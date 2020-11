Eliminare la cellulite con una dieta sana

Eliminare la cellulite è possibile. Per combattere questo inestetismo, nemico giurato delle donne, abbiamo varie possibilità di intervento. Una dieta anticellulite può aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Ma andiamo a considerare qual è la dieta anticellulite e quindi quali sono nello specifico i cibi che si possono definire anti-cellulite.

La cellulite, nota in termini scientifici come pannicolopatia edemato fibrosa tende a interessare i fianchi e i glutei delle donne. Il grasso in particolare va ad accumularsi su cosce, glutei e fianchi. In effetti lo si nota subito perché quando mettete qualche chilo si deposita subito in queste zone critiche. Va anche specificato che però la cellulite non dipende dall'aumento del peso, piuttosto una delle cause del problema è da ravvisarsi nell'attività ormonale femminile, perchè l'elevata produzione di estrogeni favorisce la ritenzione idrica e l'accumulo di grasso, ciò ha effetto anche sulla circolazione sanguigna che rallenta. Per eliminare la cellulite dai glutei non esistono rimedi magici, piuttosto dobbiamo seguire una dieta sana ed equilibrata e praticare con costanza e regolarità una attività fisica. La dieta ci aiuta perché una condizione di sovrappeso o di obesità vera e propria tende ad aggravare il problema.

Dieta contro la buccia d'arancia: i cibi anti-cellulite

Alcuni alimenti possono aiutarci contro la cellulite. In particolare la frutta e la verdura ricca di vitamina C ad esempio agrumi, fragole e kiwi, irrobustiscono le pareti dei vasi sanguini e quindi migliorano la circolazione. Bisognerebbe consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura per fare il pieno di antiossidanti. Gli alimenti che contengono fibre sono molto utili perché favoriscono l'attività intestinale e quindi l'eliminazione di liquidi e grassi. Ci aiutano in particolare ad espellere le feci con maggior regolarità. Senza dimenticare poi che le fibre favoriscono il senso di sazietà e quindi ci aiutano a non mettere peso e indirettamente ci giovano contro la cellulite perché l'aumento di peso può aggravare il problema. Sono ricchi di fibra gli alimenti integrali, via libera quindi a pasta, cereali, pane, frutta quale mele pere, e verdure quali carciofi e finocchi. Gli alimenti che contengono potassio ci aiutano invece a eliminare il sodio e a stimolare la diuresi. In questo modo possiamo evitare la ritenzione idrica. Ne sono ricchi gli spinaci, kiwi, avocado, banane, petto di pollo. Il consumo di frutti rossi (more, ribes, mirtilli, lamponi) ci aiuta invece a migliorare il microcircolo, ovvero della piccola circolazione e quindi mantengono in salute i capillari sanguigni.

Il pesce e i frutti di mare che contengono gli acidi grassi essenziali omega-3 invece possiedono proprietà antinfiammatorie. Agire su questa componente è importante perché la cellulite è il risultato anche di una infiammazione.

Da favorire anche il consumo di carni bianche rispetto a quelle rosse, che ci forniscono un ottimo contributo in termini di proteine.

Inoltre va tenuto sotto controllo il sale perchè un suo consumo eccessivo favorisce la ritenzione idrica. Bevendo almeno 1,5 litri di acqua al giorno preveniamo l'accumulo di acqua nei tessuti che può favorire la cellulite. L'acqua poi ci aiuta ad eliminare tutte le scorie dall'organismo. In questo senso gli esperti consigliano di bere un bicchiere di acqua tiepida con limone la mattina per depurarsi. Riguardo alle bevande vanno bene quelle drenanti perchè stimolano la diuresi e il tè verde perché combatte la ritenzione idrica in quanto contiene antiossidanti naturali. Per contrastare la ritenzione idrica sono molto utili anche gli ortaggi, in particolare melanzane, carote e spinaci.

Riguardo alla cottura dei cibi è da prediligere quella al vapore in modo che non se ne perdano le proprietà più importanti utili per la salute. Tra la frutta invece l'ananas viene considerato l'anticellulite per eccellenza. In effetti contiene la bromelina che si utilizza anche in molte creme anti-cellulite. Questo enzima, oltre ad avere un effetto diuretico, ha anche proprietà antinfiammatorie antiedematose, per cui è indicata per migliorare la circolazione al livello delle gambe.

Da limitare invece il consumo di zuccheri e grassi (niente bibite zuccherate e cibi ipercalorici per intenderci) perché favoriscono l'accumulo di grasso e quindi per questa via favoriscono anche la comparsa della cellulite.

Esercizi per eliminare la cellulite dai glutei

E' molto importante intervenire con alcuni esercizi mirati specifici per i glutei. La prima cosa che possiamo fare è davvero molto semplice: per eliminare la pelle a buccia d'arancia dobbiamo correre a passo lento oppure camminare a passo svelto per almeno 30 minuti. La corsa o la camminata a passo rapido è importante perché si tratta di una attività aerobica che produce molteplici effetti benefici per la salute: stimola la circolazione, ci aiuta ad eliminare le tossine e i liquidi in eccesso, e migliora anche l'ossigenazione dei tessuti. Esistono anche degli esercizi specifici per eliminare la cellulite dai glutei. Di seguito ve ne proponiamo i più efficaci.

Gli squat in questo senso possono esserci di grande aiuto perchè non solo ci servono ad eliminare la cellulite dai glutei, ma anche a tonificare le gambe. Ecco come fare: mettetevi in piedi e posizionate una sedia dietro di voi. Divaricate le gambe facendo in modo che i piedi siano in linea con le spalle. Contraete i muscoli dell'addome e piegatevi fino a sfiorare la sedia con i glutei, poi rialzatevi contraendo le cosce e i glutei. In sostanza con gli squat mimate il movimento di sedersi. In particolare dovete sorreggere il peso sulla gambe, mantenere le spalle basse, la schiena dritta e i glutei all'infuori. Non dimenticate di tenere le mani distese lungo i fianchi, durante l'esercizio addominali e cosce devono rimanere contratti. Visto che si tratta di in esercizio piuttosto faticoso non fatelo per più giorni consecutivi, ma a giorni alterni in modo da dare la possibilità ai muscoli di recuperare lo sforzo. Eseguite l'esercizio lentamente e quindi evitate i movimenti bruschi. Questi esercizi si possono effettuare anche con dei manubri, ovvero dei piccoli pesetti. Fate tre serie di 10 squat intervallate da 30 secondi di riposo. Nei primi giorni di allenamento però è consigliabile iniziare senza in modo da imparare ad eseguire il movimento in maniera corretta.

Così invece si eseguono gli affondi frontali: state in piedi con le gambe unite, fate un passo in avanti con la gamba destra ponendo attenzione che il ginocchio formi un angolo di 90 gradi, flettete la gamba sinistra ma il ginocchio non deve mai toccare terra, tornate quindi alla posizione di partenza facendo forza sulla gamba destra. Ripetete questo esercizio alternando le gambe. Come nel caso degli squat, fate 3 serie da 10 affondi frontali, intervallati da 30 secondi di riposo.

Per eliminare la cellulite dai glutei vi è anche un altro modo. In questo senso ci servirà l'acqua. Ecco come eliminare la cellulite sotto la doccia. Iniziate a bagnare le gambe dal basso verso l'alto con l'acqua fredda. Partendo dai piedi arrivate quindi pian piano a cosce e glutei. Fate quindi la stessa cosa col getto d'acqua calda. Ripetete almeno 3 volte. Queste docce post allenamento magari non particolarmente gradevoli però sono molto utili perchè perché attivano il microcircolo sanguigno e linfatico. In questo modo le cellule tornano libere da impurità e tossine.