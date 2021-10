Elena Santarelli: il regime alimentare della showgirl per restare in forma

Elena Santarelli, la consorte dell’ex attaccante del Chievo, Bernardo Corradi, è arrivata ai 40 anni e nonostante ciò è diventata bella e affascinante. Il suo segreto è anche in un’alimentazione sana ed equilibrata. Scopriamo cosa mangia la showgirl per restare in forma e il suo regime alimentare in modo da poterne prendere spunto per rimanre in forma.

Come avrete visto, durante queste ultime settimane abbiamo preso in rassegna alcuni esempi di diete e regimi alimentari seguite dai VPI, sia per dimostrarvi che anche loro hanno problemi con la bilancia ma per darvi anche qualche piccolo spunto. Così come ora prendendo in rassegna il regime alimentare seguito da Elena Santarelli per restare in forma.

Chi è Elena Santarelli?

La sua forza è quella di una donna che mostra una classe, una sensualità invidiabili è l’assoluta rappresentazione della “femmina italiana” per eccellenza: seducente, straordinaria nel fisico che cura in ogni minimo dettaglio per essere sempre perfetta. Mamma serena, moglie appagata, negli ultimi anni ha sempre messo davanti a tutto gli interessi della famiglia, di cui è il perno, la colonna portante.

Quando c’era da scegliere, la famiglia è sempre stata al primo posto. La tv, lo spettacolo, potevano attendere. L’abbiamo vista, in versione “donna coraggio”, raccontare negli ultimi anni il dramma della malattia del primo genito Tommaso. Quel tumore al cervello che all’apparenza non lasciava speranze, quella diagnosi che suonava come una terribile sentenza. Elena ha trovato dentro se stessa, e nell’amore del marito Bernardo, la forza per superare un dramma familiare terribile. Tommaso oggi sta bene, è un bambino felice. Mamma Santarelli ha ammesso che conviverà sempre con l’eterna paura di perderlo. Ma intanto Elena ha trovato, giorno dopo giorno, anche nello sport, in un percorso di benessere fisico e alimentare, in una vita costruita sul felice rapporto col proprio corpo, la strada della serenità con se stessa. Quella che le permette di avere la forza per sostenere i problemi di tutti i giorni.

La dieta di Elena Santarelli

Elena Santarelli è molto attenta alla sua linea e per questo cura molto la sua alimentazione allo scopo di non prendere chili. La dieta della showgirl italiana è comunque ricca di alimenti sostanziosi che sono per la maggior parte salutari. La donna però non rinuncia ai piaceri della tavola e per questo due volte la settimana si concede del fritto.

Cosa mangia a colazione Elena Santarelli

Per Elena Santarelli la colazione è il pasto più importante della giornata e proprio per questo motivo la showgirl non la salta mai. Per la donna è fondamentale iniziare bene la giornata e quindi si concede sempre una prima colazione molto sostanziosa e sana.

La Santarelli consuma due fette di pane tostato che condisce con un filo di olio extravergine di oliva per avere una carica in più.

Insieme a questo la donna mangia anche alcuni mirtilli.

In alternativa, la Santarelli opta per una colazione dolce formata da yogurt greco con mandorle e alcuni pezzetti di banana fresca.

La showgirl ama anche il latte di riso e quindi lo beve per colazione insieme a crusca, avena e frutta fresca. Questo le consente di iniziare la giornata in modo perfetto senza però sentirsi appesantita.

Cosa mangia Elena Santarelli durante il giorno

A pranzo la modella mangia pasta di farro oppure riso integrale. A questi alimenti accompagna verdura di stagione per completare il pasto.

Durante la cena invece la Santarelli mangia proteine magre come pesce e ortaggi che le consentono di fare il pieno di fibre, vitamine, sali minerali e omega 3.

Gli spuntini di Elena Santarelli sono composti invece da una manciata di frutta secca a cui abbina una tisana zenzero e limone che ha lo scopo di riattivare il metabolismo.

Elena Santarelli: cura spasmodica del proprio corpo, a partire dall’alimentazione

Non esiste centimetro del corpo di Elena che non sia perfetto, che non sia un esempio per ogni donna. La Santarelli, inoltre, è una cuoca provetta. E molte volte su instagram si sofferma nel dispensare “consigli alimentari” ai suoi fan. La Santarelli, appassionatissima anche di cucina fusion, racconta, in un suo recente post, quanto siano “goduriosi” gli ormai celebri pokè. Li prepara lei stessa, con le sue mani, ispirandosi alla cucina hawaiana.

Elena ci mostra il suo “piatto unico”. Il pokè altro non è che pesce crudo, in genere condito, disposto in una piccola bowl con riso bianco o nero e una componente vegetale. La Santarelli, nell’immagine sorridente come non mai, racconta ai fan che predilige a volte anche un riso integrale. E non sbaglia, visto che contiene moltissime calorie in meno.

La bella Elena si tiene in forma, e oltre alla ginnastica, all’attività fisica, dimostra che ci sa fare anche a tavola. I fan, soprattutto le donne, rimangono estasiati e la tempestano di messaggi di apprezzamento, nonché di richieste di consigli. E c’è chi l’ha già ribattezzata “la ragazza hawaiana”.