL "buono" .

L'arma segreta per la gestione del peso...

Le mandorle sono un’alternativa intelligente per avere sempre a portata di mano uno snack che può aiutare a ridurre i rotolini di grasso che si accumulano sull'addome. Uno studio ha dimostrato che consumare ogni giorno circa 42 g di mandorle, al posto di uno snack ricco di carboidrati con le stesse calorie come parte di una dieta ipocolesterolemizzante, aiuta a ridurre il colesterolo e il grasso viscerale che si concentra sull'addome.

… e per combattere il crollo cognitivo post-pranzo

Hai mai provato quello che viene chiamato il “crollo post-pranzo”, quando la tua attenzione inizia a diminuire o vacilla?

Uno studio su questo particolare fenomeno ha scoperto che consumare un pranzo ad alto contenuto di carboidrati con mandorle ha portato a cali notevolmente inferiori sulla memoria rispetto a un pranzo ad alto contenuto di carboidrati senza mandorle. I ricercatori concludono che mangiare mandorle può essere un modo efficace per ridurre l'effetto del pranzo sul declino della memoria .



Le Mandorle e il sistema immunitario

Il mantenimento di abitudini alimentari sane aiuta il corpo a rimanere forte e una dieta ben bilanciata aiuta a sostenere anche il sistema immunitario.

Le mandorle contengono una serie di sostanze nutritive importanti per una dieta sana. Sono ricche di rame e zinco e sono una fonte di folati e ferro: elementi che svolgono tutti un ruolo importante nel normale funzionamento del sistema immunitario.

La porzione di mandorle perfetta da avere sempre a portata di mano

Quante mandorle dovresti mangiare? L'esperto di nutrizione consiglia di consumare una manciata di mandorle (equivalenti a 30g o circa 23 mandorle) più volte alla settimana, bilanciando l'apporto calorico giornaliero, perché rappresenta uno spuntino intelligente: con 175 calorie, gustoso, facile da mangiare e da portare con sé. Inoltre, questa porzione è una perfetta ricarica di energia che può essere utile anche per vari aspetti legati alla salute.



Le mandorle hanno controindicazioni?

Le mandorle sono un alimento assolutamente nutriente e benefico ma è necessario utilizzarle nelle giuste dosi. I semi di mandorlo contengono anche qualche controindicazione. L’apporto elevato di calorie lo rendono un alimento che può provocare infiammazioni muscolari o articolari, se le calorie ingerite non vengono spese e utilizzate dall’organismo. Nella varietà amara, la mandorla contiene una sostanza chiamata amigdalina che la rende potenzialmente tossica. Questo non significa che la mandorla amara non possa essere utilizzata: per disattivare questa sostanza, basta sottoporre la mandorla ad una lunga cottura.

La mandorla è infine un alimento che può far insorgere facilmente allergie o intolleranze: è bene consumarlo con parsimonia e ad ogni modo non è consigliato inserirlo nella dieta quotidiana.